بمكونين فقط اصنعي تنت الخدود والشفاه لتوريد الوجه والشفايف دون الحاجة لشرائه

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يعد تنت الخدود بالبنجر من الخلطات السحرية التي تعمل على توريد الخدود والشفاه بشكل فوري وثابت، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وطبيعية لتحضير تنت الخدود والشفاه التى يعمل على إعطاءها اللون الوردي اللامع، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتحضير تنت طبيعي بمكونات طبيعية، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البنجر والجليسرين الذي يحتوي على الكثير من الفوائد على البشرة منها ترطيب الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة وتقشير البشرة وتفتيحها وهنا من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل مورد الخدود والشفايف في المنزل.فوائد الجليسرين على البشرة
هناك عدة فوائد للجليسرين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يساعد الجليسرين على ترطيب الجلد ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة.
- يعمل على نمو خلايا الجلد بشكل كبير ويساعد في تقشير الجلد وترطيبه وتنظيفه.
- يشفي الجلد عندما يكون جافاً وتالفاً ويساعد في إلتآم الجروح.
- يعمل على حماية الجلد في فصل الشتاء بسبب افتقاد الجسم الرطوبة.
يتكون تنت الخدود بالبنجر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- حبة من البنجر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الجليسرين.
- وعاء زجاجي مغطى.
خطوات التحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير تنت الخدود والشفايف في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر السكين ونقوم بتقطيع حبة البنجر إلى مكعبات صغيرة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البنجر والجليسرين إلى الغلاية ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- ثم سنحصل على خليط وردي أو أحمر اللون ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بوضعه في الوعاء الزجاجي ثم نغلقه ويصبح جاهز للاستخدام.
سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق تنت الخدود والشفايف هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نغسل البشرة جيداً وننظفها من الشوائب والأتربة ونجففه جيداً باستخدام منشفه.
- بعد ذلك نحضر قطعة إسفنجية ونضعها في الخليط ونضع منه على الخدود والشفايف.
- وبهذا نكون قد حصلنا على تنت طبيعي الخدود والشفايف ليجعلها وردية ولامعة.
هناك عدة فوائد للبنجر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعطي البشرة اللمعان ويجعلها وردية ونضرة.
- يساعد على مكافحة التجاعيد ويمتلك الكثير من العناصر المضادة الشيخوخة.
- له خصائص مضادة للالتهابات ويعالج إلتهابات الجلد.
- يساعد على تحسين صحة البشرة التالفة ويزيل البقع الداكنة ويقلل من التصبغات.
وصفة زيت الزيتون للتخلص من اسمرار الشفتين
سوف نقدم وصفة بسيطة للتخلص من اسمرار الشفاه هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر القليل من الخليط على الشفتين ونقوم بفركها بلطف في حركات دائرية.
- فهذه الوصفة تعمل على تفتيح لون الشفاه وإزالة خلايا الجلد الميتة وتنعيم الشفاه بشكل ملحوظ.
الوسوم
يعد تنت الخدود بالبنجر من الخلطات السحرية التي تعمل على توريد الخدود والشفاه بشكل فوري وثابت، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وطبيعية لتحضير تنت الخدود والشفاه التى يعمل على إعطاءها اللون الوردي اللامع، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتحضير تنت طبيعي بمكونات طبيعية، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البنجر والجليسرين الذي يحتوي على الكثير من الفوائد على البشرة منها ترطيب الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة وتقشير البشرة وتفتيحها وهنا من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل مورد الخدود والشفايف في المنزل.فوائد الجليسرين على البشرة
هناك عدة فوائد للجليسرين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يساعد الجليسرين على ترطيب الجلد ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة.
- يعمل على نمو خلايا الجلد بشكل كبير ويساعد في تقشير الجلد وترطيبه وتنظيفه.
- يشفي الجلد عندما يكون جافاً وتالفاً ويساعد في إلتآم الجروح.
- يعمل على حماية الجلد في فصل الشتاء بسبب افتقاد الجسم الرطوبة.
يتكون تنت الخدود بالبنجر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- حبة من البنجر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الجليسرين.
- وعاء زجاجي مغطى.
خطوات التحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير تنت الخدود والشفايف في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر السكين ونقوم بتقطيع حبة البنجر إلى مكعبات صغيرة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البنجر والجليسرين إلى الغلاية ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- ثم سنحصل على خليط وردي أو أحمر اللون ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بوضعه في الوعاء الزجاجي ثم نغلقه ويصبح جاهز للاستخدام.
سوف نقدم طريقة استخدام سهلة لتطبيق تنت الخدود والشفايف هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نغسل البشرة جيداً وننظفها من الشوائب والأتربة ونجففه جيداً باستخدام منشفه.
- بعد ذلك نحضر قطعة إسفنجية ونضعها في الخليط ونضع منه على الخدود والشفايف.
- وبهذا نكون قد حصلنا على تنت طبيعي الخدود والشفايف ليجعلها وردية ولامعة.
هناك عدة فوائد للبنجر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعطي البشرة اللمعان ويجعلها وردية ونضرة.
- يساعد على مكافحة التجاعيد ويمتلك الكثير من العناصر المضادة الشيخوخة.
- له خصائص مضادة للالتهابات ويعالج إلتهابات الجلد.
- يساعد على تحسين صحة البشرة التالفة ويزيل البقع الداكنة ويقلل من التصبغات.
وصفة زيت الزيتون للتخلص من اسمرار الشفتين
سوف نقدم وصفة بسيطة للتخلص من اسمرار الشفاه هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر القليل من الخليط على الشفتين ونقوم بفركها بلطف في حركات دائرية.
- فهذه الوصفة تعمل على تفتيح لون الشفاه وإزالة خلايا الجلد الميتة وتنعيم الشفاه بشكل ملحوظ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونين فقط اصنعي تنت الخدود والشفاه لتوريد الوجه والشفايف دون الحاجة لشرائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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