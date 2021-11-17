بمكونين فقط اصنعي تنت الخدود والشفاه لتوريد الوجه والشفايف دون الحاجة لشرائه

يعد تنت الخدود بالبنجر من الخلطات السحرية التي تعمل على توريد الخدود والشفاه بشكل فوري وثابت، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وطبيعية لتحضير تنت الخدود والشفاه التى يعمل على إعطاءها اللون الوردي اللامع، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتحضير تنت طبيعي بمكونات طبيعية، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البنجر والجليسرين الذي يحتوي على الكثير من الفوائد على البشرة منها ترطيب الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة وتقشير البشرة وتفتيحها وهنا من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل مورد الخدود والشفايف في المنزل.

فوائد الجليسرين على البشرة

هناك عدة فوائد للجليسرين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد الجليسرين على ترطيب الجلد ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة. يعمل على نمو خلايا الجلد بشكل كبير ويساعد في تقشير الجلد وترطيبه وتنظيفه. يشفي الجلد عندما يكون جافاً وتالفاً ويساعد في إلتآم الجروح. يعمل على حماية الجلد في فصل الشتاء بسبب افتقاد الجسم الرطوبة.

مكونات عمل تنت الخدود بالبنجر

يتكون تنت الخدود بالبنجر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة من البنجر.

٣ ملاعق كبيرة من الجليسرين.

وعاء زجاجي مغطى.

خطوات التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير تنت الخدود والشفايف في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر السكين ونقوم بتقطيع حبة البنجر إلى مكعبات صغيرة. بعد ذلك نقوم بإضافة البنجر والجليسرين إلى الغلاية ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة. ثم سنحصل على خليط وردي أو أحمر اللون ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد قليلاً. بعد ذلك نقوم بوضعه في الوعاء الزجاجي ثم نغلقه ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق تنت الخدود والشفايف هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل البشرة جيداً وننظفها من الشوائب والأتربة ونجففه جيداً باستخدام منشفه.

بعد ذلك نحضر قطعة إسفنجية ونضعها في الخليط ونضع منه على الخدود والشفايف.

وبهذا نكون قد حصلنا على تنت طبيعي الخدود والشفايف ليجعلها وردية ولامعة.

فوائد البنجر للبشرة

هناك عدة فوائد للبنجر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعطي البشرة اللمعان ويجعلها وردية ونضرة. يساعد على مكافحة التجاعيد ويمتلك الكثير من العناصر المضادة الشيخوخة. له خصائص مضادة للالتهابات ويعالج إلتهابات الجلد. يساعد على تحسين صحة البشرة التالفة ويزيل البقع الداكنة ويقلل من التصبغات.

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