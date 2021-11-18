طريقة عمل بسبوسة المحلات طرية ومرملة وبمكونات متوفرة في كل بيت

تعتبر البسبوسة من الحلويات المصرية الأصيلة التي يحبها الجميع، فتجد انها يجمع عليها الكبار والصغار، فيمكن تناول البسبوسة في جميع الأوقات كنوع من أنواع الفطور البسيط اللذيذ، أو في العشاء مع كوب من الشاي، أو يمكن تناولها كنوع من التحلية البسيطة، فيمكنك عملها في المنزل لتضمني جودتها، ونظافة مكوناتها، و سنساعدك في هذا المقال لتسعدي أسرتك بعملها بيدك في المنزل.

طريقة عمل البسبوسة

يمكنك إسعاد أسرتك عمل حلوى البسبوسة بيدك في المنزل بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كوبان ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

كوب من السكر الخشن .

ربع كوب من السمن.

ظرفان من الفانيليا، أو نقطتان من الفانيليا السائلة.

بولة لخلط المكونات.

صينية لوضع العجين بها.

كوبان من الماء لعمل الشربات.

كوب من السكر الخشن.

عصرة ليمونه.

في بوله عميقه ، قومي بوضع دقيق السميد.

اضيفي السكر الخشن إلى الدقيق، وقلبي جيداً.

قومي بإضافة الفانيليا إلى السكر والدقيق.

ذوبي السمن على النار الهادئة.

اضيفي السمن الى المكونات السابقة، قومي بمزجهم جيداً حتى لا تحدث أي تكتلات.

قومي بعجن البسبوسة باللبن الحليب الدافئ من خلال إضافته تدريجياً.

ضعي العجين في صينيه ممسوحه بالسمن، ورشي عليها من الداخل، ومن الجوانب الدقيق الأبيض.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادخلي الصينية في الفرن، واتركيها حتى تنضج لمدة من عشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة .

أثناء وضعها في الفرن، قومي بتحضير الشربات.

قومي بوضع الماء في اناء على النار.

اضيفي السكر الخشن إليه، وقلبي جيداً باستخدام الملعقة حتى يذوب السكر.

قومي بإضافة عصير ليمونة، واجعلي الشربات يغلي لمدة ثلاثة دقائق.

ارفعي الشربات من على النار.

قومي بإخراج البسبوسة من الفرن بعد التأكد من نضجها.

اتركيها تبرد، ثم قومي بوضع الشربات الساخن عليها.

اخرجيها في صينيه التقديم، ورشي عليها رشة من جوز الهند.

قطعيها الى مكعبات صغيرة.

ضعيها في أطباق التقديم، وقدميها مع كوب من الشاي لأفراد أسرتك.

الطريقة