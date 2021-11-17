تعد فطائر السبانخ من أنواع المعجنات السهلة والسريعة التي تتميز بطعمها الشهي، وهي وجبة غذائية عالية القيمة الغذائية لاحتوائها على السبانخ الذي يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، التي تقوي جهاز المناعة وتساعد في تنظيم ضغط الدم، كما يحتوي على الألياف الضرورية لتحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء مما يساعد على تقوية الجهاز الهضمي، وتعد الفطائر من أنواع المخبوزات التي يتم إعدادها في المنزل بكل سهولة لتوفر مكوناتها الغير مكلفة، كما أنها من الأكلات المحببة التي يقبل على تناولها الأطفال والكبار، ويمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء أو بديل لسندويتشات الأطفال في المدرسة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر السبانخ اللذيذة بمكونات بسيطة ومذاق رائع.

مكونات فطائر السبانخ يمكننا تحضير الفطائر بالمكونات البسيطة التالية:- ١كوب من الماء الدافئ (200 مللي)

ربع كوب من الزيت ( 50 جرام ).

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف (10جرام).

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة (10 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (3 جرام)

ملعقة صغيرة من السكر (15 جرام)

نصف ملعقة صغيرة من الملح (2 جرام)

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات. الحشوة نصف كيلو سبانخ مغسولة جيداً ومقطعة.

بصلة مفرومة ناعم.

2 ملعقة صغيرة من السماق.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت زيتون. طريقة التحضير يتم تحضير فطائر السبانخ اللذيذة بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:- نخلط الماء الدافئ مع الخميرة والسكر مع التقليب الجيد، ثم ننتظر عشر دقائق حتى تتفاعل المكونات. نخلط الدقيق مع الملح، البيكنج بودر، الحليب المجفف ثم نضيف خليط الخميرة ونبدأ في عجن المكونات باليد مع إضافة بياض البيضة والزيت والاستمرار في العجن لمدة 10 دقائق للحصول على عجينة متجانسة وطرية. ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نخلط السبانخ مع البصلة المفرومة، دبس الرمان، الكزبرة الخضراء، الملح، عصير الليمون والسماق مع التقليب ثم نتركها لمدة نصف ساعة للتخلص من الماء الزائد. نصفي السبانخ من الماء الزائد، ثم نقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم ونفرد كل كرة على شكل دائرة ونضع الحشوة في المنتصف ثم نغلق العجينة على شكل مثلث أو نصف دائرة على حسب الرغبة. ثم نضع الفطائر في صينية مدهونة بالزيت وندهن وجه العجين بزيت الزيتون. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي. وعند تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

تعد فطائر السبانخ من أنواع المعجنات السهلة والسريعة التي تتميز بطعمها الشهي، وهي وجبة غذائية عالية القيمة الغذائية لاحتوائها على السبانخ الذي يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، التي تقوي جهاز المناعة وتساعد في تنظيم ضغط الدم، كما يحتوي على الألياف الضرورية لتحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء مما يساعد على تقوية الجهاز الهضمي، وتعد الفطائر من أنواع المخبوزات التي يتم إعدادها في المنزل بكل سهولة لتوفر مكوناتها الغير مكلفة، كما أنها من الأكلات المحببة التي يقبل على تناولها الأطفال والكبار، ويمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء أو بديل لسندويتشات الأطفال في المدرسة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر السبانخ اللذيذة بمكونات بسيطة ومذاق رائع.

مكونات فطائر السبانخ يمكننا تحضير الفطائر بالمكونات البسيطة التالية:- ١كوب من الماء الدافئ (200 مللي)

ربع كوب من الزيت ( 50 جرام ).

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف (10جرام).

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة (10 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (3 جرام)

ملعقة صغيرة من السكر (15 جرام)

نصف ملعقة صغيرة من الملح (2 جرام)

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات. الحشوة نصف كيلو سبانخ مغسولة جيداً ومقطعة.

بصلة مفرومة ناعم.

2 ملعقة صغيرة من السماق.

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت زيتون. طريقة التحضير يتم تحضير فطائر السبانخ اللذيذة بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:- نخلط الماء الدافئ مع الخميرة والسكر مع التقليب الجيد، ثم ننتظر عشر دقائق حتى تتفاعل المكونات. نخلط الدقيق مع الملح، البيكنج بودر، الحليب المجفف ثم نضيف خليط الخميرة ونبدأ في عجن المكونات باليد مع إضافة بياض البيضة والزيت والاستمرار في العجن لمدة 10 دقائق للحصول على عجينة متجانسة وطرية. ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نخلط السبانخ مع البصلة المفرومة، دبس الرمان، الكزبرة الخضراء، الملح، عصير الليمون والسماق مع التقليب ثم نتركها لمدة نصف ساعة للتخلص من الماء الزائد. نصفي السبانخ من الماء الزائد، ثم نقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم ونفرد كل كرة على شكل دائرة ونضع الحشوة في المنتصف ثم نغلق العجينة على شكل مثلث أو نصف دائرة على حسب الرغبة. ثم نضع الفطائر في صينية مدهونة بالزيت وندهن وجه العجين بزيت الزيتون. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي. وعند تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.

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