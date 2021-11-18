طريقة عمل بسكويت حبات القهوة ذو الطعم الرائع بمكونات بسيطة جدا

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طريقة عمل بسكويت حبات القهوة الرائع بسهولة، يعد هذا البسكويت من الأنواع المشهورة والمحبوبة عند معظم الأشخاص، ويمتاز بمجموعة من الفوائد المفيدة لنا كثيراً كما تحدثنا عليها من قبل، حيث يساعد في تقوية ذاكرة الأطفال مما يؤدي إلى قوة التركيز لديهم، ومفيد جداً في الحماية من النقرس وأمراض السرطان المنتشرة بكثرة في هذه الأيام، وتعتبر طريقة تحضيره من الطرق السريعة التي تحب أن تنفذها كثير من الأمهات وخاصة في أيام الدراسة، واليوم قررنا أن نقدم لجميع مشاهدينا الأعزاء من خلال هذا الموضوع مكونات عمل بسكويت حبات القهوة وطريقة تحضيره المختصرة عبر موقع التجديد والتنويع موقع ثقفني الإخباري.مكونات عمل بسكويت حبات القهوة
تعد مكونات عمل بسكويت حبات القهوة من المكونات البسيطة التي لا تحير أحد في الحصول عليها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- ٢ كوب من الزبدة.
- ٢ ملعقة صغيرة من القهوة.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- لوح من الشوكولاتة ( المخصصة للتذويب ).
- كوب ونصف من السكر الناعم.
- صفار ٢ حبة من البيض.
- ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
طريقة إعداد وتحضير هذا البسكويت من أسهل الأنواع وأروعها والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل وهي كما يلي:
- نحضر وعاء للخفق ونضع به الزبدة والسكر ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربي حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف عليهم صفار البيض والقهوة ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات.
- ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به الكاكاو ثم نضعهم على الخليط السابق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم بيضاوية الشكل.
- ونقوم بعمل شق بها في المنتصف باستخدام السكين، ونضعهم على صينية مدهونة بقليل من الزبدة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لعدة دقائق حتى ينضج البسكويت تماماً.
- في ذلك الوقت نقوم بإذابة الشوكولاتة وعندما ينضج البسكويت نغمس أحد أطرافه بها ونتركها حتى تتجمد.
- ثم نقدمه للجميع بجانب المشروبات بالف هنا وشفا وصحة وعافية.
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طريقة عمل بسكويت حبات القهوة الرائع بسهولة، يعد هذا البسكويت من الأنواع المشهورة والمحبوبة عند معظم الأشخاص، ويمتاز بمجموعة من الفوائد المفيدة لنا كثيراً كما تحدثنا عليها من قبل، حيث يساعد في تقوية ذاكرة الأطفال مما يؤدي إلى قوة التركيز لديهم، ومفيد جداً في الحماية من النقرس وأمراض السرطان المنتشرة بكثرة في هذه الأيام، وتعتبر طريقة تحضيره من الطرق السريعة التي تحب أن تنفذها كثير من الأمهات وخاصة في أيام الدراسة، واليوم قررنا أن نقدم لجميع مشاهدينا الأعزاء من خلال هذا الموضوع مكونات عمل بسكويت حبات القهوة وطريقة تحضيره المختصرة عبر موقع التجديد والتنويع موقع ثقفني الإخباري.مكونات عمل بسكويت حبات القهوة
تعد مكونات عمل بسكويت حبات القهوة من المكونات البسيطة التي لا تحير أحد في الحصول عليها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:
- ٢ كوب من الزبدة.
- ٢ ملعقة صغيرة من القهوة.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- لوح من الشوكولاتة ( المخصصة للتذويب ).
- كوب ونصف من السكر الناعم.
- صفار ٢ حبة من البيض.
- ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
طريقة إعداد وتحضير هذا البسكويت من أسهل الأنواع وأروعها والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل وهي كما يلي:
- نحضر وعاء للخفق ونضع به الزبدة والسكر ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربي حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف عليهم صفار البيض والقهوة ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات.
- ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به الكاكاو ثم نضعهم على الخليط السابق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم بيضاوية الشكل.
- ونقوم بعمل شق بها في المنتصف باستخدام السكين، ونضعهم على صينية مدهونة بقليل من الزبدة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لعدة دقائق حتى ينضج البسكويت تماماً.
- في ذلك الوقت نقوم بإذابة الشوكولاتة وعندما ينضج البسكويت نغمس أحد أطرافه بها ونتركها حتى تتجمد.
- ثم نقدمه للجميع بجانب المشروبات بالف هنا وشفا وصحة وعافية.
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