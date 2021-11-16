بكيلو من الدقيق اصنعي معجنات الزيتون الهشة ألذ وجبة للفطار

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معجنات الزيتون، معجنات هشة جداً وطرية وتعتبر من الوجبات اللذيذة الخفيفة والصحية التي تتميز بنكهة رائعة وجميلة، ترجع إلي الحشوة التي تتكون منها فهي تحتوي على زيت الزيتون وشرائح الزيتون الشهية ومجموعة من البهارات الرائعة مثل الزعتر والبابريكا، تعتبر من المخبوزات الهشة التي تقدم على وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب أو يمكن تقديمها كوجبة مغذية للأطفال عند الذهاب للمدرسة، وتعتبر هي من المخبوزات التي تتكون مكونات بسيطة وغير مكلفة من حيث السعر وهي متوفرة في كل بيت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معجنات الزيتون الهشة بطريقة سهلة وطعم لذيذ ورائع.مكونات عمل معجنات الزيتون
يتم تحضير هذه الوصفة من خلال مكونات بسيطة هي كالآتي:ـ
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب من الزيت.
- 2 كوب من الماء الفاتر.
- نصف كوب من الزبادي.
للحشو
- حبات من الزيتون منزوعة البذور.
- 2 حبة صغيرة من الجزر.
- قرن من الفلفل الأخضر.
- 3 حبات من الثوم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة بابريكا
- للوجه سمسم أو حبة البركة.
يتم تحضير معجنات الزيتون بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة الدقيق ثم نضيف السكر والملح والخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي والزيت ثم نضيف 2 كوب من الماء الفاتر.
- نعجن المكونات باليد أو بالعجان الكهربائي حسب الرغبة، حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وملساء الملمس.
- نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها، لمدة حوالي ساعة مع مراعاة تغطيتها.
- نقسم العجين إلي كرات صغيرة ثم نتركها حتي ترتاح لمدة خمس دقائق.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بتقطيع الزيتون إلي أجزاء صغيرة باستخدام الكبة الكهربائية ثم نضعه في وعاء كبير.
- ثم نقوم بفرم الثوم والفلفل الأخضر والجزر حتي يصبح الخليط ناعم.
- ثم نضيف الخليط إلي الزيتون المقطع، ثم نضيف إليه الزعتر والملح والبابريكا وربع كوب من زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بفرد كرات العجينة على سطح مرشوش بالدقيق علي شكل بيضاوي طويل ثم نضع ملعقة من الحشوة داخل العجينة.
- ثم نلف العجينة على شكل رول ثم نضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة، نتركها لكي ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم ندهن الوجه بخليط من ( 2 صفار بيض وملعقتين من الحليب وملعقة صغيرة الخل) نقلب الخليط جيداً ثم ندهن الوجه ونرش الوجه بالسمسم أو حبة البركة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف، ثم يترك داخل الفرن لمدة 20 إلي 25 دقيقة حتي يأخذ اللون الذهبي.
- تترك حتي تبرد قليلأ، ثم تقدم في الصباح مع كوب الشاي.
الوسوم
معجنات الزيتون، معجنات هشة جداً وطرية وتعتبر من الوجبات اللذيذة الخفيفة والصحية التي تتميز بنكهة رائعة وجميلة، ترجع إلي الحشوة التي تتكون منها فهي تحتوي على زيت الزيتون وشرائح الزيتون الشهية ومجموعة من البهارات الرائعة مثل الزعتر والبابريكا، تعتبر من المخبوزات الهشة التي تقدم على وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب أو يمكن تقديمها كوجبة مغذية للأطفال عند الذهاب للمدرسة، وتعتبر هي من المخبوزات التي تتكون مكونات بسيطة وغير مكلفة من حيث السعر وهي متوفرة في كل بيت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معجنات الزيتون الهشة بطريقة سهلة وطعم لذيذ ورائع.مكونات عمل معجنات الزيتون
يتم تحضير هذه الوصفة من خلال مكونات بسيطة هي كالآتي:ـ
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب من الزيت.
- 2 كوب من الماء الفاتر.
- نصف كوب من الزبادي.
للحشو
- حبات من الزيتون منزوعة البذور.
- 2 حبة صغيرة من الجزر.
- قرن من الفلفل الأخضر.
- 3 حبات من الثوم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة زعتر.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة بابريكا
- للوجه سمسم أو حبة البركة.
يتم تحضير معجنات الزيتون بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة الدقيق ثم نضيف السكر والملح والخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي والزيت ثم نضيف 2 كوب من الماء الفاتر.
- نعجن المكونات باليد أو بالعجان الكهربائي حسب الرغبة، حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وملساء الملمس.
- نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها، لمدة حوالي ساعة مع مراعاة تغطيتها.
- نقسم العجين إلي كرات صغيرة ثم نتركها حتي ترتاح لمدة خمس دقائق.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بتقطيع الزيتون إلي أجزاء صغيرة باستخدام الكبة الكهربائية ثم نضعه في وعاء كبير.
- ثم نقوم بفرم الثوم والفلفل الأخضر والجزر حتي يصبح الخليط ناعم.
- ثم نضيف الخليط إلي الزيتون المقطع، ثم نضيف إليه الزعتر والملح والبابريكا وربع كوب من زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بفرد كرات العجينة على سطح مرشوش بالدقيق علي شكل بيضاوي طويل ثم نضع ملعقة من الحشوة داخل العجينة.
- ثم نلف العجينة على شكل رول ثم نضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة، نتركها لكي ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم ندهن الوجه بخليط من ( 2 صفار بيض وملعقتين من الحليب وملعقة صغيرة الخل) نقلب الخليط جيداً ثم ندهن الوجه ونرش الوجه بالسمسم أو حبة البركة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف، ثم يترك داخل الفرن لمدة 20 إلي 25 دقيقة حتي يأخذ اللون الذهبي.
- تترك حتي تبرد قليلأ، ثم تقدم في الصباح مع كوب الشاي.
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