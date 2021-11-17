طريقة عمل الكباب على الفحم مثل المطاعم

يعتبر الكباب على الفحم من الاكلات الشهية .والتي لها مذاق وطعم جميل وخاص وتبحث الكثير من ربات البيوت على افضل طريقة لعمل الكباب على الفحم بشكل خاص نظرا لارتفاع تكلفته في المطاعم .ويعتبر الكباب من أفضل المشويات على العموم .ويتميز الكباب على الفحم بقيمه غذائية عالية .وسوف نوضح فيما يلى طريقة عمل الكباب على الفحم في المنزل بطريقه سهله وبسيطة بنفس الطعم الرائع في المطاعم .نظرا لاهتمام ربات البيوت بطريقة عمل الكباب على الفحم .واليكم الطريقة والمقادير الازمة لعمل الكباب على الفحم. طريقة عمل الكباب على الفحم في المنزل مثل المطاعم طريقة عمل الكباب على الفحم في المنزل مثل المطاعم المقادير اللازمة لعمل الكباب على الفحم: كيلو لحم من لحم الضانئ او الموزه او فلتو مقطع شرائح مناسبة.

ثلاث حبات بصل مفروم.

اربع فصوص ثوم مفروم.

حبة طماطم مفرومه.

اثنين ملعقة من الملح.

ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة زعتر.

مقدار ملعقه من البهارات السبعه او بهارات المشويات.

ورق لورى اربع ورقات مطحونين.

ربع ملعقة كمون.

قليل من القرفه والزنجبيل.

ملح حسب الحاجة.

كميه مناسبه من الفحم.

اسياخ لشبك اللحم عليها. طريقة عمل تتبيله الكباب على الفحم مثل الحاتى احضرى وعاء مناسب يوضع التتبيلة به ثم يوضع فيه البصل المفروم والثوم.

أضيفى الطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود والزعتر والكمون.

قومي بوضع البهارات السبعة او بهارات المشاوي ثم ورق لورى مطحون.

ضعي القرفة والزنجبيل وقليل من الماء وقومي بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

يتم وضع شرائح اللحم في المكونات السابقة وتقلب جيدا مع فرك شرائح اللحم بالتتبيلة جيدا.

توضع شرائح اللحم في التتبيلة بالثلاجة من اربع ساعات الى ست ساعات حتى يمتص اللحم التتبيلة جيدا. طريقة شوي الكباب على الفحم في المنزل طريقة عمل تتبيله الكباب على الفحم مثل الحاتىطريقة شوي الكباب على الفحم في المنزل احضرى شواية الفحم المعدة للشوى عليها وضعي بها الفحم واشعاله .

اخرجي اللحم من التتبيلة واحضرى الاسياخ اللازمة لكي ترصى شرائح اللحم عليها.

يتم تشبيك شرائح اللحم على الاسياخ بوضع شريحة من اللحم ثم قرن من الفلفل ثم طماطم صغيرة ثم شريحة من اللحم وهكذا حتى تنتهى من رص شرائح اللحم على الاسياخ .

قومى بوضع الأسياخ على على الشواية وقلبي الأسياخ على الفحم على ان تكون نار الفحم هادئة وقلبي على جميع الجوانب لمدة تتراوح من خمسة عشر دقيقة الى عشرين دقيقة حتى ينضج اللحم ويتحول الى اللون البنى الوسط.

هنا يكون قد أصبح الكباب جاهز للتناول قومي بتقديم الكباب مع سلطه الطحينة والسلطات والخبز الى اسرتك او ضيوفك. الوسوم

يعتبر الكباب على الفحم من الاكلات الشهية .والتي لها مذاق وطعم جميل وخاص وتبحث الكثير من ربات البيوت على افضل طريقة لعمل الكباب على الفحم بشكل خاص نظرا لارتفاع تكلفته في المطاعم .ويعتبر الكباب من أفضل المشويات على العموم .ويتميز الكباب على الفحم بقيمه غذائية عالية .وسوف نوضح فيما يلى طريقة عمل الكباب على الفحم في المنزل بطريقه سهله وبسيطة بنفس الطعم الرائع في المطاعم .نظرا لاهتمام ربات البيوت بطريقة عمل الكباب على الفحم .واليكم الطريقة والمقادير الازمة لعمل الكباب على الفحم. طريقة عمل الكباب على الفحم في المنزل مثل المطاعم طريقة عمل الكباب على الفحم في المنزل مثل المطاعم المقادير اللازمة لعمل الكباب على الفحم: كيلو لحم من لحم الضانئ او الموزه او فلتو مقطع شرائح مناسبة.

ثلاث حبات بصل مفروم.

اربع فصوص ثوم مفروم.

حبة طماطم مفرومه.

اثنين ملعقة من الملح.

ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة زعتر.

مقدار ملعقه من البهارات السبعه او بهارات المشويات.

ورق لورى اربع ورقات مطحونين.

ربع ملعقة كمون.

قليل من القرفه والزنجبيل.

ملح حسب الحاجة.

كميه مناسبه من الفحم.

اسياخ لشبك اللحم عليها. طريقة عمل تتبيله الكباب على الفحم مثل الحاتى احضرى وعاء مناسب يوضع التتبيلة به ثم يوضع فيه البصل المفروم والثوم.

أضيفى الطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود والزعتر والكمون.

قومي بوضع البهارات السبعة او بهارات المشاوي ثم ورق لورى مطحون.

ضعي القرفة والزنجبيل وقليل من الماء وقومي بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.

يتم وضع شرائح اللحم في المكونات السابقة وتقلب جيدا مع فرك شرائح اللحم بالتتبيلة جيدا.

توضع شرائح اللحم في التتبيلة بالثلاجة من اربع ساعات الى ست ساعات حتى يمتص اللحم التتبيلة جيدا. طريقة شوي الكباب على الفحم في المنزل طريقة عمل تتبيله الكباب على الفحم مثل الحاتىطريقة شوي الكباب على الفحم في المنزل احضرى شواية الفحم المعدة للشوى عليها وضعي بها الفحم واشعاله .

اخرجي اللحم من التتبيلة واحضرى الاسياخ اللازمة لكي ترصى شرائح اللحم عليها.

يتم تشبيك شرائح اللحم على الاسياخ بوضع شريحة من اللحم ثم قرن من الفلفل ثم طماطم صغيرة ثم شريحة من اللحم وهكذا حتى تنتهى من رص شرائح اللحم على الاسياخ .

قومى بوضع الأسياخ على على الشواية وقلبي الأسياخ على الفحم على ان تكون نار الفحم هادئة وقلبي على جميع الجوانب لمدة تتراوح من خمسة عشر دقيقة الى عشرين دقيقة حتى ينضج اللحم ويتحول الى اللون البنى الوسط.

هنا يكون قد أصبح الكباب جاهز للتناول قومي بتقديم الكباب مع سلطه الطحينة والسلطات والخبز الى اسرتك او ضيوفك.

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