طريقة عمل ماسك الكركم للحصول علي بشرة بيضاء ونضرة والتخلص من البقع الداكنة

نجد أن العديد من الفتيات تبحث عن أفضل الطرق والوسائل المميزة التي من خلالها تصل الى تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة التي تكون موجودة بها، ونظرا لتعرض الفتيات إلى أشعة الشمس العمودية التي تؤثر على البشرة كما أيضا يؤثر سوء التغذية على البشرة ايضا، فتلجأ إلى العديد من مستحضرات التجميل من استخدام الكريمات التي تصرف عليها الكثير من الأموال ولكن بدون أي فائدة، فتلجأ إلى بعض الوصفات الطبيعية التي تفيد في تبيض البشرة. ماسك الكركم لتفتيح البشرة ماسك الكركم لتفتيح البشرة المقادير استخدام ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من عصير الخيار إذا كانت البشرة جافة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون. طريقة التحضير نخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الخيار في إناء صغير ونخلطهم مع بعض.

نضيف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون ونقلبه مع الخليط حتي يصبح عجينة لينة.

نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا من الشوائب والأتربة ثم استخدمي منشفة قطنية تجفيفها.

نضع خلطة الكركم علي البشره ويترك الوصفة لمدة لا تتعدى ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء البارد حتى تغلق المسام حتى نتخلص من وجود الخلطة على البشرة.

نتبع هذه الوصفة بشكل مستمر قد نستخدمها بشكل يومي حتى نحصل على نتائج مبهرة. وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة المقادير استخدام ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون.

عدد قطرات من زيت الليمون العطري. طريقة التحضير نأتي بإناء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من اللبن الرائب ثم نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من عسل النحل ونقلبهم جيدا.

نضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون ثم نضع عليهم عدد من قطرات زيت الليمون العطري و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع ماسك الكركم علي البشره بشكل كامل ونتركها علي البشرة حتي يتم امتصاصها ثم لمدة 20 دقيقة.

نغسل البشرة بالماء البارد ثم نقوم باستخدام منشفة قطنية حتى يتم تجفيف البشرة بعد التخلص من وجود الماسك.

نستخدم هذة الوصفة بشكل دائم حتي نحصل علي بشرة بيضاء وصافية ناعمه. الوسوم

نجد أن العديد من الفتيات تبحث عن أفضل الطرق والوسائل المميزة التي من خلالها تصل الى تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة التي تكون موجودة بها، ونظرا لتعرض الفتيات إلى أشعة الشمس العمودية التي تؤثر على البشرة كما أيضا يؤثر سوء التغذية على البشرة ايضا، فتلجأ إلى العديد من مستحضرات التجميل من استخدام الكريمات التي تصرف عليها الكثير من الأموال ولكن بدون أي فائدة، فتلجأ إلى بعض الوصفات الطبيعية التي تفيد في تبيض البشرة. ماسك الكركم لتفتيح البشرة ماسك الكركم لتفتيح البشرة المقادير استخدام ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من عصير الخيار إذا كانت البشرة جافة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون. طريقة التحضير نخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الخيار في إناء صغير ونخلطهم مع بعض.

نضيف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون ونقلبه مع الخليط حتي يصبح عجينة لينة.

نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا من الشوائب والأتربة ثم استخدمي منشفة قطنية تجفيفها.

نضع خلطة الكركم علي البشره ويترك الوصفة لمدة لا تتعدى ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء البارد حتى تغلق المسام حتى نتخلص من وجود الخلطة على البشرة.

نتبع هذه الوصفة بشكل مستمر قد نستخدمها بشكل يومي حتى نحصل على نتائج مبهرة. وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة وصفة الكركم والعسل لتفتيح البشرة المقادير استخدام ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون.

عدد قطرات من زيت الليمون العطري. طريقة التحضير نأتي بإناء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من اللبن الرائب ثم نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من عسل النحل ونقلبهم جيدا.

نضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون ثم نضع عليهم عدد من قطرات زيت الليمون العطري و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع ماسك الكركم علي البشره بشكل كامل ونتركها علي البشرة حتي يتم امتصاصها ثم لمدة 20 دقيقة.

نغسل البشرة بالماء البارد ثم نقوم باستخدام منشفة قطنية حتى يتم تجفيف البشرة بعد التخلص من وجود الماسك.

نستخدم هذة الوصفة بشكل دائم حتي نحصل علي بشرة بيضاء وصافية ناعمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ماسك الكركم للحصول علي بشرة بيضاء ونضرة والتخلص من البقع الداكنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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