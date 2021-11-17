بخطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل الرواني بمقادير متوفرة في كل منزل

طريقة عمل الرواني تعد من الكيكات الوسطية ولكن طعمها يشبه البسبوسة ولكن بعض البلدان يطلق عليها كيكة البسبوسة الأساسي أساسها سميد البسبوسة والدقيق ويمكن تحضيرها أيضاً بلبن الرايب لكن في الآونة الأخيرة قامت جميع المطابخ المصرية والوطن العربي بتغير النكه ويعطي لها طعم خاص تتميز بقومها الهش وتعتبر وصفه أقتصادية وسهلة وسريعه التحضير وفي فصل الشتاء يكثر الفواكه الملئية بفيتامين سي الطبيعي مثل البرتقال واليوسفي ويمكن تحضريها بديل من اللبن ستصبح بشكل وطعم كيكة البرتقال. طريقة تحضير الرواني طريقة تحضير الرواني المقادير كوب دقيق أبيض.

كوب سميد بسبوسة.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب جوز هند مجروش.

ربع كوب زيت نباتي صافي.

أربع حبات بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع ملعقة صغيرة ملح. مقادير التزين نصف كوب جوز هند.

نصف جوب فستق مجروش. مقادير الشربات كوبان سكر.

ثلاث ملاعق عسل جولوكوز.

كوب ماء.

ملعقة فانيليا سائلة.

عصبر ليمونة. طريقة تحضير الشربات ضعي السكر في وعاء عميق وضيفي الماء وقلبيهم جيداً حتي يذوب السكر تماماً.

ارفعي الحلة على نار متوسطة وتركيهم على النار حتي تحصلين ع قوام مناسب.

ضيفي عصير الليمون وقلبه واتركيهم لمدة دقيقتان الشربات وضيفي الفانيليا واتركيهم جنباً. طريقة تحضير الرواني نضع المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي.

البيض، الزيت، اللبن، الفانيليا ونخفقهم جيداً حتي يصبح الخليط ناعم.

نضع الدقيق وسميد البسبوسة وجوز الهند وصبي الخليط مع التقليب المستمر.

نصب الخليط في صينية مناسبة ونضعها في الرف الأوسط من الفرن على درجة حرارة 200.

نخرجها من الفرن عندما تصبح لونها ذهبي نتركها تبرد قليلاً ونصب الشربات.

تزين بالفستق وجوز الهند وتقطع وتقدم بارده بجانبها المشروب. طريقة عمل الرواني بالبرتقال طريقة عمل الرواني بالبرتقال المقادير كوب ونصف دقيق أبيض.

كوب ونصف عصير برتقال فرش.

كوب ونصف سميد السيمولينا.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بشر حبة برتقال.

ربع كوب جوز هند.

شربات بارد طريقة التحضير نخلط في وعاء عميق الدقيق وسميد البسبوسة وكمية بشر البرتقال.

نضع المكونات السائلة في الخلاط ونخلطهم ونضيف بشر البرتقال.

نصب الخليط على باقي المكونات ونقلبهم نضيف جوز الهند.

نصب الكيكة في صوابع مربعه أو مستطيلة.

نضعهم على الرف الأوسط على درجة حرارة 260.

نخرجها من الفرن عندما تحمر من جميع الجوانب.

نتركها تبرد تماما وتسقي بالشربات وتقطع عند التقديم الوسوم

طريقة عمل الرواني تعد من الكيكات الوسطية ولكن طعمها يشبه البسبوسة ولكن بعض البلدان يطلق عليها كيكة البسبوسة الأساسي أساسها سميد البسبوسة والدقيق ويمكن تحضيرها أيضاً بلبن الرايب لكن في الآونة الأخيرة قامت جميع المطابخ المصرية والوطن العربي بتغير النكه ويعطي لها طعم خاص تتميز بقومها الهش وتعتبر وصفه أقتصادية وسهلة وسريعه التحضير وفي فصل الشتاء يكثر الفواكه الملئية بفيتامين سي الطبيعي مثل البرتقال واليوسفي ويمكن تحضريها بديل من اللبن ستصبح بشكل وطعم كيكة البرتقال. طريقة تحضير الرواني طريقة تحضير الرواني المقادير كوب دقيق أبيض.

كوب سميد بسبوسة.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب جوز هند مجروش.

ربع كوب زيت نباتي صافي.

أربع حبات بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع ملعقة صغيرة ملح. مقادير التزين نصف كوب جوز هند.

نصف جوب فستق مجروش. مقادير الشربات كوبان سكر.

ثلاث ملاعق عسل جولوكوز.

كوب ماء.

ملعقة فانيليا سائلة.

عصبر ليمونة. طريقة تحضير الشربات ضعي السكر في وعاء عميق وضيفي الماء وقلبيهم جيداً حتي يذوب السكر تماماً.

ارفعي الحلة على نار متوسطة وتركيهم على النار حتي تحصلين ع قوام مناسب.

ضيفي عصير الليمون وقلبه واتركيهم لمدة دقيقتان الشربات وضيفي الفانيليا واتركيهم جنباً. طريقة تحضير الرواني نضع المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي.

البيض، الزيت، اللبن، الفانيليا ونخفقهم جيداً حتي يصبح الخليط ناعم.

نضع الدقيق وسميد البسبوسة وجوز الهند وصبي الخليط مع التقليب المستمر.

نصب الخليط في صينية مناسبة ونضعها في الرف الأوسط من الفرن على درجة حرارة 200.

نخرجها من الفرن عندما تصبح لونها ذهبي نتركها تبرد قليلاً ونصب الشربات.

تزين بالفستق وجوز الهند وتقطع وتقدم بارده بجانبها المشروب. طريقة عمل الرواني بالبرتقال طريقة عمل الرواني بالبرتقال المقادير كوب ونصف دقيق أبيض.

كوب ونصف عصير برتقال فرش.

كوب ونصف سميد السيمولينا.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع زيت نباتي.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بشر حبة برتقال.

ربع كوب جوز هند.

شربات بارد طريقة التحضير نخلط في وعاء عميق الدقيق وسميد البسبوسة وكمية بشر البرتقال.

نضع المكونات السائلة في الخلاط ونخلطهم ونضيف بشر البرتقال.

نصب الخليط على باقي المكونات ونقلبهم نضيف جوز الهند.

نصب الكيكة في صوابع مربعه أو مستطيلة.

نضعهم على الرف الأوسط على درجة حرارة 260.

نخرجها من الفرن عندما تحمر من جميع الجوانب.

نتركها تبرد تماما وتسقي بالشربات وتقطع عند التقديم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل الرواني بمقادير متوفرة في كل منزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.