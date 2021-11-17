طريقة عمل حلوى السنكرز الباردة في المنزل بمكونات بسيطة

تعتبر حلوى السنكرز الباردة ، من الحلويات التي يرغب في تناولها الكبار والصغار، ومنها حلوى السنكرز الذي يحضر بعدة طرق مختلفة، وهي من الحلويات الباردة وسهلة التحضير، ويكثر تحضيرها في فصل الصيف وفي شهر رمضان المبارك، لأنها تعتبر من الحلويات التي تحتوي علي قيمة غذائية عالية، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتحتوي هذه الحلوى علي مكونات بسيطة وغير مكلفة، يمكنك تقديمها إلي أفراد أسرتك أو الضيوف بجانب الشاي أو القهوة، هي حلى تتميز بمذاق للذيذ ورائع ومختلف عن باقي الحلويات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى السنكرز الباردة في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل حلوى السنكرز الباردة

من هنا سوف نذكر لكم مقادير عمل هذه الحلوى الشهية وهي كالاتي:-

14 قطعة من البسكويت السادة.

170 جرام من القشطة.

نصف كوب من الحليب السائل.

مغلف من الكريم كراميل البودرة.

باكو من الكريمة البودرة.

6 ألواح من شوكولاتة السنكرز.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير حلوى السنكرز الباردة في المنزل بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار محضرة طعام، ونضع به البسكويت ونطحنه جيداً، حتي يصبح ناعماً. ثم نضع البسكويت المطحون في وعاء عميق، ثم نضيف إلية الزبدة ونخلطهم جيداً، حتي يصبح الخليط متماسكاً. بعد ذلك نرص خليط البسكويت في صينية، ونضغط عليه باليدين جيداً، ثم نتركه جانباً. ثم نضع القشطة في وعاء الخلاط الكهربائي، ثم نضيف الكريم كراميل، والكريمة، والحليب ونخلطهم جيداً، لمدة خمس دقائق حتي يصبح قوام الخليط كالكريمة. بعد ذلك نسكب الكريمة فوق البسكويت، ونفرده ليصبح متساوياً، ثم نضع الصينية في الثلاجة. نضع في قعر قدر كمية قليلة من الماء، ثم نتركها علي نار متوسطة ليغلي الماء، ثم نضع فوق القدر، وعاء زجاجياً عميقاً قابلاً للحرارة. ثم نقطع الشوكولاتة السنكرز، ونضعها في وعاء ونقلبها علي النار خفيفة، حتي الذوبان، ثم نرفعها من علي النار. بعد كدة نخرج الصينية من الثلاجة، ونسكب الشوكولاتة الذائبة، فوق طبقة الكريمة. ثم نضع الصينية داخل الثلاجة، ونتركها لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ثم نقطعها ونوزعها في أطباق التقديم، بالهناء والشفاء.

طريقة عمل بسكويت بالشكولاتة للذيذ

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كما يلي:-