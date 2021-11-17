عدد كبير من السيدات تبحث علي الأنترنت عن طريقة عمل الدجاج المقرمش الكنتاكي والمنتشر جدا في عدد كبير من محلات الطعام، وتعتبر هذه الوجبة نوع من أنواع الوجبات السريعة التي يحبها الأطفال أكثر من الكبار،وكما تعلمون جميعا أن إعلاناتها منتشرة في كل مكان سواء في التلفزيون أو علي وسائل التواصل الاجتماعي، ومن جانب أخر طعمها لذيذ وشهي ومن هنا نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الدجاج المقرمش مثل محلات الطعام الجاهزة.

طريقة عمل الدجاج المقرمش الكنتاكي

المكونات

نحضر دجاجة مقطعة 8 قطع.

كوب من الدقيق الأبيض.

2 عدد بيض.

معلقة كبيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة بصل بودر.

معلقة صغيرة ثوم بودر.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة بابريكا.

معلقة صغيرة كمون مطحون.

معلقة صغيرة زنجبيل مطحون.

معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

تتبيل الدجاج المقرمش الكنتاكي



نصنع خلطة واحدة من المكونات الأتية:

عصير عدد 1 ليمون.

معلقة كبيرة زيت ذرة.

2 معلقة صغيرة فلفل أسود.

2 معلقة كبيرة صلصة عادية أو حارة حسب الطلب.

نضع الدجاج المقطع في المكونات السابقة كلها بعد خلطها ونترك الدجاج في الخلطة لمدة يوم كامل في الثلاجة حتي تشرب الخلطة ويكون مذاقها شهي، وبعد ذلك حضري خلطة الطبقة الخارجية التي تجدينها مقرمشة ولذيذة.

نقوم بخفق البيض ونضع عليه الفلفل الأسود ثم البيكنج باودر وسوف نلاحظ فوران ونضع الدقيق ونضع الدجاج المتبل في الخلطة الجديدة ونغمسها جيدا ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة، ثم نضعها في زيت مغلي غزير حتي تتم نضجها وبعد ذلك نرفعها من الزيت علي ورق ليمتص الزيت المتبقي.

يمكنك أيضا وضع الكاتشب أو المايونيز أو سلطة كول سلو بجانب الدجاج المقرمش الكنتاكي، ومتاح أيضا تحمير البطاطس اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار بجانب هذه الوجبة وسوف نوضح لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة في السطور القادمة.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة اللذيذة

نأتي بالبطاطس ونغسلها جيدا ثم نقشرها، ونقطعها أصابع طويلة ثم نضعها في ماء بارد وخل وملح ونتركها نصف ساعة داخل الثلاجة، نأتي بطاسة بها زيت مغلي ونقوم بتصفية البطاطس من الماء جيدا، ونضعها في الزيت بكل حذر وشرط أساسي أن يكون الزيت غزير يغطي البطاطس ويتم تسويتها بالشكل الصحيح، وعندما يحمر لونها نرفعها من علي النار ونصفيها ونضعها على ورق المناديل حتي يمتص المناديل الزيت الزائد بالبطاطس ونقدمها بجانب الدجاج المقرمش الكنتاكي وبألف هنا.

طريقة عمل الكول سلو

أن طبق سلطة الكول سلو من الأطباق المفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص ويقدم بشكل أساسي بجانب الدجاج المقرمش ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل بأسهل طريقة ونفس مذاق المطاعم، وسوف نقدم لكم المقادير وطريقة التحضير في السطور التالية:

المكونات

نأتي بعدد واحد كرنب صغيرة ونقطعه شرائح طويلة.

عدد واحد جزر ونبشرها.

ربع كوب مايونيز.

نصف بصلة مبشورة ناعمة.

عدد 3 ملاعق صغيرة سكر.

معلقة صغيرة خل أبيض.

نصف كوب لبن كامل الدسم.

معلقة صغيرة وربع عصير ليمون.

رشه ملح وفلفل.

طريقة التحضير