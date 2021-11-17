بخطوات سهلة وبخلطة رهيبة اعملي محشي الكرنب أحلى أكل تدفي في الشتا

محشي الكرنب يعتبر من أروع الأطباق الشعبية، التي يتناولها الكثير من الأشخاص بكثرة، لأنه يمد الجسم بالطاقة، كما يجعله يشعر بالدفء، خاصة في فصل الشتاء، ويتميز بطعمه الخيالي، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل محشي الكرنب على الطريقة المصرية. طريقة عمل محشي الكرنب طريقة عمل محشي الكرنب المقادير ثمرة كرنب كبيرة الحجم.

كأسان من الأرز المصري.

100 جرام من الكزبرة الخضراء المهروسة.

نصف كوب كبير من البقدونس الطازج المهروس.

كوب صغير من الشبت الطازج المهروس.

كأس كبير من مكعبات الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق مرقة الدجاج.

نصف ملعقة متوسطة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

10 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

ملعقتان بهارات مشكلة. طريقة التحضير اغسلي الأرز جيدا بالماء، ثم ضعيه في وعاء واغمريه بالماء، ثم اتركيه جانبا لفترة لا تتعدى النصف ساعة. قومي بتصفية الأرز من الماء، ثم ضيفي إليه البقدونس، والبصل، والشبت، والكزبرة، ثم اخلطيهم. ضيفي الفلفل الأسود، والملح، والبهارات المشكلة إلى خليط الأرز، ثم قلبيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم وزعي فيه أوراق الكرنب، ثم اتركيها لمدة دقيقتين، ثم ضعيه في مصفاة جانبا. قطعي أوراق الكرنب المسلوقة إلى عدة مربعات متوسطة الحجم،ثم قومي بفرد أوراق الكرنب، ثم وزعي خليط الأرز بكميات صغيرة فوق الأوراق، ثم قومي بلفه من جميع الجوانب. اسكبي زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة ربع دقيقة، ثم ضيفي إليه مقدار الثوم، ثم اتركيه حتى يذبل. ضيفي ملعقة من الملح، ومرق الدجاج، والكمون، ومكعبات الطماطم، والماء، والصلصة إلى الثوم، ثم قلبيهم واتركيهم لمدة ثلاث دقائق. وزعي خليط الطماطم فوق سطح وعاء الكرنب المحشي، ثم ضعيه على نار عالية واتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم ضعيه على نار ضئيلة، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا عشر دقائق حتى ينضج. قومي محشي الكرنب على الطريقة المصرية بجانب السلطات. طريقة التحضير الوسوم

محشي الكرنب يعتبر من أروع الأطباق الشعبية، التي يتناولها الكثير من الأشخاص بكثرة، لأنه يمد الجسم بالطاقة، كما يجعله يشعر بالدفء، خاصة في فصل الشتاء، ويتميز بطعمه الخيالي، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل محشي الكرنب على الطريقة المصرية. طريقة عمل محشي الكرنب طريقة عمل محشي الكرنب المقادير ثمرة كرنب كبيرة الحجم.

كأسان من الأرز المصري.

100 جرام من الكزبرة الخضراء المهروسة.

نصف كوب كبير من البقدونس الطازج المهروس.

كوب صغير من الشبت الطازج المهروس.

كأس كبير من مكعبات الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق مرقة الدجاج.

نصف ملعقة متوسطة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

10 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

ملعقتان بهارات مشكلة. طريقة التحضير اغسلي الأرز جيدا بالماء، ثم ضعيه في وعاء واغمريه بالماء، ثم اتركيه جانبا لفترة لا تتعدى النصف ساعة. قومي بتصفية الأرز من الماء، ثم ضيفي إليه البقدونس، والبصل، والشبت، والكزبرة، ثم اخلطيهم. ضيفي الفلفل الأسود، والملح، والبهارات المشكلة إلى خليط الأرز، ثم قلبيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم وزعي فيه أوراق الكرنب، ثم اتركيها لمدة دقيقتين، ثم ضعيه في مصفاة جانبا. قطعي أوراق الكرنب المسلوقة إلى عدة مربعات متوسطة الحجم،ثم قومي بفرد أوراق الكرنب، ثم وزعي خليط الأرز بكميات صغيرة فوق الأوراق، ثم قومي بلفه من جميع الجوانب. اسكبي زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة ربع دقيقة، ثم ضيفي إليه مقدار الثوم، ثم اتركيه حتى يذبل. ضيفي ملعقة من الملح، ومرق الدجاج، والكمون، ومكعبات الطماطم، والماء، والصلصة إلى الثوم، ثم قلبيهم واتركيهم لمدة ثلاث دقائق. وزعي خليط الطماطم فوق سطح وعاء الكرنب المحشي، ثم ضعيه على نار عالية واتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم ضعيه على نار ضئيلة، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا عشر دقائق حتى ينضج. قومي محشي الكرنب على الطريقة المصرية بجانب السلطات. طريقة التحضير

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