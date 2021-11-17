بديل المكياج.. بملعقة فازلين واحدة اعملي كريم أساس طبيعي عالي التغطية ويوحد لون البشرة

بملعقة فازلين واحدة اعملي كريم أساس طبيعي، كريم الأساس يمكننا استعمال الطبيعي منه وغير ذلك من مستحضرات تجميل أو كريمات أساس يعد شديد الضرر على البشرة ويعتبر كريم الأساس من أكثر ما تحتاج له البشرة لتمام صفائها، واستقبال المستحضرات التجميلية ولكن من دون أن تتوغل البشرة بعمق حتى لا تتلف البشرة وتتكون البثور على الجلد وتتسبب في مظهرها السيئ، ومن هنا أتت الحاجة إلى استعمال كريمات الأساس من النوع والتركيب الطبيعي، حيث نوضح أيضا عبر الآتي من الفقرات القادمة الخطوات لتي من خلالها يتم التحضير لوصفة كريم الأساس

بملعقة فازلين واحدة اعملي كريم أساس طبيعي

يمكننا أن نقوم بالتحضير لأفضل وصفات من كريم أساس البشرة والذي يكون متلاءم مع أي نوعية من نوعيات خلايا الجلد بكل بساطة بشكل منزلي، والمكون الرئيسي الذي سنستخدمه في وصفتنا اليوم هو مكون الفازلين، والذي يعد الركيزة والقاعدة الأساسية والتي سنقوم ببناء تركيبة الكريم على أساسه وأساس قوامه الناعم الرطب والمميز، وبالاستخدام لمجموعة أخرى من المكونات نستطيع أن نحصل على أفضل تركيبة كريمية غنية تساعد في التحسين من ملمس وطبيعة الجلد والتحسين أيضا من مستوى النضارة لبشرة تتعرض بشكل يومي لعوامل جوية ومن خلال الآتي توضيح وتفصيل لأهم المقادير المستعان بها في التحضير:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة زيت الياسمين.

ملعقة نشا.

ملعقة كريم ترطيب طبيعي.

بودرة تلك.

بودرة كاكاو قدر ربع ملعقة.

ملعقة زيت لافندر.

ملعقة من مكون الدقيق.

الخطوة الأولى من الممكن أن نبدأ فيها بتذويب الفازلين، ومن ثم نقوم بإضافته على البقية من المقادير.

في وعاء آخر يكون عميق نضع كل المكونات سالفة الذكر ونقلبها مع الفازلين.

حال استشعار أننا قد حصلنا على التركيبة الطبيعية الناعمة المتجانسة من الكريم الطبيعي المستخدم كنوع من أنواع الفاونديشن يسهل علينا التطبيق السريع والفوري لتلك الخلطة.

التطبيق يكون بصفة منتظمة، فهذه التركيبة كما أنها تجميلية، فهي أيضا تعتبر تركيبة تعالج مختلف أمراض البشرة بداية من حالة الجفاف وقشور البشرة وانتهاءًا باستخدامه للحماية من التصبغات.

مكونات عمل كريم أساس طبيعي :طريقة تحضير كريم أساس طبيعي