لشتاء دافئ اعملي السحلب بالنشا بمقادير مظبوطة بطعم ومذاق لذيذ أحلي من الجاهز

السحلب يعتبر من أفضل أنواع المشروبات الشتوية الذي يتناسب مع جميع الأذواق خاصة إذا كان ممزوج مع العديد من أنواع المكسرات هنا هنتناول مع بعض على كيفيه عمل السحلب بالمنزل بكل أنواعه وطريقة استخدامه لكى نحصل على قوام لذيذ مثل المطاعم. طريقة عمل السحلب في المنزل طريقة عمل السحلب في المنزل المقادير 2 كوب حليب سائل

3 ملاعق صغيره سكر

1 ملعقه صغيره سحلب

2 ملعقه صغيره جوز هند مبشور

2 ملعقه صغيره زبيب

2ملعقه صغيره من المكسرات المتنوعة المجروشة. طريقة التحضير: أولا ضعي الحليب على إناء على نار متوسطه الحرارة.

ثم ضعي السكر وقلبيه جيدا حتى يذوب .

ثم ضعي السحلب تدريجيا حتى يصبح قوامه ثقيل واتركيه يغلى دقيقه.

اسكبي السحلب في أكواب وأطباق وزينيها بالمكسرات المجروشه .

وضعي القليل من القرفة على حسب الرغبة. طريقة عمل السحلب التركي طريقة عمل السحلب التركي المقادير معلقه كبيره سحلب بودر

معلقه صغيره قرفه

4 ملاعق صغيره سكر

4أكواب حليب

1ملعقه صغير جوز هند

2 ملعقه صغيره فستق

2ملعقه صغيره جوز

1ملعقه صغير ماء الورد طريقة التحضير: ضعي ٣أكواب من الحليب مع السكر واخلطيهم جيدا في وعاء على نار متوسطه الحرارة.

في وعاء آخر ضعي السحلب مع كوب من الحليب وقلبيهم جيدا حتى يذوب.

ثم انزلي بالخليط تدريجيا على الحليب والسكر على النار مع التقليب الجيد ؛ واتركيه على النار حتى يغلى .

عندما يصبح قوامه ثقيل ضعي له الماء الورد .

ثم ضعي السحلب في أكواب وزينيها بالمكسرات والجوز والقرفة على حسب الرغبة وقدميه لأسرتك. طريقه عمل السحلب السوري طريقه عمل السحلب السوري المقادير 3كوب حليب سائل

3ملاعق كبيره نشا

1ملعقه كببره ماء الزهر

3ملاعق كبيره سكر أو اكثر حسب الرغبة

1 ملعقه صغيره قرفه التزين طريقة التحضير: نضع كوب من الحليب مع النشا في وعاء على نار متوسطه واقلبهم حتى تمام الذوبان.

ثم نضع الحليب المتبقي في وعاء آخر وعليهم السكر وامزجهم حتى يذوب وماء الزهر وننزل تدريجيا على الوعاء على النار .

وامزجي المكونات جيدا واتركيه يغلى على النار لمدة دقيقه حتى يصبح قوامه ثقيل.

واسكبي السحلب في أكواب ثم زينيهم بالقرفة وقدميه ساخن. الوسوم

السحلب يعتبر من أفضل أنواع المشروبات الشتوية الذي يتناسب مع جميع الأذواق خاصة إذا كان ممزوج مع العديد من أنواع المكسرات هنا هنتناول مع بعض على كيفيه عمل السحلب بالمنزل بكل أنواعه وطريقة استخدامه لكى نحصل على قوام لذيذ مثل المطاعم. طريقة عمل السحلب في المنزل طريقة عمل السحلب في المنزل المقادير 2 كوب حليب سائل

3 ملاعق صغيره سكر

1 ملعقه صغيره سحلب

2 ملعقه صغيره جوز هند مبشور

2 ملعقه صغيره زبيب

2ملعقه صغيره من المكسرات المتنوعة المجروشة. طريقة التحضير: أولا ضعي الحليب على إناء على نار متوسطه الحرارة.

ثم ضعي السكر وقلبيه جيدا حتى يذوب .

ثم ضعي السحلب تدريجيا حتى يصبح قوامه ثقيل واتركيه يغلى دقيقه.

اسكبي السحلب في أكواب وأطباق وزينيها بالمكسرات المجروشه .

وضعي القليل من القرفة على حسب الرغبة. طريقة عمل السحلب التركي طريقة عمل السحلب التركي المقادير معلقه كبيره سحلب بودر

معلقه صغيره قرفه

4 ملاعق صغيره سكر

4أكواب حليب

1ملعقه صغير جوز هند

2 ملعقه صغيره فستق

2ملعقه صغيره جوز

1ملعقه صغير ماء الورد طريقة التحضير: ضعي ٣أكواب من الحليب مع السكر واخلطيهم جيدا في وعاء على نار متوسطه الحرارة.

في وعاء آخر ضعي السحلب مع كوب من الحليب وقلبيهم جيدا حتى يذوب.

ثم انزلي بالخليط تدريجيا على الحليب والسكر على النار مع التقليب الجيد ؛ واتركيه على النار حتى يغلى .

عندما يصبح قوامه ثقيل ضعي له الماء الورد .

ثم ضعي السحلب في أكواب وزينيها بالمكسرات والجوز والقرفة على حسب الرغبة وقدميه لأسرتك. طريقه عمل السحلب السوري طريقه عمل السحلب السوري المقادير 3كوب حليب سائل

3ملاعق كبيره نشا

1ملعقه كببره ماء الزهر

3ملاعق كبيره سكر أو اكثر حسب الرغبة

1 ملعقه صغيره قرفه التزين طريقة التحضير: نضع كوب من الحليب مع النشا في وعاء على نار متوسطه واقلبهم حتى تمام الذوبان.

ثم نضع الحليب المتبقي في وعاء آخر وعليهم السكر وامزجهم حتى يذوب وماء الزهر وننزل تدريجيا على الوعاء على النار .

وامزجي المكونات جيدا واتركيه يغلى على النار لمدة دقيقه حتى يصبح قوامه ثقيل.

واسكبي السحلب في أكواب ثم زينيهم بالقرفة وقدميه ساخن.

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