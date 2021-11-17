بدون فرن ولا عجن عمل فطائر الجبنة المقلية سهله جداً ومفيدة وصحية للأطفال لازم تجربيها

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عمل فطائر الجبنة المقلية سهله جداً ومفيدة وصحية للأطفال، فطائر الجبن من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تقديمها على سفرة للضيوف، كما يفضلها الصغير والكبير أيضًا، ويتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل بمكونات اقتصادية وبسيطة تعرفي على أفضل طريقة عمل فطائر الجبنة المقلية، أفضل حشوة يمكن تحضيرها وطريقة العجين الأصلية.
عمل فطائر الجبنة المقلية سهله جداً
قد تبحث الكثير من السيدات عن أكلات مفيدة وصحية للأطفال والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر الجبنة المقليةمكونات عمل عجينة فطائر الجبنة المقلية في المنزل
يجب تحضير هذه المكونات لتحضير وصفة فطائر الجبنة وهي :-
- دقيق بمقدار 3 أكواب.
- لبن بودر مقدار ملعقتين كبيرتين، يمكن استخدام ربع كوب لبن طازج
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان خميرة.
- ملح بمقدار نصف ملعقة صغيرة.
- زيت بمقدار ربع كوب فقط.
- سكر بمقدار ملعقة صغيرة.
- يمكن استخدام الماء الدافئ في حالة الحاجة.
طريقة تحضير عجينة فطائر الجبنة المقلية
- في وعاء كبير الحجم قم بإضافة جميع المكونات الجافة مثل: الدقيق، السكر، اللبن البودر، الخميرة إذا كانت فورية.
- يقلبا معًا جيدًا، بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات، يفضل بأن يتكون أضافتها بالتدريج.
- نظل في تقليب العجينة حتى نحصل على عجينة لها ملمس ناعم وهش.
- تترك العجينة حتى تخمر لمدة تتراوح بين ساعة حتى ساعتين.
- يمكن إضافة جميع أنواع الجبن المحببة للحشوة، ولكن أفضلها هما: الجبن الرومي، الموزاريلا، جبنه الفيتا، جبنه المثلثات.
- قلب جميع أنواع الجبن معًا جيدًا وبعد ذلك ضيف ملعقة من السمن وظل في التقليب.
- يمكن إضافة البقدونس أيضًا حتى يعزز الطعم.
طريقة تحضير الوصفة
- تقطع العجينة بعد تخمرها إلي كرات صغيرة وتشكل كل كرة على شكل قارب.
- توضع حشوة الجبن بداخل كل قارب صغير.
- تغلق القوارب حتى تشكل كرات مرة أخرى.
- في وعاء على النار يوضع زيت غزير ويترك الزيت حتي يغلي.
- توضع كرات المحشوة بالجبن وتترك حتى تحمر من جميع جوانبها.
- قم بإزالة الكرات ووضعها على محارم ورقية حتى تمتص الزيت الزائد بها.
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عمل فطائر الجبنة المقلية سهله جداً ومفيدة وصحية للأطفال، فطائر الجبن من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تقديمها على سفرة للضيوف، كما يفضلها الصغير والكبير أيضًا، ويتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل بمكونات اقتصادية وبسيطة تعرفي على أفضل طريقة عمل فطائر الجبنة المقلية، أفضل حشوة يمكن تحضيرها وطريقة العجين الأصلية.
عمل فطائر الجبنة المقلية سهله جداً
قد تبحث الكثير من السيدات عن أكلات مفيدة وصحية للأطفال والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر الجبنة المقليةمكونات عمل عجينة فطائر الجبنة المقلية في المنزل
يجب تحضير هذه المكونات لتحضير وصفة فطائر الجبنة وهي :-
- دقيق بمقدار 3 أكواب.
- لبن بودر مقدار ملعقتين كبيرتين، يمكن استخدام ربع كوب لبن طازج
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان خميرة.
- ملح بمقدار نصف ملعقة صغيرة.
- زيت بمقدار ربع كوب فقط.
- سكر بمقدار ملعقة صغيرة.
- يمكن استخدام الماء الدافئ في حالة الحاجة.
طريقة تحضير عجينة فطائر الجبنة المقلية
- في وعاء كبير الحجم قم بإضافة جميع المكونات الجافة مثل: الدقيق، السكر، اللبن البودر، الخميرة إذا كانت فورية.
- يقلبا معًا جيدًا، بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات، يفضل بأن يتكون أضافتها بالتدريج.
- نظل في تقليب العجينة حتى نحصل على عجينة لها ملمس ناعم وهش.
- تترك العجينة حتى تخمر لمدة تتراوح بين ساعة حتى ساعتين.
- يمكن إضافة جميع أنواع الجبن المحببة للحشوة، ولكن أفضلها هما: الجبن الرومي، الموزاريلا، جبنه الفيتا، جبنه المثلثات.
- قلب جميع أنواع الجبن معًا جيدًا وبعد ذلك ضيف ملعقة من السمن وظل في التقليب.
- يمكن إضافة البقدونس أيضًا حتى يعزز الطعم.
طريقة تحضير الوصفة
- تقطع العجينة بعد تخمرها إلي كرات صغيرة وتشكل كل كرة على شكل قارب.
- توضع حشوة الجبن بداخل كل قارب صغير.
- تغلق القوارب حتى تشكل كرات مرة أخرى.
- في وعاء على النار يوضع زيت غزير ويترك الزيت حتي يغلي.
- توضع كرات المحشوة بالجبن وتترك حتى تحمر من جميع جوانبها.
- قم بإزالة الكرات ووضعها على محارم ورقية حتى تمتص الزيت الزائد بها.
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