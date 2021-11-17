تعتبر الموسيقي أكتر محفز للتركيز وزيادة الطاقة سواء بسبب الكلمات أو الإيقاع، وده لأن ليها دور كبير في تحسين قدرتك علي الحركة وتحسين إنتاجيتك في وقت الرياضة وكمان الشغل، سواء بتشتغلي اونلاين أو في المكتب، عشان كده في المقال ه هنقولك لو بتحبي الأغاني والموسيقى.. إزاي تستخدمي الموسيقى لزيادة إنتاجيتك في العمل

لو بتحبي الأغاني والموسيقى.. اعرفي إزاي تستخدمي الموسيقى لزيادة إنتاجيتك في العمل



الموسيقى لها قدرة إنها توفر نوع من التحفيز اللي دايما بنحتاجه عشان نكمل ويبقي عندنا القدرة علي الشغل، ولها تأثيرات حقيقة بتمشي علي نظام مختلف لجسمك فبيعزز المزاج ومستوي الطاقة، ده غير إنها بتساعدك علي التفكير بشكل مختلف ومبدع أكتر، والقاعدة الذهبية للاستماع وقت شغلك، لازم تكون الموسيقي اللي بتشغليها بتحفز شغلك اكتر ومش بتشتت انتباهك وتركيزك عنه، لأن الموسيقي العالية والمزعجة بتشتت انتباهك وتقلل قدرتك علي التركيز، أما الهادية بتكون أفضل.



إزاي تختاري الموسيقي المناسبة لشغلك؟

نوع الموسيقي بيعتمد علي بيئة شغلك عشان تطلعي أحسن ماعندك لإنتاجية الشغل، فمثلاً لو مهمة سريعة فلازم تاخدي فيها قرارات سريعة، فتسمعي لموسيقي محفزة وفيها حيوية، لو تاسك أو مهمة محتاجه فيها تكوني مبدعة فتسمعي لموسيقي إيجابية بتحسن المزاج وتساعدك علي التأمل، لو إنتي في مكان زحمة، فالموسيقي الهادية بتساعدك علي التركيز والاسترخاء، وهكذا..

تعملي إيه لو بتشتغلي وفيه ناس قريبين منك؟

طبعا بتحتاجي سماعات عشان ماتزعجيش غيرك وتستمعي بالموسيقي الخاصة بيكي، لكن فيه ناس ممكن يشوفوها تصرف مش مقبول إنك كده مش مهتمه باللي حواليكي بإنك سديتي ودانك عنهم ومابقيتيش سامعة المحيط اللي عليكي، لكن هو التصرف ه بيرجع للمساحة الشخصية لكل فرد، لكن بشكل عام لو بتحبي تسمعي الموسيقي مع غيرك القريبين لازم تعملي الحاجات دي :

تتكلمي مع المدير وفريق عملك لو كان مسموح تشغلوا مزيكا بصوت عالي، او لو ه مش هيضايق زمايلك في المكتب.

جربي تشغلي مجموعة من الموسيقي اللي بيحبها زمايلك وطوريها واطلبي منهم يقدموا ملاحظات عن الموسيقي وتأثيرها علي مزاجهم وإنتاجية عملهم.



استخدمي الموسيقي في أوقات محددة لأن فيه بعض الوظايف بيكون لها عمليات روتينية وممكن يعملوها تلقائيا فالموسيقي ممكن تشتت انتباههم، لكن بتساعد في علاج التوتر وبتزود الحماس والكفاءة في الشغل .

وافتكري دايما انخه بشكل عام، الموسيقي ممكن يكون لها تأثير عميق علينا، هي مش بس مجرد متعة لكن بتقلل من القلق والتوتر وبتحسن إنتاجية العمل، بتعزز الروابط الاجتماعية وفي أوقات بيكون صعب تركز فيها فالموسيقي بتكون هي أداة بسيطة ولكن قوية تساعدك تلاقي طريقة إنتاجيتك في العمل.

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