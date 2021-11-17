معجزة الخلطة المغربية لتبييض الجسم كله وتقشير الجلد الميت وإزالة المناطق الداكنة كوني عروسة كل يوم

ترغب كل فتاة بالحصول على جسم أبيض خالي من البقع الداكنة والعيوب بسبب ذلك تقوم بشراء مستحضرات تجميلية للاهتمام ببشرتها وجعلها أكثر نعومة وجمال، ولكن هذه المستحضرات تحتاج الكثير من الوقت والمال ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة مغربية لتبييض الجسم بمكونات طبيعية وأمنة فتابعونا. خلطة مغربية لتبييض الجسم خلطة مغربية لتبييض الجسم المكونات: 5 ملاعق كبيرة حنة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

8 ملاعق كبيرة سكر.

5 ملاعق كبيرة قرنفل.

2 ملعقة من زيت اللوز.

2 ملعقة من زيت السمسم. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به الحنة مع الكركم والسكر ثم نضيف القرنفل مع زيت اللوز والسمسم ونخفق المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس. بعد ذلك يوضع المزيج على الجسم بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. هذه الخلطة تكرر مرة واحدة أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء أكثر جمال ونعومة. خلطة خشب الصندل لتبييض الجسم خلطة خشب الصندل لتبييض الجسم المكونات: ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب عصير خيار.

ربع كوب عصير طماطم.

ربع كوب خشب صندل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط جميع المكونات السابقة في وعاء للحصول على خليط متجانس ثم يوضع المزيج على الجسم ونتركه حتى يجف تماما. ثم يفرك بحركات دائرية للتخلص من بقايا الجلد الميت ويغسل بالماء الدافئ ثم البارد وسوف تندهشي من النتيجة. خلطة الطمي المغربي والعسل خلطة الطمي المغربي والعسل المكونات: 8 ملاعق من الطمي المغربي.

4 ملاعق من الزبادي.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

10 ملاعق ماء مغلي. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج 8 ملاعق من الطمي مع الزبادي ثم نضيف عصير الليمون والعسل والماء ونقلب للحصول على عجينة شبة سائلة. يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر هذه الخلطة تقوم بتبييض الجسم وتجعله أكثر نعومة وجمال. تكرر هذه الخلطة مرتين في الشهر وبعد ذلك مرة واحدة شهريا للحفاظ على نظافة الجسم وجعله أبيض مثل الثلج. خلطة زيت الأركان والبن خلطة زيت الأركان والبن المكونات: ملعقة من زيت الأركان.

2 ملعقة من البن. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات السابقة في وعاء صغير ثم يوضع المزيج على بشرة مبللة مع التدليك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم نتركه لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء البارد. الوسوم

ترغب كل فتاة بالحصول على جسم أبيض خالي من البقع الداكنة والعيوب بسبب ذلك تقوم بشراء مستحضرات تجميلية للاهتمام ببشرتها وجعلها أكثر نعومة وجمال، ولكن هذه المستحضرات تحتاج الكثير من الوقت والمال ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة مغربية لتبييض الجسم بمكونات طبيعية وأمنة فتابعونا. خلطة مغربية لتبييض الجسم خلطة مغربية لتبييض الجسم المكونات: 5 ملاعق كبيرة حنة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

8 ملاعق كبيرة سكر.

5 ملاعق كبيرة قرنفل.

2 ملعقة من زيت اللوز.

2 ملعقة من زيت السمسم. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به الحنة مع الكركم والسكر ثم نضيف القرنفل مع زيت اللوز والسمسم ونخفق المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس. بعد ذلك يوضع المزيج على الجسم بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. هذه الخلطة تكرر مرة واحدة أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء أكثر جمال ونعومة. خلطة خشب الصندل لتبييض الجسم خلطة خشب الصندل لتبييض الجسم المكونات: ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب عصير خيار.

ربع كوب عصير طماطم.

ربع كوب خشب صندل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط جميع المكونات السابقة في وعاء للحصول على خليط متجانس ثم يوضع المزيج على الجسم ونتركه حتى يجف تماما. ثم يفرك بحركات دائرية للتخلص من بقايا الجلد الميت ويغسل بالماء الدافئ ثم البارد وسوف تندهشي من النتيجة. خلطة الطمي المغربي والعسل خلطة الطمي المغربي والعسل المكونات: 8 ملاعق من الطمي المغربي.

4 ملاعق من الزبادي.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

10 ملاعق ماء مغلي. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج 8 ملاعق من الطمي مع الزبادي ثم نضيف عصير الليمون والعسل والماء ونقلب للحصول على عجينة شبة سائلة. يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر هذه الخلطة تقوم بتبييض الجسم وتجعله أكثر نعومة وجمال. تكرر هذه الخلطة مرتين في الشهر وبعد ذلك مرة واحدة شهريا للحفاظ على نظافة الجسم وجعله أبيض مثل الثلج. خلطة زيت الأركان والبن خلطة زيت الأركان والبن المكونات: ملعقة من زيت الأركان.

2 ملعقة من البن. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات السابقة في وعاء صغير ثم يوضع المزيج على بشرة مبللة مع التدليك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم نتركه لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء البارد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة الخلطة المغربية لتبييض الجسم كله وتقشير الجلد الميت وإزالة المناطق الداكنة كوني عروسة كل يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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