معجزة كريم الأرز والنشا الكوري لتفتيح البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

طريقة عمل كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة 7 درجات، إذا كنتي تريدين الحصول على بشرة بيضاء مثل الثلج بثمن بسيط وبطريقة أمنة، عليكي تحضير كريم الأرز الكوري المسمى بهذا الإسم نظراً لاستخدام السيدات والفتيات في كوريا الأرز بشكل مستمر في العناية بالبشرة، ولهذا فإن المراة الكورية تتميز ببشرة شديدة البياض والنقاء.

نحتاج الى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الأرز المطحون ناعم جداً، بالإضافة إلى نصف كوب من ماء الورد.

نخلط جميع المكونات السابقة سوياً حتى نحصل على خليط يشبه الكريم، نغسل البشرة بغسول مناسب.

ثم نوزع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ثم نمرر عليها قطنة مبللة بالقليل من ماء الورد.

وذلك حتى يتم غلق مسام البشرة، ومع تطبيق هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع.

نلاحظ تغيير كبير في لون البشرة وشكلها بعد مرور شهر على استخدام هذا الكريم.

لعمل هذا الماسك نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق وربع كوب من عصير الليمون الطازج وحبة متوسطة من الموز.

نضع الموزة والأرز وعصر الليمون في الخلاط الكهربائي، لنحصل على خليط كريمي يتم توزيعه على الوجه والرقبة.

بعد مرور ثلث ساعة نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونجففها ونرطبها جيداً.

نكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية خلال شهر من الاستخدام.

لعمل هذا الكريم نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الأرز المطحون وربع كوب من الحليب وملعقة صغيرة من الكركم.

يتم مزجهم سوياً، وبعدها نطبق الماسك على الوجه والرقبة ونتركه لمدة عشر دقائق.

بعدها نغسل الوجه بالماء الفاتر ونمسحه بقطنة مبللة بماء الورد.

نكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع لتفتيح البشرة خلال فترة بسيطة.

لعمل هذا الكريم نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الأرز المطحون وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بالإضافة إلى حبتين من كبسولات فيتامين e، نفرغ محتوى الكبسولات في طبق ونضيف له باقي المكونات ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ ونرطبها.

يكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

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من الممكن استعمال مكون القهوة لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت نهائيا، كل ما عليك هو خلط ملعقة من القهوة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من السكر وقومي بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة ويجب أن تكون البشرة نظيفة، واتركية علي البشرة لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسل البشرة بالماء ولاحظي النتيجة.