تحدي التونة المعلبة طريقة عمل التونة القطع المعلبة بمكونات غير مكلفة وسر طعمها زي الجاهزة

التونة من المأكولات البحرية التي يحبها الكبار والأطفال وهو تتميز بفوائدها الصحية حيث تحتوي على نسبة عالية من الأوميغا3 والبروتينات ويوجد بها مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، والكثير منا يقوم بشرائها من المحلات، ولكن الآن يمكن تجهيزها في البيت مثل الجاهزة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا. طريقة عمل التونة المعلبة طريقة عمل التونة المعلبة المكونات: كيلو سمك تونة مخلي ومنزوع الجلد.

4 ملاعق من الملح.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

8 ملاعق كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير: في البداية نحضر برطمانات ونقوم بتعقيمها جيدا عن طريق وضعها في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم تصفي ونتركها على منشفة قطنية حتى تجف في الهواء الطلق. نقوم بتقطيع سمك التونة إلى شرائح بالعرض نضع في البرطمانات ملعقة من زيت الزيتون ثم نرص شرائح التونة وبين كل طبقة والأخرى. نضع رشة من الملح والفلفل الأسود واحرصي على مليء جميع الفراغات بالسمك اتركي مسافة بين السمك والغطاء. قومي بتمرير السكين في حواف البرطمان للتخلص من الهواء ثم نغلق البرطمانات جيدا ونحضر حلة الضغط ونضع بها كمية مناسبة من الماء. ونرص البرطمانات بداخلها ونترك المكونات تغلي لمدة 10 دقائق ثم نترك التونة على النار لمدة 100 دقيقة حتى تنضج. عندما ترفع من النار نتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم نخزن التونة في مكان جاف لمدة يوم كامل وخلال يومين سوف تصبح التونة جاهزة للطعام. طريقة عمل التونة على البخار طريقة عمل التونة على البخار المكونات: سمك تونة.

خل.

ليمون.

ملح.

بصل وبقدونس.

كزبرة وزعتر وكرفس.

بهارات سمك.

زيت. طريقة التحضير: نحضر كمية مناسبة من سمك التونة واحرصي على أن يكون حجم السمك أقل من كيلو جرام نغسل السمك جيدا تحت الماء الجاري ثم يعلق للتخلص من السوائل التي توجد بداخله. نغسل سمك التونة بالماء والخل والليمون للتخلص من رائحة الزفارة التي توجد به ثم نزيل الذيل والشوك والعظم والزعانف. نضيف الملح على السمك ويقطع إلى شرائح متساوية نحضر وعاء وفوقه مصفاة نضع به كمية مناسبة من الماء ونرفعه على النار حتى الغليان. في الماء نضع بصل مقطع وكزبرة وزعتر وكرفس مع ليمون وملح وبهارات سمك في المصفاة نرص سمك التونة ونتركه حتى ينضج على البخار. بعد ذلك يوضع في برطمان مع خل وزيت ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام وبالهنا والشفا. الوسوم

التونة من المأكولات البحرية التي يحبها الكبار والأطفال وهو تتميز بفوائدها الصحية حيث تحتوي على نسبة عالية من الأوميغا3 والبروتينات ويوجد بها مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، والكثير منا يقوم بشرائها من المحلات، ولكن الآن يمكن تجهيزها في البيت مثل الجاهزة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا. طريقة عمل التونة المعلبة طريقة عمل التونة المعلبة المكونات: كيلو سمك تونة مخلي ومنزوع الجلد.

4 ملاعق من الملح.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

8 ملاعق كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير: في البداية نحضر برطمانات ونقوم بتعقيمها جيدا عن طريق وضعها في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم تصفي ونتركها على منشفة قطنية حتى تجف في الهواء الطلق. نقوم بتقطيع سمك التونة إلى شرائح بالعرض نضع في البرطمانات ملعقة من زيت الزيتون ثم نرص شرائح التونة وبين كل طبقة والأخرى. نضع رشة من الملح والفلفل الأسود واحرصي على مليء جميع الفراغات بالسمك اتركي مسافة بين السمك والغطاء. قومي بتمرير السكين في حواف البرطمان للتخلص من الهواء ثم نغلق البرطمانات جيدا ونحضر حلة الضغط ونضع بها كمية مناسبة من الماء. ونرص البرطمانات بداخلها ونترك المكونات تغلي لمدة 10 دقائق ثم نترك التونة على النار لمدة 100 دقيقة حتى تنضج. عندما ترفع من النار نتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم نخزن التونة في مكان جاف لمدة يوم كامل وخلال يومين سوف تصبح التونة جاهزة للطعام. طريقة عمل التونة على البخار طريقة عمل التونة على البخار المكونات: سمك تونة.

خل.

ليمون.

ملح.

بصل وبقدونس.

كزبرة وزعتر وكرفس.

بهارات سمك.

زيت. طريقة التحضير: نحضر كمية مناسبة من سمك التونة واحرصي على أن يكون حجم السمك أقل من كيلو جرام نغسل السمك جيدا تحت الماء الجاري ثم يعلق للتخلص من السوائل التي توجد بداخله. نغسل سمك التونة بالماء والخل والليمون للتخلص من رائحة الزفارة التي توجد به ثم نزيل الذيل والشوك والعظم والزعانف. نضيف الملح على السمك ويقطع إلى شرائح متساوية نحضر وعاء وفوقه مصفاة نضع به كمية مناسبة من الماء ونرفعه على النار حتى الغليان. في الماء نضع بصل مقطع وكزبرة وزعتر وكرفس مع ليمون وملح وبهارات سمك في المصفاة نرص سمك التونة ونتركه حتى ينضج على البخار. بعد ذلك يوضع في برطمان مع خل وزيت ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام وبالهنا والشفا.

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