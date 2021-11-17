اسهل طريقه لعمل بروست البيك السعودى مثل المطاعم

يعتبر بروست البيك من أفضل أنواع البروست على الإطلاق لما يتميز به من طعم ومذاق فريد جدا عن باقى انواع البروست . ولذلك يكون عليه اقبال شديد فى الشراء من المطاعم. وينتشر بروست البيك فى الوطن العربى وخاصة المملكه العربيه السعوديه. وينتشر بروست البيك في بعض الدول العربية بأسماء مختلفة ولكن ليس بنفس الطعم والمذاق. وتبحث الكثير من ربات البيوت على افضل طريقه لعمل بروست البيك السعودى فى المنزل. وسوف نقوم بشرح وتقديم افضل طريقه لعمل بروست البيك فى المنزل حتى تتمكن ربات البيوت من تجهيزه وتحضيره بافضل طريقه بأقل تكلفة وطعم ومذاق رائع مثل المطاعم. وحتى تحصلي على نفس الطعم والمذاق يجب عليكى اتباع الخطوات التالية.

دجاجه مقطعه الى ثمانيه قطع او زيادة الكمية حسب احتياجك.

واحد كوب ونصف من الدقيق النقي.

ثلاث بيضات.

اثنين ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة واحدة من الزنجبيل الناعم.

ملعقتان من الفلفل الحار او حسب رغبتك.

ملعقة واحدة من البصل البودر.

1 ملعقة من الثوم البودر.

ربع ملعقة من البهارات السبعة.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الحبهان المطحون الهيل.

ملعقة من الملح.

كمية قليلة جدا من الكزبرة الناعمة.

مقدار ربع ملعقة من الاوريجانو.

ربع كوب من الحليب.

2 ملعقه خل.

زيت نباتي.

طريقة تجهيز وإعداد بروست البيك السعودى فى المنزل مثل المطاعم المكونات والمقادير اللازمة لعمل بروست البيكطريقة عمل تتبيلة بروست البيك السعودي بالمنزل

تتبع الخطوات التالية

نقوم باحضار قدر كبير ونضع به البصل البودر والثوم البودر والفلفل الاسود والفلفل الحار والملح والزنجبيل والحبهان والكزبرة والبهارات السبعة والبابريكا والأوريجانو.

قومى بمزج جميع المكونات السابقة جيدا ثم اضيفي الدقيق اليهم وقومى باعادة التقليب جيدا لدمج المكونات.

احضرى وعاء اخر وضعي به الحليب مع البيض وتخفق المكونات جيدا.

قومى بعمل شقوق بسيطة فى قطع الدجاج بعد ذلك قومي بغمس كل قطعة من الدجاج فى خليط البيض والحليب جيدا.

اخرجى كل قطعة من خليط البيض وضعيها فى خليط الدقيق والمكونات الاخرى.

يجب تقليب قطع الدجاج جيدا فى خليط الدقيق مع مراعاة أن يتخلل الخليط الى كل جزء من قطع الدجاج من جميع الجوانب.

احضرى صينية تسع قطع الدجاج بجانب بعضها ثم ضعيها فى الثلاجة مده لا تقل عن 12 ساعة إلى يوم كامل.

يتم وضع كمية كبيرة من الزيت فى وعاء عميق على النار على ان تكون النار هادئة وسط.

تخرج قطع الدجاج من الثلاجة و التتبيله وتوضع مرة اخرى فى خليط البيض ثم خليط الدقيق ثم فى الزيت على نار هادئه حتى تنضج ثم اخرجيها من الزيت وتقدم ساخنة مع شرائح البطاطس المقلية خبز التوست.

طريقة تسوية بروست البيك السعودي