طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي هشة ومقرمشة بحشوات مختلفة

طريقة عمل السمبوسة البيتى، يمكنك بقليل من المكونات الموجودة بداخل كل بيت عمل عجينة سمبوسة بطريقة سريعة وسهلة التحضير، ويمكنك حشوها بأي من الحشوات المفضلة لدى أفراد عائلة سواء بالجبن أو بتشكيلة من اللحوم المفضلة، فتعلمي فى الخطوات التالية طريقة إعداد عجينة السمبوسة فى المنزل خطوة بخطوة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

المكونات

– كوبين ونصف من الدقيق الأبيض

– ربع كوب من السمن أو الزيت حسب الرغبة

– كوب ماء

– رشة ملح

– زيت للقلى

فى وعاء متوسط نضع الدقيق والماء والسمن أو الزيت مع الملح ونعجن المكونات جيدا ونتركها جانبا لترتاح لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل لنحصل على نتيجة مرضية.

على سطح مستوى نرش عليها قليل من الدقيق ثم نفرد العجينة عليه ونرش فوقها أيضا قليل من الدقيق حتى تصبح سهلة الفرد ولا تلتصق.

نقطع العجينة على شكل دوائر متساوية ثم نقوم بحشوها حسب الرغبة ونبلل أطراف العجينة باليد بقليل من الماء ثم نغلق العجينة على شكل نصف قمر ونضغط عليها جيدا حتى لا تتسرب الحشوة من العجينة.

كما يمكن تقطيعها بشكل طولي وبُسمك رفيع للغاية حتى تستطيعي لفها على شكل مثلث.

فى زيت ساخن وغزير نقوم بقلى السمبوسك حتى تأخذ اللون الذهبي.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهشة بالمنزلطريقة حشوة الجبن

نحضر قطعة جبنة بيضاء ونهرسها حتى تصبح ناعمة ثم نضف عليها ملعقة صغيرة من حبة البركة ثم نضع جبن الموتزريلا وقليل من الفلفل الأخضر والبقدونس ونقلبهم جيدا ثم نبدأ حشو السمبوسك، بالطريقة المعتادة على شكل مثلث، ويراعى أن يتم غلقها جيداً حتى لا يخرج الحشو أثناء عملية القلي.

طريقة حشوة اللحم المفروم

فى وعاء على النار نضع السمن ثم البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل ثم نضف ربع كيلو من اللحم المفروم، ونقلب ونضف الملح والفلفل ونتركها حتى ينضج اللحم، ويمكن أن نضف إليها بعض الخضروات من البسلة والجزر على أن تكون مسلوقة مسبقا، ويتم إحضار عجينة السمبوسة ويتم لفها على شكل مثلث أو دوائر أو بالشكل المفضل لدى أفراد الأسرة.