طريقة عمل لفائف الدجاج المقلية بدون أن تشرب أي نقطة زيت

لفائف الدجاج المقلية الأكلة الأكثر مشاهدة وحباً عند غالبية الناس، تتم هذه اللفائف بعدة طرق مختلفة على حسب كل شخص ومعرفته، ولكن طريقة انهاردة غير أي طريقة سريعة في التحضير والإعداد ونستخدم فيها رقائق السبرنج رول، كما أن تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على قطع الدجاج حيث أنه يمد الجسم بالبروتينات الخالية من الشحوم ويزود الجسم أيضاً بالحديد والفيتامينات، لذلك تقوم بتقديمها الأمهات دائماً لأولادها لتغذيتهم بطريقة صحيحة، واليوم سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة المختصرة مكونات عمل لفائف الدجاج المقلية وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل لفائف الدجاج المقلية

تعد لفائف الدجاج المقلية من الأكلات التي يعشقها الأطفال بكثرة لذلك سوف نقدم لكم مكوناتها وهي كما يلي:

حبة كبيرة من البصل المقطع.

صدور من الدجاج المقطع إلى مكعبات ( متوسطة الحجم ).

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

رقائق سبرينج رول.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

زبدة ( على حسب الحاجة ).

4 فصوص من الثوم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف كوب من الكريمة.

صلصة طماطم.

رشة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

الملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

قليل من البهارات الهندية.

طريقة إعداد وتحضير اللفائف

تعتبر طريقة تحضير هذه اللفائف من أكثر الوصفات سهولة وسرعة وتقوم بعملها الأمهات في أي وقت والطريقة هي كما يلي: