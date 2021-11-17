ألذ طاجن بتتبيلة خطيرة اعملي طاجن الفراخ بالبصل بمكونات اقتصادية وبطعم حكاية

الفراخ بالبصل تعتبر من الأطباق المميزة التي تقدم في المناسبات وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح والمعادن والبروتينات والكربوهديرات، وتوجد طرق مختلفة لعمل طاجن الفراخ ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل فتابعونا.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل

لذلك يجب علي كل سيدة أن تدمج الأكلات الصحية مع الأكلات التي يفضل أكلها الأطفال، ولا يوجد أفضل وألذ وأشهي من طاجن الفراخ بالبصل، حيث يمكن تناوله كوجبة أساسية ومتكاملة تعمل على إشباع المعدة إشباع تام وبالتالي يمكن تقديمه مع العيش والأرز أو المكرونة والسلطة، لذلك سوف نقدم لكي سيدتي طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بالطريقة الصحيحة السحرية بأبسط المكونات وبأقل جهد وبأقل تكلفة.

المكونات:

دجاجة كاملة متوسطة الحجم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

4 حبات بصل متوسطة الحجم.

2 ليمونة مقطع شرائح.

كوب وربع زيتون أخضر مخلي.

ثلث كوب كزبرة مفرومة.

كوب ماء.

طريقة التحضير:

في وعاء نخلط الثوم مع الملح والكمون ثم نضيف الكركم والبابريكا مع الدجاج والقليل من زيت الزيتون ونتركها في التتبيلة لمدة 6 ساعات. نقوم بتسخين مقلاة على النار ونشوح الدجاج بداخلها من جميع الجوانب حتى يصبح لونها ذهبي وفي مقلاة نضع البصل مع الزيت. ونقلب جيدا حتى يذبل ويصبح طري بعد ذلك نضع البصل مع الدجاج وشرائح الليمون في طاجن مع كوب من الماء. نغطي الطاجن وندخله الفرن حتى يبدأ الدجاج في النضج ثم يضاف زيت الزيتون ونترك الدجاج حتى ينضج بالكامل ثم يقدم مع أرز حبة وحبة ومخلل مشكل.

صينية الفراخ بالبطاطس والبصل

المكونات:

دجاجة أو أوراك دجاج على حسب الرغبة.

بطاطس مقطعة مكعبات.

بصل مقطع مكعبات.

عصير طماطم.

2 ملعقة صلصة.

ملح وفلفل أسود.

مكعب مرقة.

زيت أو زبدة

طريقة التحضير: