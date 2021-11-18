وصفة القهوة والنشا لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة لبشرة نضرة ومشرقة

تعتبر وصفة القهوة والنشا من أقوي الوصفات المستخدمة في تفتيح لون البشرة، حيث تعتبر البشرة النضرة والمشرقة من أهم الأشياء التي تجعل كل فتاة تتمتع بحياتها وسعادتها، حيث تعتبر من أولي إهتمامات كل فتاة هي الإهتمام بالبشرة ولونها ونعومتها، حيث يوجد هناك البعض من الفتيات من يعانون من عدم توحد لون البشرة وإسمرارها وعدم توحد لونها، وهذا الأمر يعد مزعج لجميع الفتيات وتسبب لهم الكثير من المشكلات النفسية، ونتيجة لهذه المشكلات جعلت الكثير من الفتيات يلجأون إلي إستخدام بعض خلطات الكريمات الكيميائية التي من المحتمل والمؤكد أنها تعمل على تهيج الجلد وظهور حساسية مفرطة وتكوين حبوب تحت الجلد، ومع مرور الوقت تخرج هذه الحبوب وتظهر علي سطح البشرة مما تجعلها تظهر بمظهر غير مقبول، ونتيجة لذلك تسبب هذه المشكلة الكثير من الأزمات النفسية لغالبية الفتيات، لذلك ننصح بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل علي الحصول علي بشرة بيضاء كالحليب وموحدة اللون وخالية من وجود اي بقع داكنة أو هالات سوداء، وسوف نقدم لكي وصفة النشا والقهوة للحصول علي بشرة بيضاء. طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر. طريقة التحضير نحضر أولا طبق متوسط الحجم، ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة، ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من النشا، بالإضافة إلى ملعقة واحدة كبيرة من السكر وماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل، وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تتجانس وتختلط مع بعضها.

ثم قومي أولا وقبل وضع هذه الوصفة قومي بتنظيف بشرتك عن طريق غسل البشرة بالغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم نشفيه جيدا من الماء.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة علي بشرتك واتركيها لمدة خمس وثلاثون دقيقة علي بشرتك.

بعد مرور هذا الوقت، قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر، ثم نشفيه، وقومي بترطيب بشرتك بالمرطب الطبي المفيد لكل أنواع البشرة وهو الفازلين الطبي.

ثم عليكي بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع حتي تحصلي علي أفضل نتائج. طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعتبر وصفة القهوة والنشا من أقوي الوصفات المستخدمة في تفتيح لون البشرة، حيث تعتبر البشرة النضرة والمشرقة من أهم الأشياء التي تجعل كل فتاة تتمتع بحياتها وسعادتها، حيث تعتبر من أولي إهتمامات كل فتاة هي الإهتمام بالبشرة ولونها ونعومتها، حيث يوجد هناك البعض من الفتيات من يعانون من عدم توحد لون البشرة وإسمرارها وعدم توحد لونها، وهذا الأمر يعد مزعج لجميع الفتيات وتسبب لهم الكثير من المشكلات النفسية، ونتيجة لهذه المشكلات جعلت الكثير من الفتيات يلجأون إلي إستخدام بعض خلطات الكريمات الكيميائية التي من المحتمل والمؤكد أنها تعمل على تهيج الجلد وظهور حساسية مفرطة وتكوين حبوب تحت الجلد، ومع مرور الوقت تخرج هذه الحبوب وتظهر علي سطح البشرة مما تجعلها تظهر بمظهر غير مقبول، ونتيجة لذلك تسبب هذه المشكلة الكثير من الأزمات النفسية لغالبية الفتيات، لذلك ننصح بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل علي الحصول علي بشرة بيضاء كالحليب وموحدة اللون وخالية من وجود اي بقع داكنة أو هالات سوداء، وسوف نقدم لكي وصفة النشا والقهوة للحصول علي بشرة بيضاء. طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر. طريقة التحضير نحضر أولا طبق متوسط الحجم، ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة، ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من النشا، بالإضافة إلى ملعقة واحدة كبيرة من السكر وماء الورد وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل، وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تتجانس وتختلط مع بعضها.

ثم قومي أولا وقبل وضع هذه الوصفة قومي بتنظيف بشرتك عن طريق غسل البشرة بالغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم نشفيه جيدا من الماء.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة علي بشرتك واتركيها لمدة خمس وثلاثون دقيقة علي بشرتك.

بعد مرور هذا الوقت، قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر، ثم نشفيه، وقومي بترطيب بشرتك بالمرطب الطبي المفيد لكل أنواع البشرة وهو الفازلين الطبي.

ثم عليكي بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع حتي تحصلي علي أفضل نتائج. طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة المكوناتطريقة التحضير

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