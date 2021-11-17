طريقة كيك بحشو نوتيلا والبندق وصفة جديدة من حلويات غربية الآن في مطبخك، تعتبر الكيك بكل أنواع من حلويات الغربية التي تعد منذ القدم ولكن كانت تعد بوصفتين أما كيك عادي بالفانيليا أو كيك بالشوكولاته ولكن مع ظهور كثير من وصفات قد تجدد ظهور وصفات كثيرة أخرى من صنع كيك بأطعمة مختلفة واليوم جئنا لكم بوصفة كيك بحشو نوتيلا والبندق طرية هشة، بمكونات متوفرة في كل منزل بوصفة بسيطة ولذيذة. طريقة كيك بحشو نوتيلا والبندق طرية نحتاج إلى عدد 3 كوب من طحين منخول. كوب ونصف الكوب من السكر. كوب من زيت النباتي. كوب من حليب كامل الدسم. عدد 4 بيض بحرارة المطبخ. عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة. عدد 3 ملاعق كبيرة من شوكولاته مذابة نوتيلا. كوب وربع كوب من بندق محمص. مكعبات من شوكولاته بالحليب أي نوع مفضل. خطوات تحضير كيك بحشو نوتيلا والبندق هشة منفوخة يتم خلط مكونات جافة من دقيق منخول مع بيكنج بودر والبيكنج صودا بعد نخلهم معا ووضع عليهم رشة الملح وتخلط مكونات جافة معا حتى تمتزج.

ثم في وعاء الخلاط يضاف كل من بيض مع سكر وحليب والفانيليا وزيت نباتي وتخفق مكونات سائلة مع بعضها وتخفق لمدة 3 دقائق حتى يكون مزيج كريمي.

ثم تأخذ مزيج دقيق ويضاف على خليط كريمي تدريجيا حتى تختلط مكونات معا وتقلب حتى يختفي الدقيق مع باقي مكونات.

ثم يحضر قالب الكيك ويدهن بالقليل من زبدة ويرش عليها الدقيق ويضاف عليها جزء من مزيج الكيك ويضاف عليه بندق والنوتيلا وفقهم مكعبات شوكولاته بالحليب.

ثم يضاف عليها باقي مزيج الكيك ويتم تسوية سطح الكيك بحيث يكون متساوي مع بعضهم وتأخذ شكل منمق متساوي، ويسخن الفرن على حرارة عالية 180 درجة.

ثم تدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة على الحرارة السفلى وبعدها مرور الوقت تشعل الشواية لمدة دقيقتين فقط حتى ينضج الوجه الكيك.

ثم تخرج الكيك من الفرن وتقلب على الوجه على شبكة مفرغة حتى تبرد وتزين بصوص نوتيلا مع رش عليها بندق مجروش وتقطع وتقدم كيك بحشو نوتيلا والبندق. طريقة كيك بحشو نوتيلا والبندق طريةخطوات تحضير كيك بحشو نوتيلا والبندق هشة منفوخة الوسوم

طريقة كيك بحشو نوتيلا والبندق وصفة جديدة من حلويات غربية الآن في مطبخك، تعتبر الكيك بكل أنواع من حلويات الغربية التي تعد منذ القدم ولكن كانت تعد بوصفتين أما كيك عادي بالفانيليا أو كيك بالشوكولاته ولكن مع ظهور كثير من وصفات قد تجدد ظهور وصفات كثيرة أخرى من صنع كيك بأطعمة مختلفة واليوم جئنا لكم بوصفة كيك بحشو نوتيلا والبندق طرية هشة، بمكونات متوفرة في كل منزل بوصفة بسيطة ولذيذة. طريقة كيك بحشو نوتيلا والبندق طرية نحتاج إلى عدد 3 كوب من طحين منخول. كوب ونصف الكوب من السكر. كوب من زيت النباتي. كوب من حليب كامل الدسم. عدد 4 بيض بحرارة المطبخ. عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة. عدد 3 ملاعق كبيرة من شوكولاته مذابة نوتيلا. كوب وربع كوب من بندق محمص. مكعبات من شوكولاته بالحليب أي نوع مفضل. خطوات تحضير كيك بحشو نوتيلا والبندق هشة منفوخة يتم خلط مكونات جافة من دقيق منخول مع بيكنج بودر والبيكنج صودا بعد نخلهم معا ووضع عليهم رشة الملح وتخلط مكونات جافة معا حتى تمتزج.

ثم في وعاء الخلاط يضاف كل من بيض مع سكر وحليب والفانيليا وزيت نباتي وتخفق مكونات سائلة مع بعضها وتخفق لمدة 3 دقائق حتى يكون مزيج كريمي.

ثم تأخذ مزيج دقيق ويضاف على خليط كريمي تدريجيا حتى تختلط مكونات معا وتقلب حتى يختفي الدقيق مع باقي مكونات.

ثم يحضر قالب الكيك ويدهن بالقليل من زبدة ويرش عليها الدقيق ويضاف عليها جزء من مزيج الكيك ويضاف عليه بندق والنوتيلا وفقهم مكعبات شوكولاته بالحليب.

ثم يضاف عليها باقي مزيج الكيك ويتم تسوية سطح الكيك بحيث يكون متساوي مع بعضهم وتأخذ شكل منمق متساوي، ويسخن الفرن على حرارة عالية 180 درجة.

ثم تدخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة على الحرارة السفلى وبعدها مرور الوقت تشعل الشواية لمدة دقيقتين فقط حتى ينضج الوجه الكيك.

ثم تخرج الكيك من الفرن وتقلب على الوجه على شبكة مفرغة حتى تبرد وتزين بصوص نوتيلا مع رش عليها بندق مجروش وتقطع وتقدم كيك بحشو نوتيلا والبندق. طريقة كيك بحشو نوتيلا والبندق طريةخطوات تحضير كيك بحشو نوتيلا والبندق هشة منفوخة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك بحشو نوتيلا والبندق وصفة جديدة من حلويات غربية الآن في مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.