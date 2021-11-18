السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة فى الفرن

يعد السمك المشوي من الأكلات الصحية المغذية، يبحث الكثير من الاشخاص عن طريقة لشوي السمك بطريقة سهلة فى المنزل ويكون ذى الجاهز تماماً، وذلك لأنه من الأكلات المغذية و التى تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله بدون وجود اى ظفارة به، وذلك لأن قلي السمك فى المنزل يسبب بعض المشاكل فى رائحته لذلك نلجأ إلى وضعه فى الفرن لكى لا تحدث فى المنزل هذه الرائحة الغير مرغوب بها، لذا سوف نقدم هذه الوصفة لعمله فى الفرن بطعم مشطشط لمن يعشقون الشطة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة بالتفصيل. مكونات السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة مكونات السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة تحتوي مكونات السمك المشوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: ٢ كيلو من السمك أى نوع.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من بهارات السمك.

٢ حبة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

٤ فص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

٢ حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة سهلة جداً وبسيطة وهى كمايلي: نقوم بغسل السمك جيدا بالماء والملح والليمون ثم وشطفه جيداً ونعمل شقوق فيه من الجوانب. فى طبق عميق نضع عصير ثمرتين الليمون مع ملقتين من زيت الزيتون وملعقة من الكمون والشطة والبابريكا الفلفل الأسود المطحون والبهارات. نقوم بتوزيع الخليط على السمك من الداخل والخارج وفى الشقوق ثم ندخله الثلاجة لمدة ساعة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠. نقطع حبات البطاطس إلى شرائح ونضعها فى صينية مدهونة بالقليل من الزيت ثم نضع السمك فوقها. نغطى الصينية بورق الألومنيوم وندخلها الفرن لمدة ٢٥ دقيقة حتى ٤٠ دقيقة حتى ينضج السمك. ثم نزيل ورق الألومنيوم وندخلها مرة أخرى حتى يحمر وجهه لمدة ٥ دقائق. نخرجه من الفرن ويقدم ساخن مع طبق من الأرز أو أرز الصيادية وبالف صحة وعافية. الوسوم

يعد السمك المشوي من الأكلات الصحية المغذية، يبحث الكثير من الاشخاص عن طريقة لشوي السمك بطريقة سهلة فى المنزل ويكون ذى الجاهز تماماً، وذلك لأنه من الأكلات المغذية و التى تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله بدون وجود اى ظفارة به، وذلك لأن قلي السمك فى المنزل يسبب بعض المشاكل فى رائحته لذلك نلجأ إلى وضعه فى الفرن لكى لا تحدث فى المنزل هذه الرائحة الغير مرغوب بها، لذا سوف نقدم هذه الوصفة لعمله فى الفرن بطعم مشطشط لمن يعشقون الشطة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة بالتفصيل. مكونات السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة مكونات السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة تحتوي مكونات السمك المشوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: ٢ كيلو من السمك أى نوع.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من بهارات السمك.

٢ حبة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

٤ فص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

٢ حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل السمك المشوي بالخلطة المشطشطة الجبارة سهلة جداً وبسيطة وهى كمايلي: نقوم بغسل السمك جيدا بالماء والملح والليمون ثم وشطفه جيداً ونعمل شقوق فيه من الجوانب. فى طبق عميق نضع عصير ثمرتين الليمون مع ملقتين من زيت الزيتون وملعقة من الكمون والشطة والبابريكا الفلفل الأسود المطحون والبهارات. نقوم بتوزيع الخليط على السمك من الداخل والخارج وفى الشقوق ثم ندخله الثلاجة لمدة ساعة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠. نقطع حبات البطاطس إلى شرائح ونضعها فى صينية مدهونة بالقليل من الزيت ثم نضع السمك فوقها. نغطى الصينية بورق الألومنيوم وندخلها الفرن لمدة ٢٥ دقيقة حتى ٤٠ دقيقة حتى ينضج السمك. ثم نزيل ورق الألومنيوم وندخلها مرة أخرى حتى يحمر وجهه لمدة ٥ دقائق. نخرجه من الفرن ويقدم ساخن مع طبق من الأرز أو أرز الصيادية وبالف صحة وعافية.

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