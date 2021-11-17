ألذ وأطعم خبز بالتمر طريقة عمل خبز العجوة بمقادير غير مكلفة وبعجينة قطنية خفيفة وهشة في 10 دقائق

خبز العجوة من المعجنات التي تباع في الأفران وهو يتميز بطعمه الرائع ولذلك يحبه الكبار والأطفال وهو يحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الانسان، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط لأنه يحتوي على العجوة المعروفة بفوائدها المذهلة للصحة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله في البيت بمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل خبز العجوة طريقة عمل خبز العجوة المكونات: 3 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كيلو من التمر.

بيضة.

كيس فانيليا.

سمسم.

ملعقة كبيرة خميرة.

كوب من اللبن الدافئ.

نصف كوب زبدة مذابة.

4 ملاعق كبيرة سكر.

رشة ملح. طريقة التحضير: في البداية سوف نقوم بعمل العجوة عن طريق وضع وعاء على النار ونضيف إليه الماء مع التمر ونتركه حتى الغليان ثم يرفع جانبا في مصفاة للتخلص من الماء. بعد ذلك نضع التمر في المطحنة مع ملعقة من السمنة أو الزيت ونطحنه جيدا للحصول على العجوة ونضعها في وعاء نظيف جانبا. نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق مع الزبدة ورشة من الملح ثم نضيف اللبن تدريجيا مع السكر ونعجن باليد للحصول على عجينة هشة وطرية. نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونضع العجوة بداخلها ونلفها. نقطعها باستخدام السكين بشكل طولي ثم نلفها ونغلقها بالشكل المفضل لديك ونتركها في صينية الخبز ترتاح لمدة 30 دقيقة. في بولة صغيرة نخفق بيضة مع ملعقة حليب ورشة فانيليا وندهن الوجه بها ونضيف رشة من السمسم حتى يصبح شكلها لامع وجذاب. ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتى تنضج عندما تخرج من الفرن نتركها تهدأ قليلا ثم توضع في منشفة جافة نظيفة لكي تظل طرية. بعد ذلك نقدم خبز العجوة مع كوب من الشاي أو كوب حليب وبالهنا والشفا. فوائد خبز العجوة تحتوي العجوة على فيتامينات ومعادن هامة لصحة الجسم وهي مفيدة جدا لصحة الجسم الهضمي وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خاصة إذا تم تناوله مع كوب حليب في الصباح قبل الذهاب للعمل.

يوجد بالعجوة مضادات أكسدة طبيعية تساهم في الحفاظ على صحة القلب وتمنع الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة وتعزز من جهاز المناعة وتجعله قادر على مقاومة الفيروسات والميكروبات. فوائد خبز العجوة الوسوم

خبز العجوة من المعجنات التي تباع في الأفران وهو يتميز بطعمه الرائع ولذلك يحبه الكبار والأطفال وهو يحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الانسان، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط لأنه يحتوي على العجوة المعروفة بفوائدها المذهلة للصحة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله في البيت بمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل خبز العجوة طريقة عمل خبز العجوة المكونات: 3 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كيلو من التمر.

بيضة.

كيس فانيليا.

سمسم.

ملعقة كبيرة خميرة.

كوب من اللبن الدافئ.

نصف كوب زبدة مذابة.

4 ملاعق كبيرة سكر.

رشة ملح. طريقة التحضير: في البداية سوف نقوم بعمل العجوة عن طريق وضع وعاء على النار ونضيف إليه الماء مع التمر ونتركه حتى الغليان ثم يرفع جانبا في مصفاة للتخلص من الماء. بعد ذلك نضع التمر في المطحنة مع ملعقة من السمنة أو الزيت ونطحنه جيدا للحصول على العجوة ونضعها في وعاء نظيف جانبا. نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق مع الزبدة ورشة من الملح ثم نضيف اللبن تدريجيا مع السكر ونعجن باليد للحصول على عجينة هشة وطرية. نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونضع العجوة بداخلها ونلفها. نقطعها باستخدام السكين بشكل طولي ثم نلفها ونغلقها بالشكل المفضل لديك ونتركها في صينية الخبز ترتاح لمدة 30 دقيقة. في بولة صغيرة نخفق بيضة مع ملعقة حليب ورشة فانيليا وندهن الوجه بها ونضيف رشة من السمسم حتى يصبح شكلها لامع وجذاب. ندخل الصينية إلى فرن ساخن ونتركها حتى تنضج عندما تخرج من الفرن نتركها تهدأ قليلا ثم توضع في منشفة جافة نظيفة لكي تظل طرية. بعد ذلك نقدم خبز العجوة مع كوب من الشاي أو كوب حليب وبالهنا والشفا. فوائد خبز العجوة تحتوي العجوة على فيتامينات ومعادن هامة لصحة الجسم وهي مفيدة جدا لصحة الجسم الهضمي وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خاصة إذا تم تناوله مع كوب حليب في الصباح قبل الذهاب للعمل.

يوجد بالعجوة مضادات أكسدة طبيعية تساهم في الحفاظ على صحة القلب وتمنع الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة وتعزز من جهاز المناعة وتجعله قادر على مقاومة الفيروسات والميكروبات. فوائد خبز العجوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ وأطعم خبز بالتمر طريقة عمل خبز العجوة بمقادير غير مكلفة وبعجينة قطنية خفيفة وهشة في 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.