كيكة بصوص الشكولاتة حضريها بالخلاط الكهربائي في 10 دقايق

الكيكة بصوص الشوكولاتة، يعتبر الكيك بصوص الشوكولاتة من أفضل أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خصوصا الأطفال وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الأتية طريقة تحضير الكيك بصوص الشوكولاتة. طريقة تحضير الكيك بالشوكولاتة: طريقة تحضير الكيك بالشوكولاتة: يتم تحضير كيك الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأسان من السكر.

بيضتان.

نصف كأس من زيت الذرة.

كأس إلا ربع من بودرة الكاكاو.

كأس إلا ربع من الدقيق.

السمن النباتي.

كأس من كلًا من الحليب والمياه المغلي.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم. مقادير الكريمة: مقادير الكريمة: كأس ونص من السكر. ملعقتين من اللبن.

قطرات من لون الطعام. طريقة تحضير الكيك: طريقة تحضير الكيك: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة للغاية ولا تستغرق أي وقت وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك بالشوكولاتة في المنزل: الحصول على قالب ويتم دهنه بالسمن النباتي ثم يتم وضع كمية قليلة من الدقيق مع التحريك لحين أن يتغطى القالب من كافة الجوانب ثم يتم التخلص من الدقيق المتزايد. القيام بتسخين الفرن ثم يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو والبيكربونات والملح في إناء الخلاط ثم يتم وضع السكر. بعد ذلك يتم تثبيت المضرب ثم يتم تشغيله ولكن بسرعة بطيئة. القيام بإضافة كلاً من الحليب والبيض والزيت ثم يتم خلط الخليط على سرعة متوسطة. القيام بإضافة المياه المغلي ثم الخلط لمدة نصف دقيقة لحين أن يتم الحصول على مزيج ناعم. القيام بوضع الخليط في القالب ثم يتم ترك الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم التأكد من أن الكيك أصبح جاهز من خلال وضع شوكة في المنتصف. القيام بتركه لحين أن يبرد. الحصول على إناء ويتم وضع السكر الناعم فيه ثم الحليب بصورة تدريجية مع التقليب لحين أن يتم الحصول على كريمة. بعد ذلك يتم وضع الكريمة مع إضافة اللون ثم يتم خلطهم مع الكريمة. يتم وضع الكريمة على الكيك ويتم تزينه بها وهكذا تكون طريقة تحضير الكيك بالشوكولاتة وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير الكيك بالبرتقال: طريقة تحضير الكيك بالبرتقال: يتم تحضير كيك البرتقال بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأسان من السكر.

بيضتان.

نصف كأس من زيت الذرة.

كوب ونصف من عصير البرتقال.

عدد أثنان كوب من الدقيق الأبيض.

السمن النباتي.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم. طريقة تحضير كيكة البرتقال: بالأول يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر والبيكربونات والملح في إناء عميق. يتم وضع السكر السكر وعصير البرتقال والبيض والفانيليا في الخلاط الكهربائي. بعدها يتم إضافة الزيت ثم يتم خلط الخليط على سرعة متوسطة. القيام بوضع الخليط في القالب ثم يتم ترك الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم التأكد من أن الكيك أصبح جاهز من خلال وضع شوكة في المنتصف. القيام بتركه لحين أن يبرد. تحضير صوص البرتقال للكيك: حضري كوب ونصف من عصير البرتقال الطازج، وربع كوب عصير ليمون طازج. قومي بتحضير ملعقة من الجيلاتين الناعم. القيام بتحضير أربعة ملاعق كبيرة من السكر، ثم ضعيها في بولة مع عصير البرتقال وعصير الليمون. قلبيهم جيدا ثم ضعي بعد ذلك الجيلاتين الناعم معهم وقلبيهم سويا. ارفعي المكونات على نار هادئة حتى يتم عملها صوص وضعيها على الكيك. طريقة تحضير كيكة البرتقال:تحضير صوص البرتقال للكيك: الوسوم

الكيكة بصوص الشوكولاتة، يعتبر الكيك بصوص الشوكولاتة من أفضل أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خصوصا الأطفال وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الأتية طريقة تحضير الكيك بصوص الشوكولاتة. طريقة تحضير الكيك بالشوكولاتة: طريقة تحضير الكيك بالشوكولاتة: يتم تحضير كيك الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأسان من السكر.

