بأبسط المكونات اعملي الباستا فلورا اللذيذة بطريقة سهلة وطعم ولا أروع

تعد الباستا فلورا من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثيرين ويقبل عليها الجميع، وهنا سوف نقدمها بطريقة لذيذة وشهية، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي تتكون من الدقيق والبيض والمربى ومكونات آخرى، ايضأ يمكن تناول هذه الحلوى بجانب كوب الشاي أو العصير، ويمكن تحضيرها ايضاً لأطفال المدارس لتناولها بعد وجبة الاستراحة حيث تعطيه الحيوية والطاقة، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضير ها حيث يمكن تحضيرها في نصف ساعة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الباستا فلورا اللذيذة في المنزل.

مقادير عمل الباستا فلورا

تحتوي الباستا فلورا على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ حبات من البيض.

كوب إلا ربع من الزبدة.

٢ كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

أي نوع مربي مفضل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الباستا فلورا في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-