على الطريقة الأتراك اعملي الفطيرة التركية بحشوة الفراخ اللذيذة بالخطوات

من أكثر الفطائر المشهورة التي تعتبر من الفطائر الأكثر إقبال عليها وهي الفطائر التركية، حيث يبدو هذا النوع من الفطائر مختلف عن باقي الفطائر الأخري لذلك يقوم الكثير من الناس بالإقبال عليه وشرائه من المطاعم والكافيهات الخارجية المقدمة بأعلي الاسعار، حيث يعتبر هذا النوع من الفطائر ذات طعم لذيذ وشهي ورائع، وكذلك يعتبر أنه متعدد الحشوات، حيث نجد في المطاعم تقديمه بحشوة اللحمة المفرومة او الفراخ او ميكس الجبن، او هناك البعض يقوم بحشوة بالحلو مثل المربي او الشيكولاته، وفي كل الحشوات تبدو بطعم ونكهة جميلة لأن في الغالبية يصبح الأساس الأكبر في الطعم هو العجينة، ونتيجة لهذا الطعم الجميل الرائع. طريقه عمل الفطيره التركية طريقه عمل الفطيره التركية مكونات عحينة الفطائر التركية كوبان من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

كوب حليب سائل دافئ مكونات حشوة الفطائر التركية ثلاث صدور من الفراخ المخلية.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ثلاث ثمرات من الفلفل الاخضر.

ثلاث ثمرات من الجزر.

ثلاث ثمرات من البصل.

كوب من الجبنة الموتزريلا المبشورة. طريقة التحضير قومي بتحضير وعاء كبير، وضعي به كوبان من الدقيق وضيفي إليه ملعقة واحدة كبيرة من السكر والخميرة، قومي بإضافة بعد ذلك بكوب من الحليب السائل الدافئ، ثم ابدأي في عجن هذه المكونات مع بعضها حتي تحصلي علي عجينة طرية ومتماسكة، وقومي بتغطيتها بغطاء محكم لا يسمح بدخول الهواء إلي العجينة، ثم اتركيها جانبا في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

هي هذا الوقت، نقوم بتحضير طاسة ونضع بها كمية من الزيت، وضعيها على نار متوسطة الحرارة، ونقوم بتقطيع ثلاث ثمرات من البصل تقطيع صغير جدا ونضعها في الزيت ونقوم بوضع عليها ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونقلبها علي النار حتي تذبل قليلا.

بعد أن يتم تسوية البصل، نضيف إليه صدور الفراخ المخلية المقطعة إلي قطع متوسطة الحجم علي شكل مكعبات، ثم نضيف إليها ثلاث ثمرات الفلفل الأخضر والجزر بعد التقطيع الصغير لهما جيدا ونخلطهما مع البصل والفراخ ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والبهارات وغيرها من التوابل، وضيفي إليه كيمة قليله من الماء، واتركيهم علي النار حتي تنضج المكونات.

ثم نأتي بالعجينة بعد خمورها، ونقوم بإحضار صينية مدهونة بالسمنة او الزيت، ونقوم بقطع العجينة إلى نصفين، ونضع نصف العجينة في الصينية ونقوم بوضع حشوة الفراخ التي تم نضجها علي هذه العجينة ونقوم برشها بكوب من الجبنة الموتزريلا ونقوم بغلقها بالعجينة الأخري ونغلقها بإحكام، ثم ندخلها الفرن بعد تشغيلها على نار عالية، ونترك هذه الفطيرة في الفرن حتي نلاحظ وجود اللون الذهبي المائل للبني الفاتح، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا وبعد ذلك تقدم مع البطاطس او غيرها من المأكولات التي ترغبين بتناولها، وبذلك تكوني حصلتي علي فطيرة تركية بحشوة الفراخ بألذ وأشهي طعم تغنيكي عن شرائها بأغلي الاسعار من الخارج. طريقة التحضير الوسوم

من أكثر الفطائر المشهورة التي تعتبر من الفطائر الأكثر إقبال عليها وهي الفطائر التركية، حيث يبدو هذا النوع من الفطائر مختلف عن باقي الفطائر الأخري لذلك يقوم الكثير من الناس بالإقبال عليه وشرائه من المطاعم والكافيهات الخارجية المقدمة بأعلي الاسعار، حيث يعتبر هذا النوع من الفطائر ذات طعم لذيذ وشهي ورائع، وكذلك يعتبر أنه متعدد الحشوات، حيث نجد في المطاعم تقديمه بحشوة اللحمة المفرومة او الفراخ او ميكس الجبن، او هناك البعض يقوم بحشوة بالحلو مثل المربي او الشيكولاته، وفي كل الحشوات تبدو بطعم ونكهة جميلة لأن في الغالبية يصبح الأساس الأكبر في الطعم هو العجينة، ونتيجة لهذا الطعم الجميل الرائع. طريقه عمل الفطيره التركية طريقه عمل الفطيره التركية مكونات عحينة الفطائر التركية كوبان من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

كوب حليب سائل دافئ مكونات حشوة الفطائر التركية ثلاث صدور من الفراخ المخلية.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ثلاث ثمرات من الفلفل الاخضر.

ثلاث ثمرات من الجزر.

ثلاث ثمرات من البصل.

كوب من الجبنة الموتزريلا المبشورة. طريقة التحضير قومي بتحضير وعاء كبير، وضعي به كوبان من الدقيق وضيفي إليه ملعقة واحدة كبيرة من السكر والخميرة، قومي بإضافة بعد ذلك بكوب من الحليب السائل الدافئ، ثم ابدأي في عجن هذه المكونات مع بعضها حتي تحصلي علي عجينة طرية ومتماسكة، وقومي بتغطيتها بغطاء محكم لا يسمح بدخول الهواء إلي العجينة، ثم اتركيها جانبا في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

هي هذا الوقت، نقوم بتحضير طاسة ونضع بها كمية من الزيت، وضعيها على نار متوسطة الحرارة، ونقوم بتقطيع ثلاث ثمرات من البصل تقطيع صغير جدا ونضعها في الزيت ونقوم بوضع عليها ربع ملعقة صغيرة من الملح، ونقلبها علي النار حتي تذبل قليلا.

بعد أن يتم تسوية البصل، نضيف إليه صدور الفراخ المخلية المقطعة إلي قطع متوسطة الحجم علي شكل مكعبات، ثم نضيف إليها ثلاث ثمرات الفلفل الأخضر والجزر بعد التقطيع الصغير لهما جيدا ونخلطهما مع البصل والفراخ ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والبهارات وغيرها من التوابل، وضيفي إليه كيمة قليله من الماء، واتركيهم علي النار حتي تنضج المكونات.

ثم نأتي بالعجينة بعد خمورها، ونقوم بإحضار صينية مدهونة بالسمنة او الزيت، ونقوم بقطع العجينة إلى نصفين، ونضع نصف العجينة في الصينية ونقوم بوضع حشوة الفراخ التي تم نضجها علي هذه العجينة ونقوم برشها بكوب من الجبنة الموتزريلا ونقوم بغلقها بالعجينة الأخري ونغلقها بإحكام، ثم ندخلها الفرن بعد تشغيلها على نار عالية، ونترك هذه الفطيرة في الفرن حتي نلاحظ وجود اللون الذهبي المائل للبني الفاتح، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا وبعد ذلك تقدم مع البطاطس او غيرها من المأكولات التي ترغبين بتناولها، وبذلك تكوني حصلتي علي فطيرة تركية بحشوة الفراخ بألذ وأشهي طعم تغنيكي عن شرائها بأغلي الاسعار من الخارج. طريقة التحضير

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