طريقة كيك برتقال الإسفنجية الهشة وصفة مجربة ومضمونة، تعد كيك من أنواع حلويات الشائعة في معظم دول العالم وانتشرت وانتقلت بعد ذلك إلى دول عربية وتفنن في صنعها كبار شيفات، ومعظم الكبار والصغار يقدموا الكيك في مناسبات والعزومات وحفلات أعياد الميلاد وتدخل البهجة في قلوب الأطفال، ويوجد الكثير من وصفات لعمل كيك برتقال هشة وتكون كيكة برتقال اسفنجية أو عمل كب كيك من وصفات كيك برتقال لأن لها طعم خاص يختلف عن كيك شوكولاته وكيك عادي، سنقدم لكم بكل تفاصيلها طريقة كيك برتقال الإسفنجية وتقدم للضيوف ويستمتعوا بنكهتها المميزة. طريقة كيك برتقال الإسفنجية الهشة نحتاج إلى كوب ونصف الكوب من دقيق الحلويات. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب من عصير برتقال الطازج. 3/4 كوب زيت نباتي. كوب سكر أبيض. نصف كوب نشا. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. رشة صغيرة من الملح. خطوات كيك برتقال الإسفنجية بقوام عالي منفوخ أولا يسخن الفرن على حرارة عالية بدرجة 180 مئوية، ويدهن قالب كيك بمقاس 24 سم بالقليل من زبدة مع رش قعر الصينية بالقليل من دقيق.

ثم في وعاء عميق يتم نخل دقيق مع بيكنج بودر والنشا ويضاف عليها رشة ملح وتخلط مكونات مع بعضها البعض.

ثم بوعاء آخر يضاف بيض مع قشر البرتقال والفانيليا وزيت وسكر وعصير البرتقال ويخفقوا معا في وعاء الخلاط لمدة 2 دقيقة حتى يذوب السكر تماما.

ثم يصب خليط بيض على مزيج دقيق الجاف وتقلب بالمضرب اليدوي حتى تختفي تكتلات ونحصل على قوام كيك كريمي.

بعد دهن صينية يصب مزيج في صينية قالب صغير، بعد أن يسخن الفرن على درجة عالية تدخل صينية كيك برتقال الإسفنجية لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

مع عدم فتح باب فرن إلا عند مرور نصف مدة دخول الصينية الفرن ويجب اختبار نضج كيك عن طريق عود خشبي.

ثم تخرج صينية كيك برتقال الإسفنجية الهشة بعد أن تنضج وتترك على شبكة حتى لا تلتصق الكيك بالصينية، ويمكن تزيين الكيك بصوص البرتقال أو رش على الوجه سكر بودرة. طريقة كيك برتقال الإسفنجية الهشةخطوات كيك برتقال الإسفنجية بقوام عالي منفوخ الوسوم

طريقة كيك برتقال الإسفنجية الهشة وصفة مجربة ومضمونة، تعد كيك من أنواع حلويات الشائعة في معظم دول العالم وانتشرت وانتقلت بعد ذلك إلى دول عربية وتفنن في صنعها كبار شيفات، ومعظم الكبار والصغار يقدموا الكيك في مناسبات والعزومات وحفلات أعياد الميلاد وتدخل البهجة في قلوب الأطفال، ويوجد الكثير من وصفات لعمل كيك برتقال هشة وتكون كيكة برتقال اسفنجية أو عمل كب كيك من وصفات كيك برتقال لأن لها طعم خاص يختلف عن كيك شوكولاته وكيك عادي، سنقدم لكم بكل تفاصيلها طريقة كيك برتقال الإسفنجية وتقدم للضيوف ويستمتعوا بنكهتها المميزة. طريقة كيك برتقال الإسفنجية الهشة نحتاج إلى كوب ونصف الكوب من دقيق الحلويات. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب من عصير برتقال الطازج. 3/4 كوب زيت نباتي. كوب سكر أبيض. نصف كوب نشا. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. رشة صغيرة من الملح. خطوات كيك برتقال الإسفنجية بقوام عالي منفوخ أولا يسخن الفرن على حرارة عالية بدرجة 180 مئوية، ويدهن قالب كيك بمقاس 24 سم بالقليل من زبدة مع رش قعر الصينية بالقليل من دقيق.

ثم في وعاء عميق يتم نخل دقيق مع بيكنج بودر والنشا ويضاف عليها رشة ملح وتخلط مكونات مع بعضها البعض.

ثم بوعاء آخر يضاف بيض مع قشر البرتقال والفانيليا وزيت وسكر وعصير البرتقال ويخفقوا معا في وعاء الخلاط لمدة 2 دقيقة حتى يذوب السكر تماما.

ثم يصب خليط بيض على مزيج دقيق الجاف وتقلب بالمضرب اليدوي حتى تختفي تكتلات ونحصل على قوام كيك كريمي.

بعد دهن صينية يصب مزيج في صينية قالب صغير، بعد أن يسخن الفرن على درجة عالية تدخل صينية كيك برتقال الإسفنجية لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

مع عدم فتح باب فرن إلا عند مرور نصف مدة دخول الصينية الفرن ويجب اختبار نضج كيك عن طريق عود خشبي.

ثم تخرج صينية كيك برتقال الإسفنجية الهشة بعد أن تنضج وتترك على شبكة حتى لا تلتصق الكيك بالصينية، ويمكن تزيين الكيك بصوص البرتقال أو رش على الوجه سكر بودرة. طريقة كيك برتقال الإسفنجية الهشةخطوات كيك برتقال الإسفنجية بقوام عالي منفوخ

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