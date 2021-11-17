كيكة الجزر والقرفة والجوز لتجديد طاقة أسرتك وتعزيز مناعة جسمهم

تعد كيكة الجزر والقرفة من الأنواع الجديدة والغريبة إلى حد كبير، ولكن المتفق عليه أنها من أجمل وألذ وأفيد أنواع الكيكة لأنها مغذية جداً وتمد الجسم بالطاقة وتعزز من مناعة الجسم وذلك لإحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي والذي يلعب دور هام في منع إصابة الجسم بنزلات البرد والانفلوانزا وأيضاً الفيروسات المستجدة الضارة بالجسم والتي يحاربها فيتامين سي.

والقرفة تمنح الكيكة طعم ورائحة ولا أروع تجعل كل من يشمها ويتذوقها يحبها ويطلبها، ولذلك يسرنا كأسرة مطبخ موقع ثقفني أن نعرض لحضراتكم المكونات المظبوطة لكيكة القرفة والجزر والتفاصيل المبسطة لتحضيرها بمكونات بسيطة وبإحترافية عالية وضمان نجاحها من أول مرة، فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر. ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر. رشة صغيرة ملح طعام. كوب من الجزر المقشر والمبشور. كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم. ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة. ثلاثة حبات بيض دجاج بدرجة الغرفة. كوب من الزيت النباتي. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. كوب من الحليب السائل. نصف كوب من الجوز المفروم.

ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والقرفة ويضاف له الملح وتقلب المكونات جيداً.

يضاف الجوز المفروم للدقيق وتقلب المكونات جيداً حتى تمتزج. في الخلاط الكهربائي يخفق البيض مع الفانيليا والسكر حتى تتجانس المكونات.

يضاف اللبن للخليط ويخفق حتى يذوب السكر تماماً. يضاف الزيت للخليط ويخفق لمدة ربع ساعة على سرعة متوسطة حتى الحصول على قوام كريمي. يضاف الخليط الكريمي للدقيق ويضاف له الجزر المبشور وتقلب المكونات جيداً على نفس الإتجاه. نحضر صينية أو قالب لتسوية كيكة الجزر والقرفة والجوز بها. تدهن الصينية بالسمنة وتبطن بالدقيق لمنع الالتصاق. يصب خليط الكيكة في الصينية ويوزع جيداً بالتساوي. تدخل الكيكة الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. تظل الكيكة في الفرن لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تنضج بالكامل وتصبح ذهبية اللون. تخرج الكيكة من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد تماماً قبل تقطيعها. تقطع كيكة الجزر وتزين بالكريم شانتيه والجور والجوز وتقدم باردة بألف هنا.

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وكما ذكرنا طريقة عمل كيكة الجزر والجوز والقرفة بالبيض على الطريقة المعتادة لإعداد الكيك، الأن نقدم لحضراتكم طريقة أخرى لعمل كيكة الجزر والجوز والقرفة بدون بيض بطريقة سهلة ومكونات بسيطة لا يدخل البيض فيها ونضمن لحضراتكم نجاحها وخفتها من أول مرة، تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.