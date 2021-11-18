طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة في دقائق معدودة وبمكونات قليلة متوفرة في المطبخ

طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة من الوصفات التي يزداد البحث عن طريقة تحضيرها في البيت، لكونه واحد من السناكس ذات الطعم رائع للغاية والخفيفة للغاية، والتي يحبها الكبار والصغار على حدا سوف ويتناولها في أي وقت سواء في الصباح في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة، وتتميز تلك الوصفة بطريقة تحضيرها السهلة ومكوناتها البسيطة الغير مكلفة، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة.

طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة

عادة ما يتم شراء الكوكيز من المحلات التي تقوم بتحضيره، وهذا نظراً لتعلق الأطفال به، وبالرغم من ذلك إلا أنه يمكن تحضيره في البيت بكل سهولة بالنكهات المختلفة سواء الشوكولاتة أو الفانيليا، ويتم تقديمها للأطفال كوجبة خفيفة في المدرسة أو في الإفطار.

كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ربع كأس سكر ناعم.

كأس إلا ربع سمن أو زبدة.

كأس سكر بني.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

بيضة.

نصف ملعقة بكينج صودا.

فانيليا.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

كأس قطع شكولاتة شيبس.

أول خطوة هي تخل الدقيق في وعاء وتعتبر من أهم أسباب نجاح الكوكيز، وهذا للتخلص من أي تكتلات بالدقيق.

في وعاء نخفق الزبدة مع السكر جيداً بواسطة المضرب الكهربائي لتتجانس المكونات ويذوب السكر.

ننزل بالبيضة والفانيليا ونستمر في الخفق للتجانس كافة المكونات.

نضيف للدقيق البيكنج بودر والبيكنج صودا والكاكاو والملح ونقلبهما، ثم نسكب عليهم خليط البيض والسمن وتعجن المكونات معاً، ثم نضيف قطع الشوكولاتة ونقلب المكونات كلها لتتجانس.

في وعاء واسع نضع العجينة وتغطى وتحفظ في الثلاجة يوم كامل لترتاح.

نبدأ بتجهيز صينية الخبز من خلال فرد ورق الزبدة بها، ونقوم بتشكيل الكوكيز بالشكل المعروف، ويرص الكوكيز في الصينية ونتركه لترتاح لمدة 10 دقائق.

قبل دخول الصينية الفرن ونزين الكوكيز بباقي قطع الشوكولاتة، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق.

يخرج الكوكيز من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم يحفظ في علبة محكمة الغلق لحين وقت تقديمه ويقدم بالهنا والشفاء مع كوب الشاي.

المكونات:طريقة التحضير: