طريقة عمل فريكة باللحم على الطريقة اللبنانية الشهية بأسهل الطرق لأكبر العزائم والولائم

فريكة باللحمة على الطريقة اللبنانية تعد من وصفات الأكل الشرقي والتقليدية لذيذة طيبة الطعم اليوم اخترنا لكى هذه الوصفة فريكة اللحم يوجد منها أكثر من طريقة للتحضير مثل الفريكة بالدجاج ولكن البعض دائما يفضلها باللحم معكي لتقديم أسهل وأسرع وصفة لفريكه اللحم هو ما عليكى سيدتي اتباع المقادير والخطوات وتجربتها لتصبح وصفة مفضلة ومميزة لديكي وهي فريكة باللحمة على الطريقة اللبنانية مضاف إليها مكون البصل والتوابل المتنوعة والتي يحضر بجانبها سلطة الزبادي مع الخيار أو سلطة الخضار بأنواعها.

نصف كيلو جرام لحم غنم مع العظم مقطع قطع متوسطة في الحجم.

عدد 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة مسحوق الكزبرة الناشفة.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة مسحوق الكمون.

3 مكعبات مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق بودرة الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

عدد 4 حبات هيل كاملة مفتوحه قليلا.

عود قرفة.

3 ملاعق كبيرة زبده.

2 حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

عدد 3 أكواب فريكة أو حوالي 500 غرام مغسولة جيدا.

انقعي اللحم مع التوابل الكزبرة والكمون والفلفل الأسود والكركم لمدة نصف ساع. ضعي مقلاة على النار فيها زيت وعندما يسخن اقلي قطع اللحم من كل اتجاه حتى تصبح ذهبية اللون ثم يضاف إليها الماء. وبعد نضيف مكعبات مرقة الدجاج و عليهم مطحون الزنجبيل وحبات الهيل و عود القرفة. غطى المقلاة حتى يغلي المزيج لمده ساعه ونصف و تنضج اللحمة. اطفئ النار ارفعي اللحم والعظام من المقلاة وصفي المرقة واتركيها جانبا واحتفظي باللحم دافئا. ضعي مقلاة و ذوبي فيها الزبدة ثم اقلي البصل لمدة خمس دقائق حتى يذبل. اسكبي مرقة اللحمة مقدار خمس أكواب ونصف ثم ضعي الفريكة وقلبي واتركي المزيج ليغلي على النار. هدى من درجة حرارة النار وغطي الوعاء حتى يطهى المزيج على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى يتبخر السائل وتصبح الفريكة ناضجة تماما.

طريقة عمل فريكة باللحمة على الطريقة اللبنانيةطريقة تحضير فريكة باللحم السورية

افصلي اللحم عن العظم وحضري طبق تقديم مناسب وضعي فيه الفريكة و زينيها بقطع اللحم وقدميها وهي ساخنة مباشرة.