بدون لحوم اعملي أكلة إقتصادية بالبطاطس في المقلاة بدون مجهود وطعم رائع

تعد الوجبة الاقتصادية من الوجبات التي يرغب بها الجميع وخاصتا أصحاب الدخل المتوسط لأنها غير مكلفة، وايضا لها مذاق رائع في نفس الوقت، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير وجبة اقتصادية بمكونات بسيطة، وكثير من السيدات يبحثون عن وجبات اقتصادية لتحضيرها، وهذه الوجبة تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي البطاطس والبيض، ايضاً خالية من اللحم وبسبب غلو اللحم هذه الأيام سوف نقدم وجبة بسيطة ولذيذة في نفس الوقت، ايضاً تحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وجبة اقتصادية بالبطاطس في المنزل. مقادير عمل الأكلة الاقتصادية بالبطاطس مقادير عمل الأكلة الاقتصادية بالبطاطس تحتوي وجبة البطاطس على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٤ حبات من البيض.

٣ حبات من البطاطس.

فلفل رومي.

زيت.

بصلة مفرومة.

٤ حبات جبن مثلثات.

صلصة حارة.

علبة تونة الطماطم.

ثوم مجفف.

رشة من الكزبرة.

بقدونس.

رشة من البابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير وجبة البطاطس هيا نتعرف عليها فيما يلي:- نحضر قشارة البطاطس ونقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع وغسلها جيداً بالماء والملح. بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها الزيت على نار عالية ونترك الزيت ليسخن ثم نقوم بقلي أصابع البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها. ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت والبصل والملح ونقلبهم جيداً، حتى تذبل ثم نضيف إليها الفلفل الرومي الأحمر والأصفر مع التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأسود والبابريكا والثوم المجفف مع التقليب حتى تنضج المكونات. ثم نقوم بإضافة البقدونس مع ملعقة من الكزبرة والصلصة الحارة مع إضافة علبة التونة ونقلبهم جيداً ثم ننزلها من على النار. نحضر مقلاة ونضعها على النار وندهنها بالزيت مع وضع نصف طبقة البطاطس المقلية ثم نقوم بخفق حبتان من البيض مع إضافة خليط التونة والجبن ثم نضيف باقي البطاطس والبيضتان ونتركها حتى تنضج ثم ننزلها من على النار. نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا. الوسوم

تعد الوجبة الاقتصادية من الوجبات التي يرغب بها الجميع وخاصتا أصحاب الدخل المتوسط لأنها غير مكلفة، وايضا لها مذاق رائع في نفس الوقت، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير وجبة اقتصادية بمكونات بسيطة، وكثير من السيدات يبحثون عن وجبات اقتصادية لتحضيرها، وهذه الوجبة تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي البطاطس والبيض، ايضاً خالية من اللحم وبسبب غلو اللحم هذه الأيام سوف نقدم وجبة بسيطة ولذيذة في نفس الوقت، ايضاً تحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل وجبة اقتصادية بالبطاطس في المنزل. مقادير عمل الأكلة الاقتصادية بالبطاطس مقادير عمل الأكلة الاقتصادية بالبطاطس تحتوي وجبة البطاطس على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٤ حبات من البيض.

٣ حبات من البطاطس.

فلفل رومي.

زيت.

بصلة مفرومة.

٤ حبات جبن مثلثات.

صلصة حارة.

علبة تونة الطماطم.

ثوم مجفف.

رشة من الكزبرة.

بقدونس.

رشة من البابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير وجبة البطاطس هيا نتعرف عليها فيما يلي:- نحضر قشارة البطاطس ونقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع وغسلها جيداً بالماء والملح. بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها الزيت على نار عالية ونترك الزيت ليسخن ثم نقوم بقلي أصابع البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها. ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت والبصل والملح ونقلبهم جيداً، حتى تذبل ثم نضيف إليها الفلفل الرومي الأحمر والأصفر مع التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأسود والبابريكا والثوم المجفف مع التقليب حتى تنضج المكونات. ثم نقوم بإضافة البقدونس مع ملعقة من الكزبرة والصلصة الحارة مع إضافة علبة التونة ونقلبهم جيداً ثم ننزلها من على النار. نحضر مقلاة ونضعها على النار وندهنها بالزيت مع وضع نصف طبقة البطاطس المقلية ثم نقوم بخفق حبتان من البيض مع إضافة خليط التونة والجبن ثم نضيف باقي البطاطس والبيضتان ونتركها حتى تنضج ثم ننزلها من على النار. نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

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