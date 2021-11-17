لو عايزة وصفة سريعة تنفع سناك بين الوجبات, او في العشا او حتى في الفطار ، تعالي شوفي معانا في السطور الجاية 4 طرق لعمل ساندوتش الجبنة المشوية بالخطوات والفيديو.

4 طرق لعمل ساندوتش الجبنة المشوية:

الطريقة 1:

– المكونات:

– 2 شريحة توست.

– 1 معلقة كبيرة زبدة.

– 85 جرام جبنة شيدر.

الطريقة:

ادهني الزبدة على شريحتين التوست ، وعلى شريحة منهم حطي الجنبة الشيدر ، وحطي الشريحتين على بعض ، ودخلي الساندوتش الفرن لمدة دقيقتين لحد ما الجبنة تسيح ، او تحمريها على الجريل او الطاسة على النار مع زبدة.

الطريقة 2:

المكونات:

– شريحتين توست.

– 1 معلقة كبيرة مايونيز.

– 1/3 كوباية جبنة شيدر مبشورة.

– ¼ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.

– ¼ كوباية جبنة رومي مبشورة.

– 1/3 كوباية جبنة موتزاريلا.

– 1 بصلة خضرا متقطعة ناعم.

– فلفل اسود.

– 1 معلقة كبيرة فلفل حار مطحون ناعم.

– 1 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.

الطريقة:

1- ادهني المايونيز على شريحة واحدة من التوست.

2- في طبق اخلطي كل انواع الجبن مع بعض ، خدي من الخليط 1/3 كوباية وخليه على جنب ، وعلى باقي الخليط في الطبق ضيفي البصل الاخضر والفلفل الاسود ، ادهني شريحة التوست التانية بالفلفل الحار المطحون ورشي فوقيه خليط الجبنة والبصل الاخضر ، حطي فوقيه شريحة التوست التانية ، وادهني التوست من بره بالمايونيز.

3- سخني طاسة على نار متوسطة ، حطي نص كمية الزبدة في الطاسة ، وحطي الساندوتش ورشي فوقية اكتر من نص خليط الجبنة اللي احنا سبناه على جنب خليه لمدة دقيقتين ، وبعدين اقلبي الساندوتش ، حطي الكمية الباقية من الزبدة ورشي كمية الجبنة الباقية ، لمدة دقيقتين كمان ، اقلبيه تاني لمدة دقيقتين وبعدين اقلبيه على الجنب التاني لمدة دقيقتين كمان ، استمري قلبيه على الجنبين كل دقيقتين لحد ما لونه يبقى دهبي.

الطريقة 3:

المكونات:

– شريحتين توست.

– 1 معلقة كبيرة مايونيز.

– 1/3 كوباية جبنة شيدر مبشورة.

– ¼ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.

– 1/3 كوباية موتزاريلا مبشورة.

– 4 شرايح مخلل خيار رفيعة.

– 4 شرايح زبدة غير مملحة.

الطريقة:

1- ادهني المايونيز على شريحتين التوست.

2- اخلطي كل الجبن مع بعض ورشي نصها على شريحة واحدة من التوست ، وخلي الجنب اللي عليه المايونيز لبره ، حطي فوقيه شرايح الخيار المخلل وبعدين كمية الجبنة الباقية ، وفوقيها شريحة التوست التانية ، وخلي الجنب اللي عليه المايونيز لبرة.

3- سخني طاسة على نار متوسطة ، ضيفي لها نص كمية الزبدة ، حطي الساندوتش سيبيه يتحمر لمدة 3 دقايق على جنب واحد ، وبعدين اقلبيه على الجنب التاني وسيبيه لمدة 3 دقايق كمان ، لحد ما لونه يبقى دهبي والجبنة تسيح.

الطريقة 4:

المكونات:

– شريحتين توست.

– 1 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة.

– 2/3 كوباية جبنة شيدر مبشورة.

– 2/3 كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة.

الطريقة:

1- ادهني شريحتين التوست بالزبدة من الجنبين.

2- اخلطي الجبنة الشيدر مع الجبنة الموتزاريلا مع بعض ، ورشيها على شريحة واحدة من التوست ، وحطي فوقيها الشريحة التانية.

3- سخني طاسة على نار متوسطة ، وحمري التوست لمدة 3 دقايق على جنب واحد ، وبعدين اقلبيها تتحمر على الجنب التاني لمدة 3 دقايق كمان ، لحد ما لونها يبقى دهبي والجبنة تسيح.

الطرق بالفيديو:

طريقة عمل وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان