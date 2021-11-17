طريقة عمل المندي في البيت مثل المطاعم

يعد المندي من الاطباق الشعبية المشهورة في اليمن والتي انتقلت فيما بعد لبلاد الخليج والدول العربية. ويقدم المندي بشكل كبير في العزائم والمناسبات الخاصة لمذاقة اللذيذ الذي يرغب فيه الجميع. ويطهي المندي مع قطع اللحم او الدجاج مع ارز بسمتي. لكن في هذا المقال سنشرح لكم طريقة عمل المندي بالدجاج ولحم الخروف. طريقة عمل المندي بلحم الخروف المكونات اضافة كيلو غرامان من لحم الخروف مقطعة مع العظم.

ثلاثة اكواب من الارز.

وضع ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

وضع اربعة اكواب من مرق سلق اللحم.

ثلاث حبات من اللومي المجفف.

حبة من البصل مقطعة.

وضع ثلاثة فصوص من الثوم المهروسة.

اضافة ملعقتان صغيرتان من الفلفل الاسود.

ملح حسب الرغبة.

اضافة ملعقة كبيرة من كل من الكمون المطحون والهيل المطحون والقرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الصنوبر واللوز المقشر والزبيب.

قطع من الفحم والقليل من السمن لتدخين المندي. طريقة التحضير نقوم بغسل اللحم وتجفيفه من الماء وخلط مجموعة البهارات والملح معا ووضع نصفها على اللحم.

غسل الارز جيدا ونقعه بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفي من الماء.

عمل فتحات في حبات اللومي.

تسخين مرق اللحم ووضح حبات اللومي فيه وتركها تغلي قليلا.

اضافة السمنة وملعقة من الزيت النباتي في وعاء الطهي وتسخينه.

وضع البصل المقطع والثوم المهروس للسمنة وتشويحهم قليلا مع باقي البهارات والملح.

اضافة الارز الي البصل والثوم وتقليبه قليلا ثم اضافة مرق اللحم مع اللومي للأرز ورفع القدر عن النار.

تسخين الفرن علي اعلي حرارة لمدة عشر دقائق.

ترتيب قطع اللحم على شبك دائري الشكل ووضع الشبك فوق قدر الطهي وتغليفه بورق الالمنيوم.

نقوم بإدخال الوعاء الي الفرن وبعد مرور نصف ساعة يتم خفض الحرارة الي المتوسطة وتركه لمدة ساعة ونصف الي ان ينضج اللحم.

اشعال قطعة من الفحم الي ان تسخن تماما.

وضع قطعة الفحم المشتعل في ورق الالمنيوم على شكل زبدية صغيرة.

اخراج وعاء المندي من الفرن ورفع ورق الالمنيوم عنه ووضع الفحم وسكب الزيت على الفحم وتغطيته مرة اخري وتركه لمدة عشر دقائق.

وضع ملعقة الزيت في المقلاة وتسخينها ثم اضافة الزبيب والصنوبر واللوز للقلي.

اخراج قدر الطهي وازالة ورق الالمنيوم والفحم وفرد الارز في صحن التقديم ووضع قطع اللحم فوقه وتزيينه باللوز والزبيب والصنوبر ويقدم. طريقة مندي الدجاج المكونات احضار دجاجتان متوسطتا الحجم ومقطعة الي ثماني قطع.

وضع كوبان من الارز طويل الحبة.

اربعة اكواب من مرق سلق الدجاج.

وضع حبة من البصل مفرومة.

عودان من القرفة.

ورقتان من ورق الغار.

اضافة ملعقة صغيرة من حب الهال وكبش قرنفل والبهارات المشكلة والعصفر.

اضافة نصف كوب من الزبيب والمكسرات.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

صويا صوص لتتبيل الدجاج. طريقة التحضير نقوم بغسل الارز جيدا ونقعه لمدة ثلث ساعة وتصفيته من ماء النقع.

تنظيف الدجاج وخلط القليل من البهارات المشكلة والصويا صوص والملح والفلفل الاسود والزيت ودهن الدجاج فيه ووضعها في صينية للفرن.

تسخين الفرن جيدا وادخال صينية الدجاج وتركه لمدة نصف ساعة على حرارة عالية ثم خفض الحرارة وتركه لمدة ساعة الي ان ينضج.

وضع قدر الطهي على النار واضافة الزيت لتسخينه.

وضع البصل المفروم وتشويحه في الزيت جيدا.

نقوم بإضافة ورق الغار والقرفة والقرنفل وحب الهال والبهارات المشكلة والعصفر والملح والفلفل الاسود الي البصل وتقليبهم جيدا لمدة خمس دقائق.

تسخين مرق الدجاج ليصل لدرجة الغليان وأضافته لقدر الطهي.

اضافة الارز لمرق الدجاج وتغطية القدر وتركه الي ان ينضج الارز.

قلي الزبيب والمكسرات.

فرد الارز في طبق التقديم ووضع الدجاج فوق الارز وتزيينه بالمكسرات. طريقة عمل المندي بلحم الخروف المكوناتطريقة التحضيرطريقة مندي الدجاج المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعد المندي من الاطباق الشعبية المشهورة في اليمن والتي انتقلت فيما بعد لبلاد الخليج والدول العربية. ويقدم المندي بشكل كبير في العزائم والمناسبات الخاصة لمذاقة اللذيذ الذي يرغب فيه الجميع. ويطهي المندي مع قطع اللحم او الدجاج مع ارز بسمتي. لكن في هذا المقال سنشرح لكم طريقة عمل المندي بالدجاج ولحم الخروف. طريقة عمل المندي بلحم الخروف المكونات اضافة كيلو غرامان من لحم الخروف مقطعة مع العظم.

ثلاثة اكواب من الارز.

وضع ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

وضع اربعة اكواب من مرق سلق اللحم.

ثلاث حبات من اللومي المجفف.

حبة من البصل مقطعة.

وضع ثلاثة فصوص من الثوم المهروسة.

اضافة ملعقتان صغيرتان من الفلفل الاسود.

ملح حسب الرغبة.

اضافة ملعقة كبيرة من كل من الكمون المطحون والهيل المطحون والقرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الصنوبر واللوز المقشر والزبيب.

قطع من الفحم والقليل من السمن لتدخين المندي. طريقة التحضير نقوم بغسل اللحم وتجفيفه من الماء وخلط مجموعة البهارات والملح معا ووضع نصفها على اللحم.

غسل الارز جيدا ونقعه بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفي من الماء.

عمل فتحات في حبات اللومي.

تسخين مرق اللحم ووضح حبات اللومي فيه وتركها تغلي قليلا.

اضافة السمنة وملعقة من الزيت النباتي في وعاء الطهي وتسخينه.

وضع البصل المقطع والثوم المهروس للسمنة وتشويحهم قليلا مع باقي البهارات والملح.

اضافة الارز الي البصل والثوم وتقليبه قليلا ثم اضافة مرق اللحم مع اللومي للأرز ورفع القدر عن النار.

تسخين الفرن علي اعلي حرارة لمدة عشر دقائق.

ترتيب قطع اللحم على شبك دائري الشكل ووضع الشبك فوق قدر الطهي وتغليفه بورق الالمنيوم.

نقوم بإدخال الوعاء الي الفرن وبعد مرور نصف ساعة يتم خفض الحرارة الي المتوسطة وتركه لمدة ساعة ونصف الي ان ينضج اللحم.

اشعال قطعة من الفحم الي ان تسخن تماما.

وضع قطعة الفحم المشتعل في ورق الالمنيوم على شكل زبدية صغيرة.

اخراج وعاء المندي من الفرن ورفع ورق الالمنيوم عنه ووضع الفحم وسكب الزيت على الفحم وتغطيته مرة اخري وتركه لمدة عشر دقائق.

وضع ملعقة الزيت في المقلاة وتسخينها ثم اضافة الزبيب والصنوبر واللوز للقلي.

اخراج قدر الطهي وازالة ورق الالمنيوم والفحم وفرد الارز في صحن التقديم ووضع قطع اللحم فوقه وتزيينه باللوز والزبيب والصنوبر ويقدم. طريقة مندي الدجاج المكونات احضار دجاجتان متوسطتا الحجم ومقطعة الي ثماني قطع.

وضع كوبان من الارز طويل الحبة.

اربعة اكواب من مرق سلق الدجاج.

وضع حبة من البصل مفرومة.

عودان من القرفة.

ورقتان من ورق الغار.

اضافة ملعقة صغيرة من حب الهال وكبش قرنفل والبهارات المشكلة والعصفر.

اضافة نصف كوب من الزبيب والمكسرات.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

صويا صوص لتتبيل الدجاج. طريقة التحضير نقوم بغسل الارز جيدا ونقعه لمدة ثلث ساعة وتصفيته من ماء النقع.

تنظيف الدجاج وخلط القليل من البهارات المشكلة والصويا صوص والملح والفلفل الاسود والزيت ودهن الدجاج فيه ووضعها في صينية للفرن.

تسخين الفرن جيدا وادخال صينية الدجاج وتركه لمدة نصف ساعة على حرارة عالية ثم خفض الحرارة وتركه لمدة ساعة الي ان ينضج.

وضع قدر الطهي على النار واضافة الزيت لتسخينه.

وضع البصل المفروم وتشويحه في الزيت جيدا.

نقوم بإضافة ورق الغار والقرفة والقرنفل وحب الهال والبهارات المشكلة والعصفر والملح والفلفل الاسود الي البصل وتقليبهم جيدا لمدة خمس دقائق.

تسخين مرق الدجاج ليصل لدرجة الغليان وأضافته لقدر الطهي.

اضافة الارز لمرق الدجاج وتغطية القدر وتركه الي ان ينضج الارز.

قلي الزبيب والمكسرات.

فرد الارز في طبق التقديم ووضع الدجاج فوق الارز وتزيينه بالمكسرات. طريقة عمل المندي بلحم الخروف المكوناتطريقة التحضيرطريقة مندي الدجاج المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المندي في البيت مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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