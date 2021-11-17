طريقة صنع بلح الشام المقرمش بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة

بلح الشام من أجمل الحلويات الشرقية سريعة التحضير ويعشقها الكثير من الأطفال، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي يفضلها الأطفال ويرغبون في تناولها يومياً، كما يساعد على مد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاج إليها الإنسان للقيام بالأعمال اليومية، كما يتميز بشكله الجميل وطعمه الرائع الذي يجعل الكثير من الأمهات يقومون بعمله في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، ويشتهر في البلاد العربية، ويطلق عليه العديد من الأسماء، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش الهش بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات بلح الشام المقرمش مكونات بلح الشام المقرمش تحتوي هذه الحلوى على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.

كوب من الماء.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث أكواب من الشربات البارد ثقيل القوام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نحضر حلة ونضعها على النار، ثم نضع بها الماء، والزيت، والملح، ونتركها حتى تغلي. نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، على الماء الساخن، ثم نقلب المكونات حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نرفع الحلة من على النار ونضعها جانباً حتى تبرد تماماً. نضيف إليها البيض، والفانيليا، ثم نقلب جيداً حتى يختفي البيض تماماً. نحضر قمع الحلواني وندهنه بقليل من الزيت، ثم نضع العجين داخله ونتركه يرتاح لمدة 5 دقائق. نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نضعها على النار. نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع صغيرة الحجم ونضعها في الزيت حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج بلح الشام من الزيت، ثم نضعه في الشربات البارد مباشرةً حتى يتشرب جيداً. نخرجه من الشربات، ثم نضعه في طبق التقديم ونقدمه بألف صحة وهنا. سر نجاح بلح الشام بالمنزل توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على بلح شام مقرمش ولذيذ بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- يفضل وضع الدقيق علي الماء الساخن مباشرةً حتى يتعصج جيداً.

يجب أن تكون العجينة طرية حتى يسهل تشكيلها.

عدم تسخين الزيت جيداً عند وضع العجين حتى لا يحترق.

يجب أن يكون الشربات بارد تماماً وثقيل القوام.

يفضل وضع بلح الشام في الشربات مباشرة حتى يتشرب جيداً.

في الشربات مباشرة حتى يتشرب جيداً. وضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. الوسوم

بلح الشام من أجمل الحلويات الشرقية سريعة التحضير ويعشقها الكثير من الأطفال، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي يفضلها الأطفال ويرغبون في تناولها يومياً، كما يساعد على مد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاج إليها الإنسان للقيام بالأعمال اليومية، كما يتميز بشكله الجميل وطعمه الرائع الذي يجعل الكثير من الأمهات يقومون بعمله في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج، ويشتهر في البلاد العربية، ويطلق عليه العديد من الأسماء، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش الهش بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات بلح الشام المقرمش مكونات بلح الشام المقرمش تحتوي هذه الحلوى على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.

كوب من الماء.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث أكواب من الشربات البارد ثقيل القوام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نحضر حلة ونضعها على النار، ثم نضع بها الماء، والزيت، والملح، ونتركها حتى تغلي. نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، على الماء الساخن، ثم نقلب المكونات حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نرفع الحلة من على النار ونضعها جانباً حتى تبرد تماماً. نضيف إليها البيض، والفانيليا، ثم نقلب جيداً حتى يختفي البيض تماماً. نحضر قمع الحلواني وندهنه بقليل من الزيت، ثم نضع العجين داخله ونتركه يرتاح لمدة 5 دقائق. نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نضعها على النار. نقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع صغيرة الحجم ونضعها في الزيت حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج بلح الشام من الزيت، ثم نضعه في الشربات البارد مباشرةً حتى يتشرب جيداً. نخرجه من الشربات، ثم نضعه في طبق التقديم ونقدمه بألف صحة وهنا. سر نجاح بلح الشام بالمنزل توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على بلح شام مقرمش ولذيذ بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- يفضل وضع الدقيق علي الماء الساخن مباشرةً حتى يتعصج جيداً.

يجب أن تكون العجينة طرية حتى يسهل تشكيلها.

عدم تسخين الزيت جيداً عند وضع العجين حتى لا يحترق.

يجب أن يكون الشربات بارد تماماً وثقيل القوام.

يفضل وضع بلح الشام في الشربات مباشرة حتى يتشرب جيداً.

في الشربات مباشرة حتى يتشرب جيداً. وضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

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