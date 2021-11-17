لو عايزة وصفة سريعة تنفع سناك بين الوجبات, او في العشا او حتى في الفطار ، تعالي شوفي معانا في السطور الجاية 4 طرق لعمل ساندوتش الجبنة المشوية بالخطوات والفيديو.
4 طرق لعمل ساندوتش الجبنة المشوية:
الطريقة 1:
– المكونات:
– 2 شريحة توست.
– 1 معلقة كبيرة زبدة.
– 85 جرام جبنة شيدر.
الطريقة:
ادهني الزبدة على شريحتين التوست ، وعلى شريحة منهم حطي الجنبة الشيدر ، وحطي الشريحتين على بعض ، ودخلي الساندوتش الفرن لمدة دقيقتين لحد ما الجبنة تسيح ، او تحمريها على الجريل او الطاسة على النار مع زبدة.
الطريقة 2:
المكونات:
– شريحتين توست.
– 1 معلقة كبيرة مايونيز.
– 1/3 كوباية جبنة شيدر مبشورة.
– ¼ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.
– ¼ كوباية جبنة رومي مبشورة.
– 1/3 كوباية جبنة موتزاريلا.
– 1 بصلة خضرا متقطعة ناعم.
– فلفل اسود.
– 1 معلقة كبيرة فلفل حار مطحون ناعم.
– 1 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.
الطريقة:
1- ادهني المايونيز على شريحة واحدة من التوست.
2- في طبق اخلطي كل انواع الجبن مع بعض ، خدي من الخليط 1/3 كوباية وخليه على جنب ، وعلى باقي الخليط في الطبق ضيفي البصل الاخضر والفلفل الاسود ، ادهني شريحة التوست التانية بالفلفل الحار المطحون ورشي فوقيه خليط الجبنة والبصل الاخضر ، حطي فوقيه شريحة التوست التانية ، وادهني التوست من بره بالمايونيز.
3- سخني طاسة على نار متوسطة ، حطي نص كمية الزبدة في الطاسة ، وحطي الساندوتش ورشي فوقية اكتر من نص خليط الجبنة اللي احنا سبناه على جنب خليه لمدة دقيقتين ، وبعدين اقلبي الساندوتش ، حطي الكمية الباقية من الزبدة ورشي كمية الجبنة الباقية ، لمدة دقيقتين كمان ، اقلبيه تاني لمدة دقيقتين وبعدين اقلبيه على الجنب التاني لمدة دقيقتين كمان ، استمري قلبيه على الجنبين كل دقيقتين لحد ما لونه يبقى دهبي.
الطريقة 3:
المكونات:
– شريحتين توست.
– 1 معلقة كبيرة مايونيز.
– 1/3 كوباية جبنة شيدر مبشورة.
– ¼ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.
– 1/3 كوباية موتزاريلا مبشورة.
– 4 شرايح مخلل خيار رفيعة.
– 4 شرايح زبدة غير مملحة.
الطريقة:
1- ادهني المايونيز على شريحتين التوست.
2- اخلطي كل الجبن مع بعض ورشي نصها على شريحة واحدة من التوست ، وخلي الجنب اللي عليه المايونيز لبره ، حطي فوقيه شرايح الخيار المخلل وبعدين كمية الجبنة الباقية ، وفوقيها شريحة التوست التانية ، وخلي الجنب اللي عليه المايونيز لبرة.
3- سخني طاسة على نار متوسطة ، ضيفي لها نص كمية الزبدة ، حطي الساندوتش سيبيه يتحمر لمدة 3 دقايق على جنب واحد ، وبعدين اقلبيه على الجنب التاني وسيبيه لمدة 3 دقايق كمان ، لحد ما لونه يبقى دهبي والجبنة تسيح.
الطريقة 4:
المكونات:
– شريحتين توست.
– 1 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.
– 2/3 كوباية جبنة شيدر مبشورة.
– 2/3 كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة.
الطريقة:
1- ادهني شريحتين التوست بالزبدة من الجنبين.
2- اخلطي الجبنة الشيدر مع الجبنة الموتزاريلا مع بعض ، ورشيها على شريحة واحدة من التوست ، وحطي فوقيها الشريحة التانية.
3- سخني طاسة على نار متوسطة ، وحمري التوست لمدة 3 دقايق على جنب واحد ، وبعدين اقلبيها تتحمر على الجنب التاني لمدة 3 دقايق كمان ، لحد ما لونها يبقى دهبي والجبنة تسيح.
الطرق بالفيديو:
طريقة عمل وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان
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