عروسة وفرحك قرب خلطة معجزة لتبييض وتفتيح منطقة البيكيني وبين الفخذين وإزالة الأسمرار هتبقي زي القشطة

تعاني معظم السيدات من سواد بعض الأماكن الحساسة في الجسم ومنها منطقة الإبط وبين الفخذين ويحدث ذلك بسبب ارتداء ملابس غير قطنية من البوليستر، وكثرة الاحتكاك والتعرق وعدم الاهتمام بنظافة المكان وتهويته وبسبب ذلك تبحث السيدات عن طرق طبيعية لتنظيف وتبييض هذه المناطق وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا. طريقة تنظيف وتبييض المنطقة الحساسة بمسحوق الأرز في وعاء نخلط ملعقة كبيرة من الأرز المطحون مع ملعقة كبيرة من الكركم ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي مع عصير نصف ليمونة ونقلب حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام شبه سائل.

يوضع المزيج على المنطقة الحساسة ويترك لمدة 20 دقيقة مع التدليك بحركات دائرية ثم يغسل بالماء ويجفف، يساعد الأرز في التخلص من خلايا الجلد الميت.

أما الزبادي يحتوي على اللاكتيك الذي يقوم بتفتيح البشرة والليمون يوجد به نسبة عالية من فيتامين c الذي يتميز بخصائصه المبيضة ويساعد في التخلص من الرائحة الكريهة.

الكركم يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تحفز تدفق الدم إلى هذه المنطقة ويقوم أيضا بتحسين لون البشرة. وصفة بيكربونات الصوديوم نقوم بخلط 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة من الماء ونقلب للحصول على عجينة ناعمة ثم يوضع المزيج على الأماكن المراد تبييضها مع التدليك بلطف لعدة دقائق.

نغسل المكان بالماء الفاتر ثم البارد تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة نظيفة وبيضاء خالية من العيوب.

حيث يقوم بيكربونات الصوديوم بالتخلص من خلايا الجلد الميت ويعادل التوزان الهيدروجيني في البشرة وبالتالي يقوم بتفتيح لون البشرة. وصفة عصير الليمون نحضر حبة ليمونة ونقوم بقسمها إلى نصفين ثم نقوم بفرك الأماكن الحساسة بها عدة دقائق ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ.

أو نخلط كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة من الحليب وملعقة من العسل ونقلب المكونات للحصول على خليط متجانس ثم يوضع على الأماكن المراد تفتيحها.

ونتركها لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء وبعد ذلك يوضع كريم مرطب لمنع جفاف البشرة، يتميز الليمون بخصائصه الحمضية وهو يحتوي على فيتامين c الذي يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها وفي الآونة الأخيرة أثبتت فعاليته في تبييض المنطقة الحساسة. طريقة تنظيف وتبييض المنطقة الحساسة بمسحوق الأرزوصفة بيكربونات الصوديوموصفة عصير الليمون الوسوم

تعاني معظم السيدات من سواد بعض الأماكن الحساسة في الجسم ومنها منطقة الإبط وبين الفخذين ويحدث ذلك بسبب ارتداء ملابس غير قطنية من البوليستر، وكثرة الاحتكاك والتعرق وعدم الاهتمام بنظافة المكان وتهويته وبسبب ذلك تبحث السيدات عن طرق طبيعية لتنظيف وتبييض هذه المناطق وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا. طريقة تنظيف وتبييض المنطقة الحساسة بمسحوق الأرز في وعاء نخلط ملعقة كبيرة من الأرز المطحون مع ملعقة كبيرة من الكركم ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي مع عصير نصف ليمونة ونقلب حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام شبه سائل.

يوضع المزيج على المنطقة الحساسة ويترك لمدة 20 دقيقة مع التدليك بحركات دائرية ثم يغسل بالماء ويجفف، يساعد الأرز في التخلص من خلايا الجلد الميت.

أما الزبادي يحتوي على اللاكتيك الذي يقوم بتفتيح البشرة والليمون يوجد به نسبة عالية من فيتامين c الذي يتميز بخصائصه المبيضة ويساعد في التخلص من الرائحة الكريهة.

الكركم يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تحفز تدفق الدم إلى هذه المنطقة ويقوم أيضا بتحسين لون البشرة. وصفة بيكربونات الصوديوم نقوم بخلط 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة من الماء ونقلب للحصول على عجينة ناعمة ثم يوضع المزيج على الأماكن المراد تبييضها مع التدليك بلطف لعدة دقائق.

نغسل المكان بالماء الفاتر ثم البارد تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة نظيفة وبيضاء خالية من العيوب.

حيث يقوم بيكربونات الصوديوم بالتخلص من خلايا الجلد الميت ويعادل التوزان الهيدروجيني في البشرة وبالتالي يقوم بتفتيح لون البشرة. وصفة عصير الليمون نحضر حبة ليمونة ونقوم بقسمها إلى نصفين ثم نقوم بفرك الأماكن الحساسة بها عدة دقائق ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ.

أو نخلط كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة من الحليب وملعقة من العسل ونقلب المكونات للحصول على خليط متجانس ثم يوضع على الأماكن المراد تفتيحها.

ونتركها لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء وبعد ذلك يوضع كريم مرطب لمنع جفاف البشرة، يتميز الليمون بخصائصه الحمضية وهو يحتوي على فيتامين c الذي يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها وفي الآونة الأخيرة أثبتت فعاليته في تبييض المنطقة الحساسة. طريقة تنظيف وتبييض المنطقة الحساسة بمسحوق الأرزوصفة بيكربونات الصوديوموصفة عصير الليمون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروسة وفرحك قرب خلطة معجزة لتبييض وتفتيح منطقة البيكيني وبين الفخذين وإزالة الأسمرار هتبقي زي القشطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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