روتين العناية بالبشرة للحصول علي بشرة نضرة مليئة بالحيوية ، من الضروري تحديد نوع بشرتك ومحاولة معرفة أفضل الطرق للعناية بها ، للحصول علي أفضل النتائج ، الرغم من توفر العديد من المنتجات التي قد تجعل السيدة تقع في الحيرة لاختيار الأنسب فيما بينها، إلا أنّ هناك عادات أساسية يجب اتباعها للعناية اليومية بالبشرة، وسنتعرف على أهم الخطوات للعناية بالبشرة ، من دون استخدام أي مواد صناعية أو كيميائية قد تضرر ببشرتك أكثر مما تنفع ، لذلك تابعي معنا المقال الأتي

العناية بالبشرة

يوجد بعض العادات والنصائح عليكي اتباعها للحصول علي أفضل النتائج ، يجب تنظيف البشرة مرتين يومياً ، حيث أن التنظيف اليومي يحافظ علي صحة البشرة ورونقها ، كما يحميها من المشكلات الجلدية التي قد تصيبها ، كما يجب إزالة شعر الوجه وهذا يضمن نظافته ، كما يجب عليك دائما الحفاظ علي بشرتك رطبة ، اذا كانت من أنواع البشرة الجافة ، باستخدام مرطب للبشرة جيد يناسب بشرتك ، وعليك تقديم عناية خاصة للأجزاء الحساسة في بشرتك مثل محيط العينين والشفتين ، واياكي ثم اياكي والنوم بالمكياج علي بشرتك لأنها يضرها بشكل كبير ، لذلك قومي باستخدام مزيل للمكياج قبل النوم ، رطبي شفتيك باستمرار ، واشربي كمية كافية من الماء ، ولا تعبثي بحب الشباب أو أي بثور تظهر علي بشرتك

وصفات منزلية للعناية بالبشرة

الموز

يمكن للموز أن يجعل بشرتك أكثر نعومة ويوفر لها الرطوبة ، وذلك عن طريق هرس موزة واحده متوسطة الحجم وتوزيعها علي بشرتك وتركيها لمدة عشر دقائق

قناع الخيار وعصير الليمون



يمنح الخيار بشرتك اللمعان المطلوب ويوفر لها الرطوبة ، كما يساعد بشكل فعال في علاج الحروق

المكونات :

معلقة كبيرة من عصير الخيار

واخري صغيرة من عصير الليمون

ومعلقة صغيره كركم ، واخري من الجلسرين

طريقة التحضير والاستخدام