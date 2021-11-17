طريقة عمل لفائف الدجاج المقلية بدون أن تشرب أي نقطة زيت

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لفائف الدجاج المقلية الأكلة الأكثر مشاهدة وحباً عند غالبية الناس، تتم هذه اللفائف بعدة طرق مختلفة على حسب كل شخص ومعرفته، ولكن طريقة انهاردة غير أي طريقة سريعة في التحضير والإعداد ونستخدم فيها رقائق السبرنج رول، كما أن تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على قطع الدجاج حيث أنه يمد الجسم بالبروتينات الخالية من الشحوم ويزود الجسم أيضاً بالحديد والفيتامينات، لذلك تقوم بتقديمها الأمهات دائماً لأولادها لتغذيتهم بطريقة صحيحة، واليوم سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة المختصرة مكونات عمل لفائف الدجاج المقلية وطريقة تحضيرها.مكونات عمل لفائف الدجاج المقلية
تعد لفائف الدجاج المقلية من الأكلات التي يعشقها الأطفال بكثرة لذلك سوف نقدم لكم مكوناتها وهي كما يلي:
- حبة كبيرة من البصل المقطع.
- صدور من الدجاج المقطع إلى مكعبات ( متوسطة الحجم ).
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- رقائق سبرينج رول.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- زبدة ( على حسب الحاجة ).
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- نصف كوب من الكريمة.
- صلصة طماطم.
- رشة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- الملح حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- قليل من البهارات الهندية.
تعتبر طريقة تحضير هذه اللفائف من أكثر الوصفات سهولة وسرعة وتقوم بعملها الأمهات في أي وقت والطريقة هي كما يلي:
- في البداية نقوم بتتبيل قطع الدجاج المغسولة جيداً بالفلفل الأسود والملح والثوم المفروم والكزبرة المطحونة.
- ثم نضيف عليهم عصير الليمون ونقلب جميع المكونات مع بعض حتى يتشرب الدجاج جميع محتويات الخلطة.
- بعد ذلك نضع مقلاة بها قليل من الزيت ونضع فيها كمية الثوم المفروم المتبقية ونضع عليه البصل المقطع ونقلبهم.
- ثم نضيف عليهم البهارات الهندية ورشة البابريكا والفلفل الأسود والملح ونقلبهم أيضاً.
- ثم نسكب عليهم صلصة الطماطم والكريمة ونحرك، ثم نضع الدجاج المتبل ونحركه ونتركه على النار لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نضع على الخليط الزبدة ثم نقوم بوضع مقدار ملعقتين من الحشوة داخل رقائق السبرينج رول الجاهزة.
- نقوم بقلي هذه اللفائف في الزيت الساخن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونضعها على مناديل المطبخ لنتخلص من الزيت إذا وجد.
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لفائف الدجاج المقلية الأكلة الأكثر مشاهدة وحباً عند غالبية الناس، تتم هذه اللفائف بعدة طرق مختلفة على حسب كل شخص ومعرفته، ولكن طريقة انهاردة غير أي طريقة سريعة في التحضير والإعداد ونستخدم فيها رقائق السبرنج رول، كما أن تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على قطع الدجاج حيث أنه يمد الجسم بالبروتينات الخالية من الشحوم ويزود الجسم أيضاً بالحديد والفيتامينات، لذلك تقوم بتقديمها الأمهات دائماً لأولادها لتغذيتهم بطريقة صحيحة، واليوم سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة المختصرة مكونات عمل لفائف الدجاج المقلية وطريقة تحضيرها.مكونات عمل لفائف الدجاج المقلية
تعد لفائف الدجاج المقلية من الأكلات التي يعشقها الأطفال بكثرة لذلك سوف نقدم لكم مكوناتها وهي كما يلي:
- حبة كبيرة من البصل المقطع.
- صدور من الدجاج المقطع إلى مكعبات ( متوسطة الحجم ).
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- رقائق سبرينج رول.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- زبدة ( على حسب الحاجة ).
- 4 فصوص من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- نصف كوب من الكريمة.
- صلصة طماطم.
- رشة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- الملح حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- قليل من البهارات الهندية.
تعتبر طريقة تحضير هذه اللفائف من أكثر الوصفات سهولة وسرعة وتقوم بعملها الأمهات في أي وقت والطريقة هي كما يلي:
- في البداية نقوم بتتبيل قطع الدجاج المغسولة جيداً بالفلفل الأسود والملح والثوم المفروم والكزبرة المطحونة.
- ثم نضيف عليهم عصير الليمون ونقلب جميع المكونات مع بعض حتى يتشرب الدجاج جميع محتويات الخلطة.
- بعد ذلك نضع مقلاة بها قليل من الزيت ونضع فيها كمية الثوم المفروم المتبقية ونضع عليه البصل المقطع ونقلبهم.
- ثم نضيف عليهم البهارات الهندية ورشة البابريكا والفلفل الأسود والملح ونقلبهم أيضاً.
- ثم نسكب عليهم صلصة الطماطم والكريمة ونحرك، ثم نضع الدجاج المتبل ونحركه ونتركه على النار لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نضع على الخليط الزبدة ثم نقوم بوضع مقدار ملعقتين من الحشوة داخل رقائق السبرينج رول الجاهزة.
- نقوم بقلي هذه اللفائف في الزيت الساخن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونضعها على مناديل المطبخ لنتخلص من الزيت إذا وجد.
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