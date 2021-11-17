طاجن القرنبيط باللحم المفروم بمذاق رائع ولذيذ

ةيعد طاجن القرنبيط باللحم المفروم ، من الأكلات الشهية واللذيذة ويعتبر من الأطباق الرئيسية التي يمكن تقديمها على السفرة، يمتاز بمذاق رائع وجميل وهو من الأطباق التي تمد الجسم بالطاقة وتشعره بالدفء خاصة في فصل الشتاء، فهو طبق متكامل يحتوي على اللحم والقرنبيط وبعض من الخضار مثل البصل والثوم، يصلح تقديمه كوجبة أساسية في الغداء يقدم مع الأرز الأبيض وبعض من السلطات الخضراء، طريقة تحضيره بسيطة جداً وسريعة، ويعتبر هو من الأطباق الصحية لأنه تقدم بدون قلي القرنبيط، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل طاجن القرنبيط باللحم المفروم بخطوات سهلة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت.

مكونات عمل طاجن القرنبيط باللحم المفروم

يتكون الطاجن من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

زهرة قرنبيط مقطع إلي زهرات صغيرة.

كوب من المرق (الشوربة).

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من جوزة الطيب.

للصلصة

2 كوب من عصير الطماطم.

نصف ملعقة من الثوم المهروس.

ملح وفلفل أسود.

ملعقتين من الزيت.

طريقة التحضير

يتم تحضير طاجن القرنبيط باللحم المفروم بالخطوات الآتية:ـ

نضع مقلاة على النار ثم نضيف إليها الزيت نتركه حتي يسخن ثم نضيف البصل المفروم ونقلب البصل حتي يذبل. ثم نضيف اللحم ونقلب المكونات حتي يتغير لون اللحم ثم نضيف الملح والفلفل والكزبرة وجوزة الطيب ونقلب المكونات جيداً. ثم نغطي المقلاة ونترك الخليط على النار لكي يغلي على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع مراعاة التقليب من حين لآخر. نضيف القليل من الماء إلي الخليط حوالي ربع كوب، ثم نضيف الكمون ونتركه حتي يغلي. ثم نضيف حبات القرنبيط مع الخليط ونتركه لكي يغلى لمدة 4 دقائق مع تغطيته ثم يرفع من النار.

طريقة تحضير الصلصة