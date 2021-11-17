اصنعي بنفسك كريم النشا والفازلين الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا والفازلين من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد من الوجه وتفتيح البشرة بطريقة سريعة، والتخلص من الحبوب التي يعاني منها غالبية الشباب في سن المراهقة، كما يعمل على تفتيح المناطق الحساسة الداكنة، ومنطقة الرقبة التي يظهر عليها الاسمرار بسبب تعرضها لأشعة الشمس، وهذا الكريم أثبت فاعلية عالية جداً في حل أغلب المشاكل التي تتعرض لها البشرة، بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة، حيث يحتوي على المعادن والفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة حتى تصبح شباب دائماً، وهذا الكريم يعمل على امتصاص الدهون التي تفرزها البشرة ويجعلها صافية وخالية من البثور السوداء، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين بالمنزل بأقل التكاليف. مكونات كريم النشا والفازلين مكونات كريم النشا والفازلين يحتوي هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على مكونات طبيعية وهى كما يلي:- 1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة فازلين.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم النشا والفازلين الرائع في تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والتجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر وعاء صغير، ثم نضع به النشا، والفازلين، وعصير الليمون، ونقلبهم مع بعض بشكل جيد حتى نحصل على مزيج كريمي الشكل. نستطيع أن نستبدل عصير الليمون بالحليب أو أي زيت مناسب للبشرة إذا كانت البشرة حساسة. يجب أن تكون الكمية التي نقوم بتحضيرها صغيرة وتكفي 3 أيام فقط حتى لا يفسد الكريم. ندهن البشرة بالكريم والمناطق الداكنة مثل الرقبة والكوعين والركبتين والمناطق الحساسة والمناطق التي تحتوي على تجاعيد ونتركه حتي الصباح، ثم نقوم بغسلة بالماء الفاتر، ثم نغسله بالماء البارد لسد المسام. نضع الكريم على البشرة قبل النوم، ولا نستخدمه عند الخروج لأن هذا الكريم يتفاعل مع أشعة الشمس فيؤدي إلى اسمرار البشرة. فوائد كريم النشا والفازلين للبشرة هناك فوائد كثيرة تحتوي عليها هذه الوصفة للبشرة وهى كالتالي:- تستخدم هذه الوصفة في ترطيب البشرة لأن الفازلين له فاعلية عالية في ترطيب الجلد وتنعيمه.

يعمل الكريم على تقشير الجلد الميت، ويحفز نموه من جديد، كما يساعد في التقليل من جفاف البشرة.

يخلص البشرة من التجاعيد التي تظهر على الوجه.

يستخدم في إزالة المكياج من الوجه بطريقة آمنه.

يقضي على التشققات التي توجد على الشفاه، كما يخلصها من الجلد الميت.

يستخدم في تكثيف الرموش وتطويلها، وذلك من خلال دهنها قبل النوم. الوسوم

يعتبر كريم النشا والفازلين من الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد من الوجه وتفتيح البشرة بطريقة سريعة، والتخلص من الحبوب التي يعاني منها غالبية الشباب في سن المراهقة، كما يعمل على تفتيح المناطق الحساسة الداكنة، ومنطقة الرقبة التي يظهر عليها الاسمرار بسبب تعرضها لأشعة الشمس، وهذا الكريم أثبت فاعلية عالية جداً في حل أغلب المشاكل التي تتعرض لها البشرة، بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة، حيث يحتوي على المعادن والفيتامينات التي تحتاج إليها البشرة حتى تصبح شباب دائماً، وهذا الكريم يعمل على امتصاص الدهون التي تفرزها البشرة ويجعلها صافية وخالية من البثور السوداء، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين بالمنزل بأقل التكاليف. مكونات كريم النشا والفازلين مكونات كريم النشا والفازلين يحتوي هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على مكونات طبيعية وهى كما يلي:- 1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة فازلين.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم النشا والفازلين الرائع في تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والتجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر وعاء صغير، ثم نضع به النشا، والفازلين، وعصير الليمون، ونقلبهم مع بعض بشكل جيد حتى نحصل على مزيج كريمي الشكل. نستطيع أن نستبدل عصير الليمون بالحليب أو أي زيت مناسب للبشرة إذا كانت البشرة حساسة. يجب أن تكون الكمية التي نقوم بتحضيرها صغيرة وتكفي 3 أيام فقط حتى لا يفسد الكريم. ندهن البشرة بالكريم والمناطق الداكنة مثل الرقبة والكوعين والركبتين والمناطق الحساسة والمناطق التي تحتوي على تجاعيد ونتركه حتي الصباح، ثم نقوم بغسلة بالماء الفاتر، ثم نغسله بالماء البارد لسد المسام. نضع الكريم على البشرة قبل النوم، ولا نستخدمه عند الخروج لأن هذا الكريم يتفاعل مع أشعة الشمس فيؤدي إلى اسمرار البشرة. فوائد كريم النشا والفازلين للبشرة هناك فوائد كثيرة تحتوي عليها هذه الوصفة للبشرة وهى كالتالي:- تستخدم هذه الوصفة في ترطيب البشرة لأن الفازلين له فاعلية عالية في ترطيب الجلد وتنعيمه.

يعمل الكريم على تقشير الجلد الميت، ويحفز نموه من جديد، كما يساعد في التقليل من جفاف البشرة.

يخلص البشرة من التجاعيد التي تظهر على الوجه.

يستخدم في إزالة المكياج من الوجه بطريقة آمنه.

يقضي على التشققات التي توجد على الشفاه، كما يخلصها من الجلد الميت.

يستخدم في تكثيف الرموش وتطويلها، وذلك من خلال دهنها قبل النوم.

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