بديل الليزر.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور نهائيا وتبيض فوري للمناطق الحساسة

معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور، الفازلين من المواد المفيدة جداً والآمنة في نفس الوقت، بالإضافة إلى توفرها في كل منزل، وفي الفترة الأخيرة لم يقتصر استخدام الفازلين على ترطيب البشرة فقط كما نعرف جميعاً منذ الصغر، بل تعددت استخداماته وفوائده، فلم يعد الفازلين مرطب فقط للبشرة، بل أصبح من الممكن استخدامه لترطيب الشعر وحل الكثير من مشاكله مثل التساقط والشيب، كما تم اكتشاف فائدة مهمة جداً للفازلين، وهي إمكانية استخدامه في إزالة الشعر الزائد من الجسم بكل سهولة ودون ألم. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور يمكن عمل خليط فعال من الفازلين والمواد الطبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم في المنزل بكل سهولة.

وهذا الخليط عبارة عن ملعقة صغيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من الكركم المطحون وملعقة كبيرة من دقيق الحمص وثلث كوب من الحليب الدافئ.

يتم خلط المكونات السابقة جميعاً بعد إذابة الفازلين في حمام مائي ساخن.

يتم توزيع الخليط (الذي يكون بصورة عجينة)على المنطقة المراد تنظيفها من الشعر الزائد في اتجاه نمو الشعر.

نترك الخليط حتى يجف تماماً، ثم نقوم بنزع العجينة بسرعة في عكس اتجاه الشعر، عندها نلاحظ اختفاء الشعر بنسبة كبيرة من البشرة.

يمكن إعادة تطبيق هذه الطريقة أكثر من مرة حتى يتم إزالة الشعر بالكامل.

كما يمكن مضاعفة مقادير المكونات المذكورة عند الرغبة في إزالة الشعر من مناطق كبيرة من الجسم.

للعلم هذه الطريقة تناسب الشعر السميك فقط ولا يمكن استخدامها لإزالة الشعر الوبري أو القصير.

كما لا ينصح باستخدام هذه العجينة في منطقة العانة لأنها منطقة حساسة جداً وقد تتأثر من بعض المواد مثل الكركم. الفازلين بديل الليزر لإزالة الشعر الزائد كما يمكن استخدام الفازلين كبديل لليزر الذي يحتاج إلى أموال طائلة وهذا لا يناسب أغلب السيدات.

حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الفازلين المذاب في حمام مائي ساخن مع ربع كوب من بودرة نبات السعد (الموجودة في جميع محلات العطارة).

يعد إزالة الشعر بأي طريقة من الطرق المعروفة، يتم دهن البشرة بالخليط السابق كل يوم لمدة أسبوع، ونكرر هذه الطريقة شهرياً وبعد شهرين من المواظبة عليها.

نلاحظ تأخر في نمو الشعر بنسبة كبيرة حتى يقل بنسبة كبيرة جداً. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذورالفازلين بديل الليزر لإزالة الشعر الزائد الوسوم

معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور، الفازلين من المواد المفيدة جداً والآمنة في نفس الوقت، بالإضافة إلى توفرها في كل منزل، وفي الفترة الأخيرة لم يقتصر استخدام الفازلين على ترطيب البشرة فقط كما نعرف جميعاً منذ الصغر، بل تعددت استخداماته وفوائده، فلم يعد الفازلين مرطب فقط للبشرة، بل أصبح من الممكن استخدامه لترطيب الشعر وحل الكثير من مشاكله مثل التساقط والشيب، كما تم اكتشاف فائدة مهمة جداً للفازلين، وهي إمكانية استخدامه في إزالة الشعر الزائد من الجسم بكل سهولة ودون ألم. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور يمكن عمل خليط فعال من الفازلين والمواد الطبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم في المنزل بكل سهولة.

وهذا الخليط عبارة عن ملعقة صغيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من الكركم المطحون وملعقة كبيرة من دقيق الحمص وثلث كوب من الحليب الدافئ.

يتم خلط المكونات السابقة جميعاً بعد إذابة الفازلين في حمام مائي ساخن.

يتم توزيع الخليط (الذي يكون بصورة عجينة)على المنطقة المراد تنظيفها من الشعر الزائد في اتجاه نمو الشعر.

نترك الخليط حتى يجف تماماً، ثم نقوم بنزع العجينة بسرعة في عكس اتجاه الشعر، عندها نلاحظ اختفاء الشعر بنسبة كبيرة من البشرة.

يمكن إعادة تطبيق هذه الطريقة أكثر من مرة حتى يتم إزالة الشعر بالكامل.

كما يمكن مضاعفة مقادير المكونات المذكورة عند الرغبة في إزالة الشعر من مناطق كبيرة من الجسم.

للعلم هذه الطريقة تناسب الشعر السميك فقط ولا يمكن استخدامها لإزالة الشعر الوبري أو القصير.

كما لا ينصح باستخدام هذه العجينة في منطقة العانة لأنها منطقة حساسة جداً وقد تتأثر من بعض المواد مثل الكركم. الفازلين بديل الليزر لإزالة الشعر الزائد كما يمكن استخدام الفازلين كبديل لليزر الذي يحتاج إلى أموال طائلة وهذا لا يناسب أغلب السيدات.

حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الفازلين المذاب في حمام مائي ساخن مع ربع كوب من بودرة نبات السعد (الموجودة في جميع محلات العطارة).

يعد إزالة الشعر بأي طريقة من الطرق المعروفة، يتم دهن البشرة بالخليط السابق كل يوم لمدة أسبوع، ونكرر هذه الطريقة شهرياً وبعد شهرين من المواظبة عليها.

نلاحظ تأخر في نمو الشعر بنسبة كبيرة حتى يقل بنسبة كبيرة جداً. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذورالفازلين بديل الليزر لإزالة الشعر الزائد

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