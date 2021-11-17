طريقة عمل البامية باللحمة على الطريقة المصرية

تتميز البامية باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامه والضرورية. ولها الكثير من الفوائد حيث تحافظ بشكل كبير على الصحة العامة للجسم .وتحتوي على الكثير من الأحماض والمعادن والعناصر والفيتامينات التي لها دور كبير في حماية الجسم من الأمراض. وتعوض الجسم بالمعادن والعناصر الهامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. ونظرا إلى أهميتها ودورها الكبير في صحة الإنسان يبحث الكثير عن طريقه عمل البامية باللحم بطريقه سهله وبسيطة. وتختلف طرق اعداد البامية. ويمكن إعداد البامية بالدجاج او باللحم وهنا سوف نقوم بإعداد البامية باللحم بطريقة صحية تساعد ربات البيوت على الاستفادة منها في الخطوات التالية. طريقة تجهيز وإعداد البامية باللحمة الضانى طريقة تجهيز وإعداد البامية باللحمة الضانى أولا المكونات والمقادير اللازمة: كيلو من اللحم الضانى او فلتو مقطع الى مكعبات.

كيلو بأميه يفضل البامية الصغيرة والطازجة.

ملعقتان من السمن النباتي.

حبتين من البصل مفرومين او مقطعين قطع صغيرة.

خمس فصوص ثوم مفروم.

ثلاث حبات من الطماطم مفرومين.

ملعقة فلفل اسود.

كمية من الملح حسب الرغبة.

بهارات لحمه او البهارات السبعة.

ربع ملعقة من الهيل الحبهان.

اربع ورقات لورى كما هما أو مطحونين.

كمية قليلة من الكركم حسب الرغبة.

جزء بسيط من الزنجبيل والقرفة. طريقة تحضير واعداد البامية باللحمة بالمنزل تجهيز اللحمة وغسلها جيدا بعد ان تم تقطيعها الى مكعبات.

قومي بتجهيز البامية وغسلها جيدا وقطعيها الى قطع أو اتركيها كما هي حسب رغبتك ويفضل استعمال البامية في نفس اليوم الذي اشتريتها فيه حتى تكون طازجة وطعمها جيد .

احضري وعاء وضعيه على النار وضعي به السمن والبصل والثوم وقلبيه حتى يصفر لونهما قليلا .

اضيفي اليهم الطماطم واستمري في التقليب بعض الوقت .

ثم اضيفي كل من البهارات والفلفل الأسود والملح والقرفة والزنجبيل وورق اللورى والهيل وكل المكونات السابقة.

يتم تقليب المكونات السابقة جيدا حتى تمتزج ثم ضعي قطع اللحم الجاهزة مسبقا واتركيه بضع دقائق مع التقليب.

بعد ذلك قومي بوضع البامية في الوعاء وأضيفي قليل من الماء إليهم ثم قليبية عدة دقائق أخرى وبعد ذلك ضعي الكمية المناسبة من الماء يكفي لنضج اللحم والبامية .

قومي بتغطية الوعاء واتركيه حتى يتم النضج بعد ذلك يمكنك تقديم وجبة البامية باللحم الى اسرتك او ضيوفك . طريقة تحضير واعداد البامية باللحمة بالمنزل الوسوم

تتميز البامية باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامه والضرورية. ولها الكثير من الفوائد حيث تحافظ بشكل كبير على الصحة العامة للجسم .وتحتوي على الكثير من الأحماض والمعادن والعناصر والفيتامينات التي لها دور كبير في حماية الجسم من الأمراض. وتعوض الجسم بالمعادن والعناصر الهامة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. ونظرا إلى أهميتها ودورها الكبير في صحة الإنسان يبحث الكثير عن طريقه عمل البامية باللحم بطريقه سهله وبسيطة. وتختلف طرق اعداد البامية. ويمكن إعداد البامية بالدجاج او باللحم وهنا سوف نقوم بإعداد البامية باللحم بطريقة صحية تساعد ربات البيوت على الاستفادة منها في الخطوات التالية. طريقة تجهيز وإعداد البامية باللحمة الضانى طريقة تجهيز وإعداد البامية باللحمة الضانى أولا المكونات والمقادير اللازمة: كيلو من اللحم الضانى او فلتو مقطع الى مكعبات.

كيلو بأميه يفضل البامية الصغيرة والطازجة.

ملعقتان من السمن النباتي.

حبتين من البصل مفرومين او مقطعين قطع صغيرة.

خمس فصوص ثوم مفروم.

ثلاث حبات من الطماطم مفرومين.

ملعقة فلفل اسود.

كمية من الملح حسب الرغبة.

بهارات لحمه او البهارات السبعة.

ربع ملعقة من الهيل الحبهان.

اربع ورقات لورى كما هما أو مطحونين.

كمية قليلة من الكركم حسب الرغبة.

جزء بسيط من الزنجبيل والقرفة. طريقة تحضير واعداد البامية باللحمة بالمنزل تجهيز اللحمة وغسلها جيدا بعد ان تم تقطيعها الى مكعبات.

قومي بتجهيز البامية وغسلها جيدا وقطعيها الى قطع أو اتركيها كما هي حسب رغبتك ويفضل استعمال البامية في نفس اليوم الذي اشتريتها فيه حتى تكون طازجة وطعمها جيد .

احضري وعاء وضعيه على النار وضعي به السمن والبصل والثوم وقلبيه حتى يصفر لونهما قليلا .

اضيفي اليهم الطماطم واستمري في التقليب بعض الوقت .

ثم اضيفي كل من البهارات والفلفل الأسود والملح والقرفة والزنجبيل وورق اللورى والهيل وكل المكونات السابقة.

يتم تقليب المكونات السابقة جيدا حتى تمتزج ثم ضعي قطع اللحم الجاهزة مسبقا واتركيه بضع دقائق مع التقليب.

بعد ذلك قومي بوضع البامية في الوعاء وأضيفي قليل من الماء إليهم ثم قليبية عدة دقائق أخرى وبعد ذلك ضعي الكمية المناسبة من الماء يكفي لنضج اللحم والبامية .

قومي بتغطية الوعاء واتركيه حتى يتم النضج بعد ذلك يمكنك تقديم وجبة البامية باللحم الى اسرتك او ضيوفك . طريقة تحضير واعداد البامية باللحمة بالمنزل

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