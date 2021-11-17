خلطات طبيعية لجفاف وتشقق الشفاة بمكونات بسيطة ورخيصة في المنزل

نقدم إليكم خلطات طبيعية لجفاف وتشقق الشفاة مكونات منزلية رخيصة الثمن بسيطة في تحضيرها لظهور تشققات الشفاة المزعجة والذي ينتج عن نقص الترطيب والجفاف لذلك نبحث عن المكونات التي تعمل على ترطيب الشفاه وحمايتها من التشقق والجفاف بالإضافة إلي تناول كميات كافيه من الماء وهذا يعتبر عنصر أساسي لترطيب الشفاه ونضارتها.

خلطة العسل والفازلين

هناك العديد من المكونات الموجودة في المنزل والتي يمكن استخدامها في عمل بعض الوصفات الطبيعية لعلاج تشققات الشفاه من أهمها خلطة العسل والفازلين يحمل العسل العديد من المكونات ذات الخواص التي تقاوم البكتيريا بالإضافة أن له فاعلية عالية في ترطيب البشرة بشكل عام كما يعد الفازلين من أفضل مرطبات البشرة ولاسيما الشفاه لذلك يفضل تحضير هذه الخلطة لأنها من افضل خلطات علاج تشقق الشفاة ويمكن تحضيرها بالطريقة الأتية:

ملعقة من الفازلين.

قطعة من القماش المبلل.

ملعقة من العسل.

طريقة تحضير خلطة العسل والفازلين لتشقق الشفاة

نضع طبقة من العسل ثم طبقة اخرى من الفازلين على الشفاة.

يترك المزيج من العسل والفازلين على الشفاة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم تنظف الشفاة بقطعة من القماش المبلل.

تكرر هذه الخلطة بصورة يومية لمدة أسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

خلطة العسل والسكر

هذه الخلطة تعد من افضل الوصفات الفعالة في تقشير الشفاة وإزالة الجلد الميت و تعمل على ترطيب الشفاة ونضارتها بخلط المكونات الأتية:

المكونات..

2 ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة عسل.

طريقة تحضير خلطة العسل والسكر

للحصول على هذه الخلطة يجب اتباع الخطوات الأتية:

في وعاء صغير امزجي العسل مع السكر حتى يصبح المزيج متماسك.

نضع الخليط فوق الشفاة.

فرك مزيج العسل من على الشفاة بلطف.

غسل الشفاة بماء فاتر.

يجب وضع طبقة رقيقة من العسل على الشفاة يومية للحصول على نتيجة رائعة.

خلطة العسل والجلسرين

المكونات اللازمة لتحضير خلطة العسل والجلسرين استخدمي المكونات الأتية:

ملعقة صغيرة جلسرين.

ملعقة صغيرة عسل.

في وعاء صغير امزجي العسل مع الجلسرين حتى الحصول على مزيج يشبه قوام العجين. ضعي المزيج على الشفاة من الليل حتى الصباح. ثم تشطف الشفاة بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة للحصول على نتائج فعالة.

طريقة تحضير خلطة العسل والجلسرين