بيضتان.

نصف كأس من زيت الذرة.

كأس إلا ربع من بودرة الكاكاو.

كأس إلا ربع من الدقيق.

السمن النباتي.

كأس من كلًا من الحليب والمياه المغلي.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم. مقادير الكريمة: مقادير الكريمة: كأس ونص من السكر. ملعقتين من اللبن.

قطرات من لون الطعام. طريقة تحضير الكيك: طريقة تحضير الكيك: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة للغاية ولا تستغرق أي وقت وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك بالشوكولاتة في المنزل: الحصول على قالب ويتم دهنه بالسمن النباتي ثم يتم وضع كمية قليلة من الدقيق مع التحريك لحين أن يتغطى القالب من كافة الجوانب ثم يتم التخلص من الدقيق المتزايد. القيام بتسخين الفرن ثم يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو والبيكربونات والملح في إناء الخلاط ثم يتم وضع السكر. بعد ذلك يتم تثبيت المضرب ثم يتم تشغيله ولكن بسرعة بطيئة. القيام بإضافة كلاً من الحليب والبيض والزيت ثم يتم خلط الخليط على سرعة متوسطة. القيام بإضافة المياه المغلي ثم الخلط لمدة نصف دقيقة لحين أن يتم الحصول على مزيج ناعم. القيام بوضع الخليط في القالب ثم يتم ترك الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم التأكد من أن الكيك أصبح جاهز من خلال وضع شوكة في المنتصف. القيام بتركه لحين أن يبرد. الحصول على إناء ويتم وضع السكر الناعم فيه ثم الحليب بصورة تدريجية مع التقليب لحين أن يتم الحصول على كريمة. بعد ذلك يتم وضع الكريمة مع إضافة اللون ثم يتم خلطهم مع الكريمة. يتم وضع الكريمة على الكيك ويتم تزينه بها وهكذا تكون طريقة تحضير الكيك بالشوكولاتة وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير الكيك بالبرتقال: طريقة تحضير الكيك بالبرتقال: يتم تحضير كيك البرتقال بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير: كأسان من السكر.

بيضتان.

نصف كأس من زيت الذرة.

كوب ونصف من عصير البرتقال.

عدد أثنان كوب من الدقيق الأبيض.

السمن النباتي.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم. طريقة تحضير كيكة البرتقال: بالأول يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر والبيكربونات والملح في إناء عميق. يتم وضع السكر السكر وعصير البرتقال والبيض والفانيليا في الخلاط الكهربائي. بعدها يتم إضافة الزيت ثم يتم خلط الخليط على سرعة متوسطة. القيام بوضع الخليط في القالب ثم يتم ترك الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم التأكد من أن الكيك أصبح جاهز من خلال وضع شوكة في المنتصف. القيام بتركه لحين أن يبرد. تحضير صوص البرتقال للكيك: حضري كوب ونصف من عصير البرتقال الطازج، وربع كوب عصير ليمون طازج. قومي بتحضير ملعقة من الجيلاتين الناعم. القيام بتحضير أربعة ملاعق كبيرة من السكر، ثم ضعيها في بولة مع عصير البرتقال وعصير الليمون. قلبيهم جيدا ثم ضعي بعد ذلك الجيلاتين الناعم معهم وقلبيهم سويا. ارفعي المكونات على نار هادئة حتى يتم عملها صوص وضعيها على الكيك. طريقة تحضير كيكة البرتقال:تحضير صوص البرتقال للكيك:

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