سر طريقة تحضير البفتيك الخطير في البيت مثل الجاهز

طريقة تحضير البفتيك أو شرائح اللحم الطبق الأكثر طلبا من الأمهات، وهو من أهم الأكلات الشهية والمحبوبة لدي الجميع، حيث أن البفتيك له طعم لذيذ، ويعتبر من الأطباق الرئيسية التي تهتم ربة المنزل بوضعه على المائدة، سواء كان ذلك في الغذاء أو في العزومات والمناسبات، وهي من الوجبات السهل عملها في المطبح وتعتبر سريعة التحضير وغير مكلفة ولا تحتاج إلى جهد ،وإليكم طريقة إعداد البفتيك بتكات وأسرار بسيطة في البيت بطعم لا يقاوم. مكونات البفتيك نحتاج الي بصلتين تكون مفروم ناعم

ربع كوب من زيت زيتون

نصف كوب من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة تكون من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار وذلك حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة تتكون من توابل اللحم

ملعقة صغيرة تكون من مسحوق الثوم

ملعقة صغيرة تكون من مسحوق البصل

زيت

مكونات الطبقة الأخيرة للبفتيك

بيضتان

ربع كوب من اللبن

كوب من البقسماط المطحون

قليل من الفلفل الأسود

كوب دقيق خطوات تحضير البفتيك تحضير اللحم: حضري شرائح اللحم حيث تقومي بغسلها ثم تقومي بوضع كل قطعة بين طبقتين مستخدمة من ورق الذي يطلق عليه الزبدة و بمطرقة اللحم نقوم بخفقه وذلك حتى تصبح كل قطعة مسطحة وشفرة. حضري الصلصة: أحضر وعاء قومي بوضع البصل المفروم ثم هرس الثوم مع الخل مع اضافة عصير الليمون واستخدام زيت الزيتون ، ونقلب هذه المكونات حتى تختلط جميع المكونات. يُضاف بعد ذلك الملح ثم نضيف الفلفل الأسود ونستخدم البهارات ويستخدم مسحوق الثوم وكذلك البصل مع الفلفل الحار ويُحرّك المزيج حتى يختلط ويمتزج مزيج التوابل. نقوم بتحضير شرائح اللحم حيث نقلب كل شريحة من اللحم بخلطة من البهارات وبعد الانتهاء نضعها في الثلاجة لمدة ست ساعات نقوم بتحضير الطبقة الأخيرة وذلك باستخدام وعاء نقوم بوضع البيض فيه وبعد ذلك نقوم بتقليبه ثم نضيف اللبن ونضع الفلفل الأسود ونخلطه نأخذ إناءين ثم نضع الدقيق ونضعه معهم البقسماط وذلك في اناء نحضر شرائح اللحم التي قمنا تتبيلها ، حيث نضع كل قطعة من اللحم في الدقيق ح، ثم نضعها في البيض، بعد ذلك نضعها في فتات الخبز. نحضر مقلاة ثم نقوم بوضع الزيت ونضعها على نار وننتظر حتى يسخن ، ثم نقوم بوضع شرائح اللحم ونقلبها تصبح لونها ذهبي افرد شريحة اللحم من المقلاة على مناشف ورقية، وتقدم البفتيك مع الخبز السوري أو طبق أرز بسمتي والبطاطس المقلية الوسوم

طريقة تحضير البفتيك أو شرائح اللحم الطبق الأكثر طلبا من الأمهات، وهو من أهم الأكلات الشهية والمحبوبة لدي الجميع، حيث أن البفتيك له طعم لذيذ، ويعتبر من الأطباق الرئيسية التي تهتم ربة المنزل بوضعه على المائدة، سواء كان ذلك في الغذاء أو في العزومات والمناسبات، وهي من الوجبات السهل عملها في المطبح وتعتبر سريعة التحضير وغير مكلفة ولا تحتاج إلى جهد ،وإليكم طريقة إعداد البفتيك بتكات وأسرار بسيطة في البيت بطعم لا يقاوم. مكونات البفتيك نحتاج الي بصلتين تكون مفروم ناعم

ربع كوب من زيت زيتون

نصف كوب من الخل الأبيض

ملعقة كبيرة تكون من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار وذلك حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة تتكون من توابل اللحم

ملعقة صغيرة تكون من مسحوق الثوم

ملعقة صغيرة تكون من مسحوق البصل

زيت

مكونات الطبقة الأخيرة للبفتيك

بيضتان

ربع كوب من اللبن

كوب من البقسماط المطحون

قليل من الفلفل الأسود

كوب دقيق خطوات تحضير البفتيك تحضير اللحم: حضري شرائح اللحم حيث تقومي بغسلها ثم تقومي بوضع كل قطعة بين طبقتين مستخدمة من ورق الذي يطلق عليه الزبدة و بمطرقة اللحم نقوم بخفقه وذلك حتى تصبح كل قطعة مسطحة وشفرة. حضري الصلصة: أحضر وعاء قومي بوضع البصل المفروم ثم هرس الثوم مع الخل مع اضافة عصير الليمون واستخدام زيت الزيتون ، ونقلب هذه المكونات حتى تختلط جميع المكونات. يُضاف بعد ذلك الملح ثم نضيف الفلفل الأسود ونستخدم البهارات ويستخدم مسحوق الثوم وكذلك البصل مع الفلفل الحار ويُحرّك المزيج حتى يختلط ويمتزج مزيج التوابل. نقوم بتحضير شرائح اللحم حيث نقلب كل شريحة من اللحم بخلطة من البهارات وبعد الانتهاء نضعها في الثلاجة لمدة ست ساعات نقوم بتحضير الطبقة الأخيرة وذلك باستخدام وعاء نقوم بوضع البيض فيه وبعد ذلك نقوم بتقليبه ثم نضيف اللبن ونضع الفلفل الأسود ونخلطه نأخذ إناءين ثم نضع الدقيق ونضعه معهم البقسماط وذلك في اناء نحضر شرائح اللحم التي قمنا تتبيلها ، حيث نضع كل قطعة من اللحم في الدقيق ح، ثم نضعها في البيض، بعد ذلك نضعها في فتات الخبز. نحضر مقلاة ثم نقوم بوضع الزيت ونضعها على نار وننتظر حتى يسخن ، ثم نقوم بوضع شرائح اللحم ونقلبها تصبح لونها ذهبي افرد شريحة اللحم من المقلاة على مناشف ورقية، وتقدم البفتيك مع الخبز السوري أو طبق أرز بسمتي والبطاطس المقلية

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