عمل الفازلين الوردي لترطيب

طريقة عمل الفازلين الوردي في المنزل بكل بساطة بإمكانيات قليلة ومتوفرة في البيت، لذلك بدلاً من شراء هذه المنتجات من الخارج جاهزة بأسعار غالية الثمن يفضل القيام بتحضيرها في المنزل بتكاليف رمزية بسيطة وطريقة مضمونة، كما أن هذه المستحضرات الجاهزة تحتوي على كمية هائلة من المواد الكيميائية الضارة للبشرة التي تعمل على تلفها مع مرور الزمن، ويتميز هذا الكريم بقوة ترطيبه ولمعانه للجسم ويستخدم أيضاً في ترطيب الشفاه وعدم جفافها أبداً خاصة في فصل الشتاء، واليوم سوف نعرض على متابعينا الكرام مكونات عمل الفازلين الوردي وطريقة تحضيره بخطوات مفصلة.

مكونات عمل الفازلين الوردي

الفازلين الوردي من أجود أنواع المرطبات التي يقبل على شرائها الأغلبية لذلك سوف نقدم لكم مكونات عمله في المنزل وهي كالتالي:

٢ قطرة من دم الغزال.

علبة صغيرة من الفازلين الطبي.

قطرة من الجليسرين.

٢ قطرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير والاستخدام

بدلاً من شراء المرطبات ومستحضرات التجميل من الخارج التي يدخل في صناعتها مواد كيميائية عليك بتحضير هذه الأشياء في المنزل فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:

نحضر إناء صغير ونضع به ماء مغلي، ثم نضع الفازلين المطلوب في وعاء آخر ونقلب حتى يذوب الفازلين على البخار. بعد التأكد من إذابة الفازلين بالكامل نضيف عليه قطرة من الجليسرين، وقطرتين فقط من زيت اللوز المر ونقلب حتى تتجانس المكونات. ثم نقوم بوضع قطرتين من دم الغزال مع التقليب على الحمام المائي حتى يصبح الخليط متجانس. نضع هذا الخليط المتجانس مرة أخرى في علبة الفازلين الفارغة مع التغطية الجيدة. نترك العلبة في مكان آمن لحين الاستخدام عند الحاجه إليها.

أقوي رطوبة وبياض مع خلطة الفازلين الوردي وماء الورد

يدخل هذا النوع المرطب في معظم خلطات التفتيح وخلطات تغذية البشرة والآن سوف نعرض عليكم هذه الخلطة الممتازة وهي كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٣ ملاعق صغيرة من الفازلين الوردي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة