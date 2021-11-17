قرص بالقرفة والسكر والكاكاو بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة بألذ الوصفات

قرص بالقرفة والسكر والكاكاو ، من المعجنات والمخبوزات الهشة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، حيث تحظى بإقبال الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها الرائع والشهي، ولفائدته الصحية أيضاً فهو غني بالقيمة الغذائية، كما تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما ترغبون، كما أنها تصلح لفصل الشتاء حيث تشعرك بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهي تتكون من مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وسهلة التحضير أيضاً، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها في المنزل بدلاً من شرائها، كما يمكنكم تجربة القراقيش بالعجوة والسمسم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل قرص بالقرفة والسكر والكاكاو بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات قرص بالقرفة والسكر والكاكاو

تتكون قرص بالقرفة والسكر والكاكاو من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو دقيق.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سمنة مذابة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

ماء للعجن حسب الحاجة.

مقادير الحشو

كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على قرص بالقرفة والسكر والكاكاو بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والسكر والخميرة الفورية والبيكنج بودر، ثم نخلطهم بالملعقة.

ثم نضيف إليه الزيت والسمنة، ثم نخلطهم جيداً بالملعقة.

ثم نضيف الماء ونعجن جيداً بالعجانة (أو باليد) لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نغطيهم ونتركهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نحضر الحشو، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر والقرفة والكاكاو، ثم نخلطهم.

ثم نفرد كل كرة باليد قليلاً، ثم نضع فوقها مقدار ملعقة صغيرة ونصف من الحشو، ثم نغلق الكرة ونكورها، ثم نغمسها في الماء، ثم في السمسم، ثم نرصها في صينية.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية (مع مراعاة المباعدة بين كرات العجين في الصينية).

بعد ذلك نفرد كرات العجين باليد قليلاً، ثم نغطيهم ونتركهم يختمروا مرة ثانية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب لوناً ذهبياً.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم قرص بالقرفة والسكر والكاكاو في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح قرص بالقرفة والسكر

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح القرص، وهي كالآتي:

العجن جيداً لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. ترك العجين يختمر جيداً مرتين. كما ترك العجين يرتاح جيداً أيضاً. يجب غلق كرات العجين جيداً بعد الحشو. أن يكون الفرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد عديدة هامة لصحة الجسم، ومن هذه الفوائد الآتي: