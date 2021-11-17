بسكويت القهوة السريع المقرمش بكوب دقيق حضري 45 قطعة

بسكويت حبات القهوة، يعتبر بسكويت القهوة من أفضل أنواع البسكويت الذي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص فيكثر تحضيره في المناسبات والأفراح ولديه مذاق مختلف وجميل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير بسكويت القهوة.

طريقة تحضير بسكويت القهوة:

يتم تحضير بسكويت القهوة بطريقة سهلة وسريعة للغاية فمقادير البسكويت كلًا من التالي:

بيضة واحدة.

نصف كأس من السكر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كأس من الزيت.

كأسان من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من البن السادة.

نصف ملعقة من القهوة.

نصف كأس من اللبن.

طريقة تحضير بسكويت القهوة:

يتم تحضير بسكويت القهوة من خلال خطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت القهوة:

الحصول على بولة عميقة ويتم وضع فيها كلًا من البيض والسكر ويتم خلط المقادير جيداً مع بعضها البعض بالاعتماد على المضرب الكهربائي وبعد ذلك يتم إضافة كمية قليلة من اللبن لحين أن تذوب المكونات. بعد ذلك يتم إضافة يتم الحصول على بولة حجمها كبير ويتم الدقيق فيها مع البيكنج بودر والقهوة والكاكاو الخام ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم وضع خليط الدقيق فوق الخليط السائل ويتم تقليبهم سوياً بالاعتماد على العجانة. القيام بإضافة كمية قليلة من اللبن لحين أن تصبح العجينة متماسكة. بعد ذلك يتم عجن كافة المقادير مع بعضها البعض لحين أن تصبح المكونات متجانسة. بعد ذلك يتم تقطيع العجين إلى كرات صغيرة ثم يتم تشكيلها على شكل أصبع ويتم الضغط عليها من المنطقة المتواجدة في المنتصف بحيث تكون شبيهة لحبات القهوة. القيام برص البسكويت في صينية بعد ما يتم دهنها بالزيت ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن. يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم تركها جانبًا لحين أن تبرد ثم يتم وضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء عليكم. يلزم قبل أن يتم تحضير البسكويت أن يتم تسخين الفرن. يلزم ترك العجينة من أجل أن ترتاح قبل تشكيلها. يفضل وضع الخل لحين أن يصبح قوام البسكويت هش.

عدد بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر البودرة الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

أثنان كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من النسكافية االسريع بالذوبان.

نصف كوب من اللبن الدسم.

ضعي في بولة عميقة البيض والسكر ويتم خلط المقادير جيداً مع بعضها البعض بالاعتماد على المضرب الكهربائي. بعد ذلك يتم إضافة كمية قليلة من اللبن لحين أن تذوب المكونات. إضافة الدقيق مع البيكنج بودر والنسكافية والكاكاو الخام ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم وضع خليط الدقيق فوق الخليط السائل ويتم تقليبهم سوياً بالاعتماد على العجانة. ثم قومي بإضافة كمية أخرى قليلة من اللبن لحين أن تصبح العجينة متماسكة. بعدها يتم عجن كل المقادير مع بعضها البعض لحين أن تصبح المكونات متجانسة. ثم يتم تقطيع العجين إلى كرات صغيرة وتشكيلها على شكل أصبع ويتم الضغط عليها من المنطقة المتواجدة في المنتصف. القيام برص البسكويت في صينية بعد ما يتم دهنها بالزيت ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن. يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم تركها جانبًا لحين أن تبرد.

مقادير بسكويت النسكافية السريع:طريقة تحضير بسكويت النسكافية: