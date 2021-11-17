اعملي التشيز كيك البارد بطريقة مختلفة وبخطوات بسيطة، التشيز كيك البارد يعتبر من أروع أطباق الحلويات التي يمكن أن تقدمها لضيوفك، خاصة في فصل الصيف، لأنه يجعل كل من يتناوله بالانتعاش، ويمكن تحضيره بنكهات عديدة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل تشيز كيك البارد بدون فرن. طريقة عمل تشيز كيك البارد طريقة عمل تشيز كيك البارد المكونات 100 جرام من البسكويت السادة المطحون.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

ربع كوب صغير من الزبدة السائلة. مكونات الحشوة ربع كيلو جبن كريمي.

50 جرام من السكر الناعم.

5 جرام من الفانيلا.

كأس كبير من كريمة الخفق. مكونات التزيين كوب كبير من شرائح الفراولة الطازجة. طريقة تحضير التشيز كيك البارد قومي بطحن السكر جيدا بواسطة الكبة، ثم ضيفي إليه البسكويت، ومقدار الزبدة، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. ثم اسكبي خليط السكر أسفل قالب التشيز كيك بشكل متساوي، ثم اضغطي عليه برفق، ثم ضعي القالب في الثلاجة حتى يتماسك. اخفقي مقدار الجبن المدة 6 دقائق بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليه الفانيلا، والسكر، وكريمة الخفق، ثم استمري في الخلط حتى يتكون لديك خليط كريمي. وزعي خليط كريمة الخفق فوق سطح خليط الزبدة بشكل متساوي، ثم ضعي القالب في الثلاجة لمدة 120 دقيقة حتى يتماسك. زيني سطح التشيز كيك بقطع الفراولة، حتى يصبح التشيز كيك البارد بدون فرن جاهز للتقديم. طريقة عمل تشيز كيك البارد بالشكولاتة طريقة تحضير التشيز كيك الباردطريقة عمل تشيز كيك البارد بالشكولاتة المكونات ربع كيلو من البسكويت السادة المطحون.

نصف كوب كبير من السمن.

كأس كبير جبن كريمي.

200 جرام كريمة سائلة.

عبوة من الشيكولاتة.

ربع كوب صغير من الكاكاو الخام. مكونات طبقة التزيين كوب كبير من كريمة الحلويات.

نصف كوب كبير من مكعبات الشيكولاتة. طريقة تحضير التشيز كيك البارد بالشوكولاتة امزجي السمن مع مقدار البسكويت جيدا، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضعيه في أسفل قالب التشيز كيك، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك. اخلطي الكريمة مع مقدار الجبن، والكاكاو، والشكولاتة بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كثيف. وزعي الخليط السابق فوق خليط البسكويت بشكل متساوي، ثم ضعي القالب مرة أخرى في الثلاجة، ثم اتركيه حتى يتماسك. ثم قومي بتوزيع الكريمة ومكعبات الشيكولاتة فوق سطح التشيز كيك، حتى تزينيه ويصبح التشيز كيك البارد بالشكولاتة جاهز للتقديم. طريقة عمل التشيز كيك بالفرن طريقة تحضير التشيز كيك البارد بالشوكولاتةطريقة عمل التشيز كيك بالفرن المكونات كوب وربع من البسكويت السادة المطحون.

ربع كوب كبير من السكر.

ربع كوب صغير من الزبدة المذابة.

ثلاث حبات من البيض.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

2 علبة من الجبنة الكريكي.

ربع كوب صغير من عصير الليمون. وهكذا قد قدمنا لكم بالتفصيل من خلال السطور السابقة مكونات عمل التشيز كيك البارد وخطوات تحضيرها ومكونات عمل التشيز كيك البارد بالشوكولاتة وخطوات تحضيرها ومكونات عمل التشيز كيك بالفرن. الوسوم

اعملي التشيز كيك البارد بطريقة مختلفة وبخطوات بسيطة، التشيز كيك البارد يعتبر من أروع أطباق الحلويات التي يمكن أن تقدمها لضيوفك، خاصة في فصل الصيف، لأنه يجعل كل من يتناوله بالانتعاش، ويمكن تحضيره بنكهات عديدة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل تشيز كيك البارد بدون فرن. طريقة عمل تشيز كيك البارد طريقة عمل تشيز كيك البارد المكونات 100 جرام من البسكويت السادة المطحون.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

ربع كوب صغير من الزبدة السائلة. مكونات الحشوة ربع كيلو جبن كريمي.

50 جرام من السكر الناعم.

5 جرام من الفانيلا.

كأس كبير من كريمة الخفق. مكونات التزيين كوب كبير من شرائح الفراولة الطازجة. طريقة تحضير التشيز كيك البارد قومي بطحن السكر جيدا بواسطة الكبة، ثم ضيفي إليه البسكويت، ومقدار الزبدة، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. ثم اسكبي خليط السكر أسفل قالب التشيز كيك بشكل متساوي، ثم اضغطي عليه برفق، ثم ضعي القالب في الثلاجة حتى يتماسك. اخفقي مقدار الجبن المدة 6 دقائق بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليه الفانيلا، والسكر، وكريمة الخفق، ثم استمري في الخلط حتى يتكون لديك خليط كريمي. وزعي خليط كريمة الخفق فوق سطح خليط الزبدة بشكل متساوي، ثم ضعي القالب في الثلاجة لمدة 120 دقيقة حتى يتماسك. زيني سطح التشيز كيك بقطع الفراولة، حتى يصبح التشيز كيك البارد بدون فرن جاهز للتقديم. طريقة عمل تشيز كيك البارد بالشكولاتة طريقة تحضير التشيز كيك الباردطريقة عمل تشيز كيك البارد بالشكولاتة المكونات ربع كيلو من البسكويت السادة المطحون.

نصف كوب كبير من السمن.

كأس كبير جبن كريمي.

200 جرام كريمة سائلة.

عبوة من الشيكولاتة.

ربع كوب صغير من الكاكاو الخام. مكونات طبقة التزيين كوب كبير من كريمة الحلويات.

نصف كوب كبير من مكعبات الشيكولاتة. طريقة تحضير التشيز كيك البارد بالشوكولاتة امزجي السمن مع مقدار البسكويت جيدا، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضعيه في أسفل قالب التشيز كيك، ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك. اخلطي الكريمة مع مقدار الجبن، والكاكاو، والشكولاتة بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كثيف. وزعي الخليط السابق فوق خليط البسكويت بشكل متساوي، ثم ضعي القالب مرة أخرى في الثلاجة، ثم اتركيه حتى يتماسك. ثم قومي بتوزيع الكريمة ومكعبات الشيكولاتة فوق سطح التشيز كيك، حتى تزينيه ويصبح التشيز كيك البارد بالشكولاتة جاهز للتقديم. طريقة عمل التشيز كيك بالفرن طريقة تحضير التشيز كيك البارد بالشوكولاتةطريقة عمل التشيز كيك بالفرن المكونات كوب وربع من البسكويت السادة المطحون.

ربع كوب كبير من السكر.

ربع كوب صغير من الزبدة المذابة.

ثلاث حبات من البيض.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

2 علبة من الجبنة الكريكي.

ربع كوب صغير من عصير الليمون. وهكذا قد قدمنا لكم بالتفصيل من خلال السطور السابقة مكونات عمل التشيز كيك البارد وخطوات تحضيرها ومكونات عمل التشيز كيك البارد بالشوكولاتة وخطوات تحضيرها ومكونات عمل التشيز كيك بالفرن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي التشيز كيك البارد بطريقة مختلفة وبخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.