طريقة صنع المعمول السعودي الهش اللذيذ والطعم أحلى من الجاهز

يعد المعمول السعودي من أشهر المخبوزات التي تشتهر بها منطقة الخليج العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، ودائماً يتم صناعة هذا النوع من الحلويات في الأفراح والمناسبات والأعياد، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، والتي تساعد على التركيز وإعطاء الجسم القوة والحيوية لممارسة العمل اليومي بكل نشاط وحيوية، ويعتبر مفيد للأطفال بسبب احتوائه على البيض الذي يحتوي على الكالسيوم المفيد في بناء العظام ونمو الأسنان وتقويتها وحمايتها من التسوس، ويعطي الأطفال الطاقة التي يحتاجون إليها أثناء الذهاب للمدرسة أو التركيز أثناء المذاكرة، وطريقة إعداده بالمنزل سهلة وبسيطة وتستطيع أي ربت منزل تحضيره لأطفالها حتى تضمن خلوة من أي مواد ضارة وكذلك تضمن نظافته، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي الهش بأقل التكاليف بالمنزل. مقادير عمل المعمول السعودي مقادير عمل المعمول السعودي يحتوي هذا النوع من المخبوزات على مكونات عديدة وهى كما يلي:- 2 كوب ونصف من الطحين.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة فانيليا.

معلقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب سكر ناعم.

200 جرام من الزبدة اللينة.

ربع كوب سمنة.

حبة واحدة من البيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير المعمول السعودي بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به الزبدة، ثم نخفقها جيداً ونضيف السمنة، والسكر مع الاستمرار في عملية الخفق. نقوم بإضافة البيض، والفانيليا ونستمر في الخفق، ثم نضيف الطحين، والهيل، والبيكنج بودر، والملح، ثم نقوم بعملية العجن. نقوم بتكوير العجين باليد، ثم نقوم بتشكيلة في القوالب على حسب الشكل الذي نرغب فيه. نسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية قبل وضع المعمول بداخلها. نرص قطع المعمول على صينية تكون حوافها قصيرة، ثم نقوم بإدخالها الفرن ونتركها مدة 15 دقيقة حتى تنضج. نخرج الصينية من الفرن، ثم نرش عليها السكر الناعم، ونقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل المعمول السعودي يجب علينا إتباع بعض النصائح عند عمل هذا النوع من المخبوزات وهى كالتالي:- عند عمل معمول السميد يجب أن يصل فيه السمن إلى درجة الغليان، أما معمول الدقيق فيجب أن يكون السمن دافئ فقط.

يجب أن يصل فيه السمن إلى درجة الغليان، أما فيجب أن يكون السمن دافئ فقط. معمول السميد يحتاج إلى مدة 6 ساعات حتى يختمر، أما معمول الدقيق فيحتاج العجين ساعتين حتى يختمر.

يجب أن تكون كمية السمن أو الزبدة نصف كمية السميد أو الدقيق.

عدم المبالغة في عملية العجن حتى لا يصبح قاسي. الوسوم

يعد المعمول السعودي من أشهر المخبوزات التي تشتهر بها منطقة الخليج العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، ودائماً يتم صناعة هذا النوع من الحلويات في الأفراح والمناسبات والأعياد، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، والتي تساعد على التركيز وإعطاء الجسم القوة والحيوية لممارسة العمل اليومي بكل نشاط وحيوية، ويعتبر مفيد للأطفال بسبب احتوائه على البيض الذي يحتوي على الكالسيوم المفيد في بناء العظام ونمو الأسنان وتقويتها وحمايتها من التسوس، ويعطي الأطفال الطاقة التي يحتاجون إليها أثناء الذهاب للمدرسة أو التركيز أثناء المذاكرة، وطريقة إعداده بالمنزل سهلة وبسيطة وتستطيع أي ربت منزل تحضيره لأطفالها حتى تضمن خلوة من أي مواد ضارة وكذلك تضمن نظافته، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي الهش بأقل التكاليف بالمنزل. مقادير عمل المعمول السعودي مقادير عمل المعمول السعودي يحتوي هذا النوع من المخبوزات على مكونات عديدة وهى كما يلي:- 2 كوب ونصف من الطحين.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة فانيليا.

معلقة صغيرة من الهيل الناعم.

نصف كوب سكر ناعم.

200 جرام من الزبدة اللينة.

ربع كوب سمنة.

حبة واحدة من البيض. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير المعمول السعودي بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به الزبدة، ثم نخفقها جيداً ونضيف السمنة، والسكر مع الاستمرار في عملية الخفق. نقوم بإضافة البيض، والفانيليا ونستمر في الخفق، ثم نضيف الطحين، والهيل، والبيكنج بودر، والملح، ثم نقوم بعملية العجن. نقوم بتكوير العجين باليد، ثم نقوم بتشكيلة في القوالب على حسب الشكل الذي نرغب فيه. نسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية قبل وضع المعمول بداخلها. نرص قطع المعمول على صينية تكون حوافها قصيرة، ثم نقوم بإدخالها الفرن ونتركها مدة 15 دقيقة حتى تنضج. نخرج الصينية من الفرن، ثم نرش عليها السكر الناعم، ونقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل المعمول السعودي يجب علينا إتباع بعض النصائح عند عمل هذا النوع من المخبوزات وهى كالتالي:- عند عمل معمول السميد يجب أن يصل فيه السمن إلى درجة الغليان، أما معمول الدقيق فيجب أن يكون السمن دافئ فقط.

يجب أن يصل فيه السمن إلى درجة الغليان، أما فيجب أن يكون السمن دافئ فقط. معمول السميد يحتاج إلى مدة 6 ساعات حتى يختمر، أما معمول الدقيق فيحتاج العجين ساعتين حتى يختمر.

يجب أن تكون كمية السمن أو الزبدة نصف كمية السميد أو الدقيق.

عدم المبالغة في عملية العجن حتى لا يصبح قاسي.

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